Warum das Thannhauser Bad geschlossen ist

Im Zugang für Bad und Turnhalle wird ein neuer Boden verlegt. Jetzt gibt es auch einen Termin für die Wiederinbetriebnahme der sanierten Turnhalle.

Von Peter Bauer

Das Hallenbad geschlossen? Die meisten Menschen in der Region denken dabei wohl zuerst an das Hallenbad Krumbach, in dem es bekanntlich wiederholt zu technischen Problemen kam. Doch nach Anlaufschwierigkeiten in dieser Saison war das Krumbacher Bad zuletzt wieder durchgehend geöffnet. Geschlossen bis einschließlich Sonntag, 12. Januar ist das Thannhauser Hallenbad.

Das hat allerdings, wie Bürgermeister Georg Schwarz auf Anfrage erklärte, nichts mit technischen Problemen im Bad zu tun. Grund für die Schließung sind Arbeiten im gemeinsamen Zugang für das Hallenbad und die Turnhalle. Die Turnhalle wird derzeit bekanntlich umfassend saniert. Im Eingangsbereich/Foyer soll bis zum 12. Januar ein neuer Boden verlegt werden. Und der Termin für die offizielle Wiedereröffnung der sanierten Turnhalle steht laut Bürgermeister Schwarz jetzt fest.

Kurzfristige Probleme mit dem Thannhauser Hallenbad hatte es bekanntlich im Herbst gegeben. Bei Bauarbeiten zur Sanierung der Dreifachturnhalle hatte offenbar ein Bagger ein Elektrokabel zerstört (wir berichteten). Im Hallenbad war das System zur Steuerung der Wasserqualität ausgefallen. Doch die Probleme konnten rasch gelöst werden, das Bad konnte ab dem 4. Oktober wieder seinen Betrieb aufnehmen.

Rund drei Millionen in das Thannhauser Bad investiert

Vor einigen Jahren waren in die Modernisierung des Thannhauser Bades rund drei Millionen Euro investiert worden. „Das hat sich gelohnt“, hat Bürgermeister Bürgermeister Georg Schwarz wiederholt hervorgehoben. In jüngster Zeit sei auch die Chloranlage für etwa 20000 Euro modernisiert worden. Hier sei von Chlorgas auf Granulat umgestellt worden. Das Bad sei damit in einem sehr guten, modernen Zustand.

Bei der Turnhalle nähern sich die Arbeiten offenbar dem Abschluss. Die Neugestaltung des Foyers (der Zugang zu Schwimmhalle und Turnhalle) steht jetzt im Vordergrund. Zuletzt habe die Trocknung des Estrichs aber Probleme bereitet. Nicht ideal sei es, so Schwarz, gewesen, dass Badegäste über den Estrich gelaufen seien. So habe man sich entschlossen, das Bad vorübergehend zu schließen, um die Trocknung des Estrichs voranzubringen. Anschließend soll dann der neue Boden verlegt werden.

Über die Sanierung der Turnhalle war zuletzt auch im Schulverband Thannhausen ausführlich debattiert worden. Wann ist ein „Ende der Großbaustelle“ in Sicht? Stadtbaumeister Stephan Martens-Weh ging davon aus, dass es „sicher vor dem 1. Mai“ sein wird. Der letzte Kostenstand vom Juli dieses Jahres, so erläuterte der Stadtbaumeister weiter im Schulverband, lag bei einer Höhe von 6,18 Millionen Euro, der zuletzt aktuell fortgeschriebene Kostenstand bei 6,17 Millionen Euro. Damit zeige sich, dass die Kosten auf ziemlich hohem Niveau stagnieren.

Das Niveau der Kosten pendelt sich offenbar ein

Am Schluss werde man laut Martens-Weh wohl auf einem ähnlichen Kostenniveau wie im Juli sein. Wiederholt hat es bei der Sanierung der Dreifachturnhalle Verzögerungen gegeben. Unter anderem auch wegen Problemen mit undichten Stellen am Dach.

Schwierigkeiten gab es ferner wegen zwei Insolvenzen von am Bau beteiligter Firmen. Um hierfür andere Firmen beauftragen zu können, mussten, so berichtete Schwarz, bestimmte Regularien eingehalten werden, die wiederum Zeit gekostet haben. „Ich will die Halle schon noch gerne selber in Betrieb nehmen“, witzelte Schwarz mit Blick auf das nahe Ende seiner Amtszeit im April 2020. Und das dürfte auch gelingen.

Wie Schwarz nun auf Anfrage mitteilte, stehe der Termin für die offizielle Wiederinbetriebnahme der Halle fest: Es sei der Montag, 20. April 2020. Und damit gibt es zum Ende der zwölfjährigen Amtszeit von Schwarz dann wohl auch noch ein besonderes Finale.

