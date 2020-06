vor 32 Min.

Warum Klemens Funk bei den Corona-Demos spricht - und was er daran kritisiert

Plus Klemens Funk ist in Kirche und Vereinen in Niederraunau aktiv. Warum er bei den Demos im Krumbacher Stadtgarten spricht und wofür er deren Veranstalter kritisiert.

Klemens Funk ist auf vielfältige Weise im kirchlichen Leben und im Vereinsleben in Niederraunau aktiv. Zweimal trat der 66-Jährige bei den Demonstrationen für den Erhalt von Grundrechten und gegen die Einschränkungen im Zuge der Corona-Krise im Krumbacher Stadtgarten auf. Was hat ihn dazu bewogen und wie hat sein persönliches Umfeld reagiert? Wie bewertet er die politische Debattenkultur in der Region? Was erwartet er sich von heimischen Politikern? Darüber spricht er ausführlich in unserem Interview – in dem er sich auch wünscht, dass sich die Politiker aus der Region mehr in diese wichtige Debatte einbringen.

Zweimal haben Sie mittlerweile bei Demonstrationen für den Erhalt der Grundrechte und gegen die staatlichen Maßnahmen im Zuge der Corona-Krise im Krumbacher Stadtgarten gesprochen. Was waren Ihre Beweggründe?

Funk: Gestatten Sie mir, da ein bisschen weiter auszuholen. Bisweilen erinnere ich mich in diesen Tagen an meine Schulzeit im Augsburger Gymnasium St. Stephan. Das war in meiner Schulzeit in den 60er- und frühen 70er-Jahren alles sehr hierarchisch organisiert. Ich erinnere mich, dass wir als junge Schüler von älteren Mitschülern als „Kaffern“ bezeichnet wurden.

Klemens Funk plädiert für mehr Solidarität

Kaffern – das ist doch dieser Ausdruck der Erniedrigung für Menschen schwarzer Hautfarbe während der Kolonialzeit in Afrika …

Funk: Ja, und das prägt, da bleibt für das ganze Leben das Gefühl, dass man wachsam sein muss. Ich muss immer wieder an die Jahresberichte denken. Da war der Name des Schülers aufgeführt und dann – der Beruf des Vaters. Wenn der Vater Chefarzt oder Staatsanwalt war, Sie ahnen es, der Schüler hatte recht gute Karten. Bei mir stand „Technischer Bauleiter“. Aber ich erinnere mich an einen Mitschüler, da stand „Beruf des Vaters: Buchhalterin.“ Seine Mutter war alleinerziehend. Die Erwähnung im Jahresbericht, wohl eine bewusste Demütigung.

Kommt diese Zeit jetzt bei Ihnen „irgendwie zurück“?

Funk: Ein Stück weit ist das wohl so. Aber ich habe nie den Optimismus, dass Veränderung möglich ist, verloren.

Was möchten Sie verändern?

Funk: Es ist inzwischen eine Art Radikalkapitalismus entstanden, den ich in dieser Form aus früheren Phasen meines Lebens nicht kenne. Mehr Miteinander, mehr Gemeinsamkeit, mehr Solidarität: Ich wünsche mir, dass wir diese Ideale am Leben erhalten. Natürlich bin ich nicht so blauäugig, dass Demonstrationen wie in Krumbach alles zum Guten verändern. Aber ein wichtiges Zeichen können sie doch setzen.

Warum Klemens Funk bei der Demonstration gesprochen hat

„Die Medien“ kamen in diesen Demos ja in der Regel nicht so gut weg. Wie sehen Sie das?

Funk: Ich bin über die Vielfalt „der Presse“ froh. Ihre Berichterstattung lässt Gespräche in Gang kommen. Das ist gut, denn damit gibt es eine lebendige Debatte und das ist sehr wichtig. Und wir müssen auch sehen, dass der investigative Journalismus beispielsweise bei der Aufklärung von Steuerskandalen viel geleistet hat.

Sie sind seit Langem in Niederraunau intensiv im kirchlichen Leben und im Vereinsleben verwurzelt. Wie hat Ihr Umfeld auf Ihre aktive Rolle bei den Krumbacher Demonstrationen reagiert?

Funk: Meine Frau hat da schon sehr skeptisch reagiert. In meinem persönlichen Umfeld waren die Reaktionen geteilt. Es sind ja tatsächlich auch Demos, bei denen es keine exakte, klare Ausrichtung gibt. Aber am Ende habe ich mich dann doch entschlossen, zu sprechen.

Warum?

Funk: Es ist nicht so sehr die Kritik an den Maßnahmen, die von Bundes- und Landespolitikern auf den Weg gebracht worden sind. Da gibt es ja auch in der Politik schlichtweg eine gewisse Ratlosigkeit in einer Situation, die es so bisher nicht gab - und das ist verständlich. Aber ich habe zugleich den Eindruck, dass die verantwortlichen Bundes- und Landespolitiker Expertenrat in einer umfassenderen Weise hätten einholen können. Dies kritisieren derzeit viele. Und das lässt sie zum Teil mitunter auch mit radikalen Gruppen sympathisieren.

Funk kritisiert Abspielen der AfD-Rede in Krumbach

Bei der Demo am vergangenen Samstag wurde die Tonaufzeichnung einer Rede des AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Sichert eingespielt. Er kritisiert, dass sich Abgeordnete nicht an die Vorschriften halten würden, die sie im Zuge der Corona-Krise der Bevölkerung verordnen würden…

Funk: AfD – ich habe das Gefühl, dass so mancher, der an der Organisation der Demos mitwirkt, mit der aktuellen politischen Landschaft wohl zu wenig vertraut ist. Es ist bedauerlich, blauäugig und nicht klug, dass diese Tonaufzeichnung, die den Zuhörern nicht erklärt wurde, zur Abspielung kam.

Da ist auch eine besondere Sprache, die mittlerweile bei verschiedenen Demos Einzug gehalten hat. Staatliche Einschränkungsmaßnahmen werden beispielsweise mit dem Ermächtigungsgesetz des Jahres 1933 verglichen, das die Nazi-Diktatur begründete. Wenn dieses Ermächtigungsgesetz heute gelten würde, dann würden wir beide jetzt wohl schlichtweg im Gefängnis sitzen …

Funk: Das wäre wohl so. Sie würden in einer Zelle sitzen, mich würde man wohl verhören, was ich Ihnen alles gesagt habe. Was wir jetzt bei den Demos erleben, sind schöne Rosentriebe einer hoffentlich verbesserten politischen Kultur. Aber wir brauchen nicht die Schlingpflanze der vergifteten Sprache aus der NS-Zeit. Sie wissen, dass ich mich Zeit meines Lebens immer entschieden gegen Nationalsozialismus und Faschismus ausgesprochen habe.

Funk: "Gefühl, dass unsere demokratische Debattenkultur verloren zu gehen droht"

Die veränderte politische Debattenkultur ist für Sie ja auch beruflich ein Thema.

Funk: Natürlich ist das alles in diesen Tagen in Gesprächen in meiner psychotherapeutischen Praxis der Fall. Manche fragen mich, was denn eine Demonstration eigentlich sei. Da kommt dann schon das Gefühl auf, dass unsere demokratische Debattenkultur verloren zu gehen droht.

In WhatsApp-Gruppen zerbrechen gerade wohl viele Freundschaften. Wie bewerten Sie dies?

Funk: Kommunikation, das auch „Aufeinander zugehen“: Das fällt in dieser digitalen Form leider immer mehr weg. Zunehmend kommt es zu einer Art Frontenbildung, Menschen wollen sich Hilfstruppen für ihre Argumente suchen. Das wird zum Machtkampf, die Verständigung bleibt immer mehr auf der Strecke.

Funks Idee: mehr Podiumsdiskussionen für die Bürger

Menschen sprechen in diesen Tagen oft von Angst und Hilflosigkeit. Was hat sich da in unserem Alltag verändert?

Funk: Da ist bei vielen, auch hier auf dem Land, wo etwa die Ausgangsbeschränkungen ja nicht als so hart empfunden wurden wie in den Städten, ein beklemmendes Gefühl. Man kann es mit einem Albtraum vergleichen. Du wachst auf, bist froh, dass dieser Traum hinter dir liegt, aber da bleibt am Tag und vielleicht darüber hinaus eine Angst, wie das Ganze weitergeht. So ist es auch zu erklären, dass Fachleute zunächst idealisiert, dann sogar regelrecht verteufelt werden.

Aus der Bevölkerung ist mitunter Kritik zu hören, dass Politiker, auch aus unserer Region, diese Gefühlslage nicht ernstgenommen hätten. Wie sehen Sie das? Hätten Sie sich von heimischen Bundespolitikern, Landespolitikern und Kommunalpolitikern mehr Wortmeldungen zur aktuellen Lage gewünscht?

Funk: Ja. Aber von ihnen kam so gut wie nichts. Da war fast nur Schweigen. Das ist bedenklich und ganz einfach sehr bedauerlich.

Was sollte da aus Ihrer Sicht anders werden?

Funk: Denken Sie doch einfach mal an die Podiumsdiskussionen zu den Bürgermeisterwahlen vor einigen Wochen. Etwas in dieser oder einer ähnlichen Form bräuchten wir einfach öfter. Der Krumbacher Stadtrat jedes Vierteljahr in einer Art Forum mit den Bürgern, in einem spannenden Dialog, vielleicht im Stadtsaal. Politiker und Parteien, die regelmäßig Sprechstunden anbieten und diese auch offensiv bewerben, die wieder mehr auf die Menschen zugehen – das wäre doch ganz einfach eine sehr schöne Botschaft.

