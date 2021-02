vor 34 Min.

Warum 20th Century Fox beim Krumbacher Kinobetreiber angerufen hat

Wolfgang Christs Leidenschaft sind das Kino und seine Stars. Wie Michael J. Fox als Marty McFly in "Zurück in die Zukunft" den er hier an einem originalen De Lorean Sportwagen imitiert.

Plus Kinobetreiber Wolfgang Christ aus Krumbach hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Wie er mit der Corona-Krise umgeht und warum er glaubt, dass es Kino immer geben wird.

Von Markus Landherr

Als sich im Januar des vergangenen Jahres die Nachrichten über ein neuartiges Virus häufen, hat Wolfgang Christ gerade seinen Cine-Park in Krumbach nach einer umfangreichen Modernisierung wiedereröffnet. „Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass es über Monate nicht möglich sein wird, zu spielen, dann hätte ich ihn wohl für verrückt erklärt“, sagt er rückblickend. Zu diesem Zeitpunkt sind die Zuschauerzahlen trotzdem schon stark rückläufig. Ab Mitte März 2020 wird es im Kino schließlich dunkel.

Aus dem alten Marktplatzkino in Krumbach wurde der moderne Cine-Park. Bild: Manuela Bauer

Eine nie dagewesene Situation für den leidenschaftlichen Kinobetreiber Christ, der sich, um im Bild der Pandemie zu bleiben, bereits im Kindesalter mit dem „Kino-Virus“ infiziert hat. An seinen allerersten Film kann er sich noch gut erinnern: „Namu, der Raubwal“, ein US-amerikanischer Tierfilm von 1966. Ein Erlebnis und eine Weichenstellung. Ab seinem 15. Lebensjahr arbeitet der gebürtige Regensburger regelmäßig in einem Kino in Oberammergau, wo er aufwächst. Nach dem Abitur, seinem Wehrdienst und einer Ausbildung zum Industriekaufmann übernimmt er dort im Nebenberuf ein Filmtheater.

1987 startet Christ mit dem "Neuen Filmtheater Krumbach" am Marktplatz

Ende der 1980er-Jahre bietet sich schließlich die Gelegenheit, die beiden Krumbacher Kinos zu pachten. 1987 startet Christ mit dem „Neuen Filmtheater Krumbach“ am Marktplatz, dem heutigen Cine-Park, und dem „Filmtheater Hürben“ in der Karl-Mantel-Straße in die Selbstständigkeit. Ein Schritt, den er nie bereut hat: „Ich konnte mein Hobby und meine Leidenschaft zum Beruf machen. Das ist damals wie heute ein Traum für mich.“

Ein Bild aus früheren Tagen scheint aktueller den je: Der leere Saal des ehemaligen Filmtheaters in der Karl-Mantel-Straße in Krumbach passt leider auch zur gegenwärtigen Corona-Krise. Bild: Manuela Bauer

Damals, als ein Kinofilm rund 30 Kilogramm auf die Waage brachte und auf mehreren Rollen mit der Bahn nach Krumbach kam. Damals, als der Filmvorführer noch kunstfertig und geschickt die einzelnen Filmrollen so überblenden musste, dass der Zuschauer davon nichts mitbekommt. Und damals, als die legendären Mitarbeiterinnen Olga Rovny und Adele Gassmann mit liebevoller Strenge für Speiseeis und Ordnung im Saal sorgten.

Und heute, wenn Streamingdienste und ein mediales Überangebot den Kinos das Wasser abgraben. Und ein Virus diesem Trend auch noch enormen Vorschub leistet.

Der Krumbacher Wolfgang Christ ist sich sicher: "Das Kino wird es immer geben"

Doch davor hat Wolfgang Christ keine Angst. „Das Kino wird es immer geben“, ist er sich sicher. Warum? „Na ja, warum geht man in eine Kneipe und trinkt ein Bier für den vielfachen Preis, für den man es daheim trinken könnte?“

Kino ist mehr als nur Filme schauen, das war schon im alten Filmtheater so. Bild: Manuela Bauer

Eben. Weil Kino mehr ist, als nur einen Film anzuschauen. Ein Event mit besonderer Atmosphäre, die sich nicht ohne Weiteres ins private Wohnzimmer verlagern lässt. „Das Kino ist der Aperitif des Abends. Und abgesehen davon lacht es sich einfach besser, wenn 50 Leute um einen herum auch lachen“, sagt Christ. Und genau deswegen könnte das Kino auch gestärkt aus der Corona-Pandemie gehen. „Erst wenn etwas nicht mehr da ist, wird vielen Leuten bewusst, was sie vermissen. Das Kino gehört mit dazu.“ Und das Virus? „Noch ist es glücklicherweise nicht existenzgefährdend für uns“, sagt Christ. Noch nicht. Er rechnet mit insgesamt zwei schwierigen Jahren. „So lange könnten wir uns über Wasser halten.“ Trotzdem müssen Kredite aufgenommen werden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Kurzarbeit oder müssen sich übergangsweise andere Jobs suchen. Spaß mache das nicht. Aber es müsse jetzt eben sein. „Ich kann die Situation nicht ändern. Aber ich kann mich solidarisch verhalten und dazu beitragen, dass sich das Virus nicht noch mehr ausbreitet. Denn es geht hier gerade um richtig viel“, sagt Christ.

20th Century Fox wunderte sich über überdurchschnittlich hohe Zuschauerzahlen

Wenn es dann endlich vorbei ist, freut er sich auf ein Stück Normalität und dass er mit seiner Leidenschaft wieder andere Menschen glücklich machen kann. Welcher Film dann laufen wird, weiß er noch nicht. Kein Verleiher gibt aktuell eine Prognose dazu ab. „James Bond sollte eigentlich Anfang April auf die Leinwand kommen, aber das ist bereits verschoben auf Oktober.“ Dass es eine Durststrecke bei den Filmen gibt, glaubt Wolfgang Christ nicht. „Es liegt aktuell viel auf Halde. Damit kann die Produktionslücke, die durch die Pandemie entstanden ist, kompensiert werden.“

Zum Schluss erzählt Wolfgang Christ eine Anekdote aus seiner Anfangszeit in Krumbach: Kurz nachdem er die beiden Kinos übernommen hat, zeigt er mit „Dirty Dancing“ und „Crocodile Dundee“ zwei Filme, die so erfolgreich waren, dass sie ihm nachhaltig in Erinnerung geblieben sind. Bei Letzterem erhielt er sogar einen Anruf des Verleihers 20th Century Fox, der sich über die überdurchschnittlich hohen Zuschauerzahlen wunderte. Der Hintergrund dieses Anrufs war ein Trick, die Christ viel abverlangte: „Der Film war so stark nachgefragt, dass wir mit nur einem Kino nicht über die Runden gekommen wären. Deshalb habe ich mir einen detaillierten Zeitplan ausgedacht, um den Film in beiden Häusern spielen zu können.“ Der Film, von dem Christ nur ein Exemplar zur Verfügung hatte, bestand aus mehreren Filmrollen, die jeweils eine Spieldauer von rund 20 Minuten hatten. So startete er den Film im ersten Kino und nachdem die erste Rolle abgelaufen war, brachte er diese umgehend in die zweite Spielstätte. Dieser Vorgang wiederholte sich mehrmals pro Vorstellung und war so getaktet, dass während der kurzen Fahrt zwischen dem Marktplatz und der Karl-Mantel-Straße absolut nichts schiefgehen durfte. „Die Zuschauer haben davon wohl nichts mitbekommen, aber ich war, irgendwann platt“, lacht er.

