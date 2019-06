vor 25 Min.

Warum Live-am-Marktplatz-Mitgründer Bodo Gewinner ein Herz für Blumen hat

Die Vielfalt der Natur fasziniert den Krumbacher Bodo Gewinner. Wildwiesenblumen haben es ihm angetan. Der Grund liegt in seiner Kindheit.

Von Elisabeth Schmid

Es ist die Vielfalt der Natur, die Bodo Gewinner so fasziniert. Dazu gehören für ihn vor allem die Wildwiesenblumen. Bodo Gewinner erinnert sich gerne an seine Kindheit, in der er von den bunten Farben und den unterschiedlichen Arten einfach beeindruckt war.

Neben seinem Elternhaus war eine große Wiese. Auf dieser wuchsen im Sommer die herrlichen Blumen. Es gab Margeriten, Mohnblumen, Kornblumen, Johanniskraut und viele andere Wiesenblumen. Der kleine Bodo war total begeistert. „Irgendwie hat mich diese bunte Wiese mit ihren farbenfrohen Blumen immer magnetisch angezogen“, erinnert er sich nachdenklich. Ab diesem Zeitpunkt war er diesen wundervollen und natürlichen Blumen verfallen.

Zum Muttertag pflückte Gewinner immer Blumen

Wenn der Muttertag nahte, zog es ihn, aber auch weitere Kinder, auf die Nachbarwiese zum Blumenpflücken. Der kleine Bodo pflückte so viel, wie er tragen konnte. „Das waren eine Menge,“ sagt er schmunzelnd. „Egal, wie viel Blumen gepflückt wurden, die Wiese war trotzdem immer voller Blumen“, sagt er. Die Mutter freute sich sehr und stellte die Blumen sofort in eine passende Vase. „Leider halten sie nicht lange in einer Vase, darum genieße ich am liebsten die Blumen in ihrer ganzen Pracht auf der Wiese“, erzählt Gewinner. Eine spezielle Lieblingsblume hat er eigentlich nicht – obwohl, Kornblumen mag er schon sehr.

„Vor allem ihre Blütenform und das strahlende Blau finde ich toll.“ Auch die Sonnenblume gefällt Bodo Gewinner. „So ein herrliches, gelbes, leuchtendes Sonnenblumenfeld, das hat schon was“, sagt er. Er freut sich darüber, dass die Stadt Krumbach und auch die Landwirte den natürlichen Blumen wieder mehr Raum geben. Und er freut sich auch, dass schon seltener gewordene Blumen wieder häufiger wachsen, wie zum Beispiel das Johanniskraut. Blumenwiesen tun dem Auge und der Seele gut. Auch für die Bienen sind die Blumen wichtig.

Bodo Gewinner leitet eine Aikido-Schule

Bodo Gewinner ist 1970 in Krumbach geboren. Er hat BWL studiert und arbeitet jetzt in Krumbach als Unternehmensberater und im Marketing. Er hat gemeinsam mit zwei Geschäftspartnern das Event „Live am Marktplatz“ ins Leben gerufen. Gewinner wohnt mit seiner Patchworkfamilie in Krumbach. Er wandert gerne und fährt Fahrrad. Seit einigen Jahren leitet er eine Aikido-Schule in Münsterhausen. Die japanische defensive Kampfart (zum Beispiel: lerne, Gefahren zu vermeiden, sicher aufzutreten, Situationen zu kontrollieren und sich selbst zu beschützen) entspricht ganz der Persönlichkeit des Bodo Gewinners. Er liebt Harmonie und Vielfältigkeit – nicht nur in der Natur, sondern in seinem ganzen Leben.