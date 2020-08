vor 23 Min.

Warum Ziemetshausen den Windpark bei Ettelried ablehnt

Plus 250 Meter hohe Windräder in der Nachbarschaft? In der Marktgemeinde Ziemetshausen wird das Windkraft-Projekt im Raum Ettelried massiv kritisiert.

Von Peter Voh

Ein in den Wäldern bei Ettelried unweit der Flurgrenze zu Ziemetshausen geplanter Windpark mit zehn Windrädern von jeweils 250 Metern Höhe bewegt nun auch die Gemüter in der Zusamgemeinde. Ziemetshausen steht dem geplanten Windpark im Ortsteil Ettelried des Marktes Dinkelscherben sehr kritisch gegenüber. Die Kritikpunkte wurden jetzt im Detail formuliert.

Die 10H-Abstandsregel könne nicht eingehalten werden und das Plangebiet liege im Landschafts- und Naturschutzgebiet, hieß es im Marktrat. Ebenso sei im Regionalplan der Region Augsburg dieses Gebiet nicht als Windkraftanlagenfläche vorgesehen. Durch den geplanten Windpark werde das allgemeine Landschaftsbild sehr negativ verändert. Die gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen im Hinblick auf deren drittschützende Wirkung wie Lärmimmissionen, Schattenschlag oder Gefährdung des Luftverkehrs seien allesamt zwingend einzuhalten. Für eine derartige Maßnahme empfiehlt der Markt Ziemetshausen, einen anderen Standort zu wählen, der in keine drittschützenden Belange eingreift und für solch große Anlagen eher geeignet erscheint. Die Region habe mit dem Windpark in Jettingen-Scheppach/Zusmarshausen bereits Verantwortung für die Weiterentwicklung der regenerativen Windenergie übernommen.

In einer Resolution werden die Bedenken zusammengefasst

Der Marktgemeinderat Ziemetshausen hat daher in seiner jüngsten Sitzung mit allen Stimmen beschlossen, seine Bedenken zu der geplanten Windparkanlage gegenüber dem Markt Dinkelscherben mittels einer Resolution zu äußern.

Entsprechend einem zweiten, ebenfalls einstimmig gefassten Beschluss wird diese Resolution den Landratsämtern in Günzburg und Augsburg, der Regierung von Schwaben in Augsburg, der Stadt Thannhausen sowie dem Markt Münsterhausen und dem Markt Burtenbach zugeleitet. Wie Bürgermeister Ralf Wetzel verlauten ließ, wird man sich mit aller Vehemenz gegen diese wirtschaftlich ohnehin fragwürdigen Ungetüme stemmen.

Abgelehnt wird der Windpark ebenso von der Bürgerinitiative „LebensWerte Reischenau“ (wir berichteten).

