Warum Altes Rathaus und Wasserschloss in Krumbach am Montag rot leuchten

Das Alte Rathaus und das Hürbener Wasserschloss in Krumbach sind am Montag Teil der bundesweiten Aktion "Night of Lights". Wer dahinter steckt und was sie bedeutet.

Das alte Rathaus und das Hürbener Wasserschloss in Krumbach werden am Montag, 22. Juni, am Abend Uhr rot beleuchtet. Anlass ist die bundesweite „Night of Light“ (Nacht des Lichts).

„Mit der Aktion soll auf die dramatische aktuelle Lage der gesamten Veranstaltungsbranche aufmerksam gemacht werden“, sagt Patrick Mielke, Eventmanager und DJ aus Krumbach. Er selbst sei gleich doppelt von der Corona-Krise betroffen. Seine Firma MP EventMarketing habe keine Aufträge und sein zweites Standbein, seine Auftritte als DJ Sunshine, fallen aktuell ebenfalls weg.

Coronabedingt wurden im März Spiel- und Veranstaltungsstätten geschlossen; bis Ende Oktober sind Großveranstaltungen untersagt. Die Auswirkungen auf die Branche sind immens. Noch ist nicht absehbar, wann und unter welchen Bedingungen eine Rückkehr zum Normalbetrieb möglich sein wird. Mit der „Night of Light“ soll die Situation der Spielstätten ins Bewusstsein gerückt und ein Zeichen der Hoffnung gegeben werden.

"Night of Lights" in Krumbach: Eventmanager ist Teil der Aktion

Patrick Mielke war sofort klar, dass er bei der Aktion „Night of Light“ dabei sein will, als er davon hörte. Er will auf die Situation seiner Branche aufmerksam machen. „Aktuell ist immer noch nicht absehbar, wann es wie weitergeht. Wann Veranstaltungen wieder umgesetzt werden dürfen und in welcher Form. Das bringt auch eine sehr große Unsicherheit bei Unternehmen mit sich, die normalerweise Veranstaltungen planen und durchführen lassen würden.“

Eigentlich wäre für den Eventmanager jetzt die absolute Hochsaison der Veranstaltungen. Als Eventagentur hätte MP EventMarketing diverse Veranstaltungen wie Sommerfeste, Firmenjubiläen, Public Events, Sportveranstaltungen und weitere Events durchgeführt. Alles wurde abgesagt. Als DJ Sunshine wäre er bis zu vier Mal die Woche als DJ bei Veranstaltungen und privaten Feiern im Einsatz. Alles wurde storniert oder verschoben. Die aktuellen Auflagen und Verbote seien für ihn einem Berufsverbot gleichzustellen.

"Night of Lights" auch in Günzburg und Leipheim

Weitere Betroffene aus der Veranstaltungsbranche im Landkreis Günzburg beteiligen sich ebenfalls an der Aktion. Das alte Rathaus und das Wasserschloss werden nicht die einzigen illuminierten Gebäude bleiben. René Brenner von der Veranstaltungstechnik Sound Solution (Bibertal) hat angekündigt, in Leipheim das Schloss rot beleuchten zu wollen: ebenfalls kommenden Montag, ab 22 Uhr – und ungefähr zwei Stunden lang.

Christian Nittka vom Unternehmen „Das Lichttechnikhaus“ in Günzburg illuminiert außerdem das Forum am Hofgarten. Sie sind alle Teil einer Demonstration ohne Menschen, die buchstäblich ein Licht auf die Situation der Veranstaltungsbranche wirft. (zg)

