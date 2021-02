vor 33 Min.

Warum Münsterhausen auf Wasserkraft setzt

Plus Wie die Marktgemeinde mit einer eigenen Handschrift die Energiewende voranbringt und was bislang erreicht wurde.

Von Werner Glogger

Die Wasserkraft spielt für die Marktgemeinde Münsterhausen eine tragende Rolle. Die Marktgemeinde hat in diesem Bereich viel erreicht – und noch viel vor.

Das Logo „Wir im Markt Münsterhausen“ hat mit der Präsentation in Form eines Videoclips über die Nutzung der Wasserkraft einen neuen und zugleich interessanten Baustein bekommen, denn nichts stellt die Lebendigkeit einer Kommune und ihrer Aktivitäten besser dar, als bewegte Bilder.

Zusammen mit seinen Mitstreitern will Bürgermeister Erwin Haider die Internet-Präsenz von Münsterhausen erweitern und neben der Geschichte, der Sehenswürdigkeiten und der Freizeitaktivitäten auch alle aktuellen Pluspunkte auf diese Art darstellen.

Deshalb ist in nächster Zeit ein Imagevideo zum Markt Münsterhausen, das einen generellen Überblick in die Tätigkeiten zu Freizeit, Naherholung oder Vereine vermittelt, geplant. Dazu zählen auch Kirchen und Kapellen, Chronik und Geschichte. Federführend an Konzeption/Moderation bei der jetzt fertiggestellten Präsentation ist Energieberater Jürgen Drexel, unterstützt in der Produktion von Tobias Atzkern von coredia-Medienproduktion. So gelang eine professionell erstellte Dokumentation über das Thema „Wasserkraft in Münsterhausen“. Die Kraft des Wassers zu nutzen, habe eine lange Tradition in der Mindeltalgemeinde und sie sei heute mehr denn je bedeutend als erneuerbare Energiequelle, informierte Haider und wies auf die enorme Leistung der vier Kraftwerke im Ort hin.

In Bayern werden rund 4.280 Wasserkraftanlagen betrieben, von denen 95 Prozent nur eine geringe Leistung haben und nur etwa 1,5 Prozent des bayerischen Stroms produzieren. Die gesamte regenerative Stromerzeugung in Münsterhausen betrage ca. 6.540 Megawatt im Jahr (Mwh/Jahr), wobei auf Biomasse 2.702.052 kWh, (Kilowattstunde), Wasserkraft 1.136.310 kWh, Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-Anlagen) 33.215 kWh und Fotovoltaikanlagen 2.668.526 kWh entfallen. Diese Leistung stehe einem Jahresverbrauch von ca. 4.580 Mwh/Jahr entgegen. „Wir haben die Energiewende bei uns in Münsterhausen bereits geschafft, erzeugen wir doch rund 50 Prozent mehr Energie als wir überhaupt verbrauchen“ ist Haider stolz.

Wie die Mindel zu uns kommt

Jürgen Drexel bezeichnete im Vorspann zu seinem Film das Bestehen von vier Wasserkraftwerken im Markt als Novum und ging kurz auf den Ursprung bei Ronsberg, den weiteren 78 Kilometer langen Verlauf bis zur Mündung in die Donau bei Offingen des eigentlichen Energiespenders, die Mindel, ein. Sie wird am Ortsanfang am Teilungswehr kontrolliert mit ca. 4,5 Kubikmeter/Sekunde in den Mühlbach, den sogenannten Kanal, abgeleitet. Was früher vom Betreiber des ersten Kraftwerkes, Ludwig Hämmerle, mit viel Feingefühl von Hand geschah, erledigt heute die moderne Technik automatisch.

Im weiteren Verlauf des Mühlbachs kommt man zum ersten Kraftwerk „Hämmerle-Mühle“. Anstelle des Mühlenrades erfolgte 1957 der Einbau einer Turbine, die bis 1979 für die Mühle und bis 2002 für das Sägewerk den Strom produzierte.

Die Generatorleistung dieser Anlage beträgt heute 60 kWh, also ca. 340.000 kWh Strom, entspricht dem Jahresbedarf von 110 Haushalten. Einige Hundert Meter nördlich ist das neu renovierte E-Werk des Bundestagsabgeordneten Dr. Georg Nüßlein nicht zu übersehen.

Im Rahmen eines Pressegesprächs stellte der örtliche Energieberater Jürgen Drexel (Bildmitte) und Tobias Atzkern von Coredia-Medienproduktion (rechts) zusammen mit Bürgermeister Erwin Haider (links) ein Video über die Nutzung der Wasserkraft in Münsterhausen vor. Bild: Werner Glogger

Der Betreiber selbst gibt im Film einen Einblick in sein Kraftwerk und zeigt den automatisch kontrollierten Verlauf des Wassers unterhalb seines Anwesens bis zur Turbine, die noch aus dem Anfangsjahr 1925 stammt und immerhin eine beachtliche Leistung von bis zu 70 kWh Strom aufweist.

Das entspricht einer Jahresleistung von 570.000 kWh und würde für die Versorgung von 130 Haushalten reichen. Weiter geht es zum 1939 in Betrieb genommenen kleinsten Kraftwerk „Geiger-Mühle“, das aber auch 45 Haushalte mit Strom versorgen könnte. Die Stromerzeugung im vierten Kraftwerk bei der Kunstmühle Aumann wird vornehmlich im eigenen Betrieb zur Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte und Mehl genutzt.

Der Rest geht in das örtliche Stromnetz

Nur ein Teil der Stromerzeugung von 200.000 kWh im Jahr (ausreichend für 45 Haushalte) wird im Betrieb der Kunstmühle benötigt, der Rest geht in das örtliche Stromnetz. Moderator Drexel lobte das große Engagement der vier Kraftwerkbetreiber, Familie Hämmerle, Dr. Georg Nüßlein, Familie Rieger und Familie Aumann, für den Beitrag zur Gewinnung regenerativer Energien in der Marktgemeinde.

Doch damit nicht genug: Im Jahr 2015 haben sich die vier Kraftwerkbetreiber 2015 mit dem Einbau einer Wasserschnecke, wie sie noch wenig in Bayern im Einsatz ist, etwas Besonderes einfallen lassen. So wird das überschüssige Wasser, das nicht in den Mühlbach abgeleitet und von den vier Kraftwerken verarbeitet werden kann, für die Stromerzeugung genutzt und erzeugt in Spitzenleistung 50 kWh Strom, der ebenfalls ins örtliche Stromnetz eingeleitet wird.

Den beiden „Filmproduzenten“ wie den Kraftwerkbetreibern, die im Film einen Einblick in die Nutzung der Wasserkraft in Münsterhausen geben, gelte Dank und Anerkennung, sagte Haider in seinem Abschlusswort. Weitere Infos gibt es auf der Website www.muensterhausen.de

