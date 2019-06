05:00 Uhr

Warum Anita Roth aus Krumbach Pfingstrosen so liebt

Warum es die Blumen ins Herz der Leiterin des Mittelschwäbischen Heimatmuseums in Krumbach geschafft haben.

Von Elisabeth Schmid

„Meine Lieblingsblume“: So haben wir unsere Frühlingsserie umschrieben. Bestimmte Blumen können für Menschen mit besonderen Momenten ihres Lebens mit unvergesslichen Erinnerungen verbunden sein. Blumen und eine regelrecht explodierende Natur - das ist der Zauber des Frühlings. All dem möchten wir in unserer Serie nachspüren. Unsere Gesprächspartnerin ist diesmal Anita Roth, Leiterin des Mittelschwäbischen Heimatmuseums. Sie spricht über ihre besondere Beziehung zu Pfingstrosen.

Die Schönheit und die Ästetik dieser besonderen Blume machen die Pfingstrose für Anita Roth, der Leiterin des Heimatmuseums zu ihrer Lieblingsblume. „Schon immer liebte ich diese herrlichen Blume, dazu noch ihr wundervoller Duft. Vielleicht kommt es daher, das ich im Mai geboren bin. Da blühen die Pfingstrosen. Meine Mutter erzählte mir, das meine Geburt sogar an einem Pfingstfeiertag war,“ erzählte Anita Roth.

Schon seit sie denken kann bekommt sie zum Geburtstag von Familie Freunden und Bekannten diese schönen Blumen geschenkt. Die Blumen gibt es als Staudengewächs oder als Strauchgewächs. Sie blühen in schönen, vielen unterschiedlichen großen Blüten. Gerade die großen Blüten findet Anita Roth besonders schön. Ihre liebsten Farben sind rot und rosa. Aber auch die weißen oder anders farbigen Blüten gefallen ihr. Wenn es ihr danach ist, und die Pfingstrose gerade blüht, kauft sie sich gerne mal einige Blüten. Oft bekommt sie von ihren Mitarbeitern im Museum in der Pfingstzeit die wunderschönen Blumen geschenkt. Viele haben einen Garten und darin sind die Pfingstrosensträucher daheim. Sie freut sich jedes Jahr sehr auf den Geburtstag,. Vor allem die gefüllten Blüten der Rosen sind besonders überwältigend findet sie. „ Ich freue mich schon auf meine geliebten Pfingstrosen,“ meinte Anita Roth.

Sie ist in Südthüringen geboren

Anita Roth ist in Ilmenau in Südthüringen geboren. Sie studierte an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig Museologie. Damals konnte man dieses Fach nur in Leipzig und Berlin studieren. Jetzt gibt es diese Möglichkeit auch in Würzburg. Anita Roth wollte schon immer in einem Museum arbeiten. Seit 2012 ist sie in Krumbach die Leiterin des Heimatmuseums.

Wenn Anita Roth Zeit hat, geht sie gerne spazieren. „Ich liebe es spazieren zu gehen, ich komme an den Gärten vorbei und schaue mir gerne die blühenden Pfingstrosen an. Ich genieße es richtig.“ Andere Blumen mag die Museumsleiterin auch, aber die Pfingstrose hat es in ihr Herz geschafft. Pfingstrosen, Pfingsten und ihr Geburtstag gehören für Anita Roth einfach zusammen.

