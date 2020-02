Warum Krumbach weiter wächst

Steigende Einwohnerzahl in Krumbach: Das hätte vor einigen Jahren kaum jemand für möglich gehalten. Doch auch die Entwicklung in den Großstädten hat dafür gesorgt, dass Städte wie Krumbach zulegen.

Immer mehr Einwohner in Krumbach? Die Prognosen sahen vor einiger Zeit bekanntlich noch ganz anders aus. Wie in vergleichbaren Städten wurde auch Krumbach ein Absinken der Einwohnerzahl prognostiziert. Doch es kam ganz anders. Zuletzt waren es über 13700 Einwohner – so viel wie noch nie in der Stadtgeschichte. Bemerkbar macht sich hier offensichtlich, dass die Stadt in den vergangenen Jahren kontinuierlich neues Bauland ausgewiesen hat. Zudem ist der Lebensunterhalt in Großstädten bekanntlich sehr teuer geworden. Davon profitieren Städte in einer Größenordnung wie Günzburg, Krumbach oder auch Thannhausen, die auch in Sachen Lebensqualität gegenüber den Großstädten immer mehr punkten. In Krumbach galt die 13000er-Marke bei der Einwohnerzahl lange als unerreichbar. Doch mittlerweile hat die Stadt diese Marke geradezu locker „hinter sich gelassen“.

Aber der beachtliche Zuwachs hat auch eine Kehrseite. Die Infrastruktur muss mitwachsen. Weiterer Wohnraum wird benötigt, ebenso neue Plätze in Kindertagesstätten. Auch in Sachen Verkehrsführung bringt ein Einwohnerzuwachs neue Herausforderungen mit sich. Thema war dies in der jüngsten Stadtratssitzung, als in Sachen Verkehr aktuelle Zahlen für Krumbach vorgestellt wurden.

Die Einwohnerzahl und ihre Entwicklung: Das ist weit mehr als reine Statistik. Die Einwohnerzahl ist vielmehr eine Art Spiegelbild aller Fragen und Themen, für die die Kommunalpolitik Lösungen finden muss.

