Warum der US-Musiker Bryon Archer aus Colorado nach Krumbach kam

Plus Bryon Archer kam als junger Soldat nach Deutschland und verliebte sich in Krumbach. Was der 51-jährige Musiker im Lockdown macht und wie er die schwierige Zeit überbrücken möchte.

Von Claudia Bader

In einer Reihe stehen die unterschiedlichsten Gitarren an der Wand. Als ob sie darauf warten würden, bald wieder gespielt zu werden. „Das wird leider noch ein Weilchen dauern“, befürchtet Musiker Bryon Archer. Der heute 51-Jährige, der aus Colorado stammt, war Soldat in der US-Armee, in Deutschland stationiert, dann wurde Mittelschwaben sein Lebensmittelpunkt. Jetzt der tiefe Umbruch in seiner Heimat, der Corona-Lockdown. Archer berichtet, wie er diese schwierige Zeit meistert.

Er vermisst die Bühne und die unzähligen Menschen, die er mit seiner Band Slowhand bei Hochzeiten, Feiern und anderen Events mit Musik begeistert hat. In den zurückliegenden Jahren ist die Gruppe während der Adventszeit von einer betrieblichen Weihnachtsfeier zur nächsten getourt. „Heuer ist alles ganz anders, aber für mich noch lange kein Grund, Trübsal zu blasen“, sagt er.

„Ich bin positiv eingestellt und nütze meine Tage jetzt eben für Dinge, für die ich bisher nie Zeit hatte“, sagt der 51-Jährige. Er ist in Denver im amerikanischen Bundesstaat Colorado geboren und aufgewachsen und kann auf ein spannendes Leben zurückblicken. Als er als Kind zu Weihnachten eine Gitarre geschenkt bekam, habe er sich das Spielen darauf selber beigebracht.

„Ich war damals voller Experimentierfreude und Abenteuerlust“, erinnert er sich.

Als Soldat kam Bryon Archer nach Deutschland

Deshalb habe er sich bereits im Alter von 16 Jahren zum Militär gemeldet. Mit 18 Jahren ist er dann mit seiner Einheit nach Deutschland gekommen und in Kitzingen stationiert gewesen. Während dieser Zeit habe er vieles, vor allem seinen Einsatz auf den Guam-Inseln im westpazifischen Ozean, als „Trauma ohne Ende“ empfunden, erzählt Archer. Deshalb sei er bereits nach fünf Jahren mit unzähligen negativen Erfahrungen wieder aus dem Militär ausgetreten.

Da er inzwischen eine deutsche Frau geheiratet hatte und Vater eines Sohnes war, wurde er im Raum Nürnberg sesshaft und arbeitete eine Zeit lang in einem Lebensmittelgroßmarkt. In seiner Freizeit habe er das Gitarre Spielen wieder für sich entdeckt und zusätzlich Gesangsunterricht genommen. Für ihn waren das die besten Voraussetzungen, mit „Slowhand“ eine eigene Band zu gründen, in der er als Gitarrist und Sänger mitwirkte. „Bei Stücken aus dem Heavy-Metal-Bereich sowie rockigen Kompositionen, die Spaß machen, konnte ich richtig Vollgas geben“, so Archer.

Krumbacher sagt, welche Musik bei welchem Anlass passt

Später schrieb der leidenschaftliche Musiker einige Titel der US-amerikanischen Funk- und Alternative-Rockband Red Hot Chili Peppers, aber auch Hits von Elvis Presley und Jimmy Hendrix für seine Event-Band um. „Durch Reharmonisierung habe ich viele Songs, zum Beispiel aus dem Heavy-Metal-Bereich, sozusagen entschärft und unserer Besetzung angepasst.“ Schließlich müsse die Musik zu den jeweiligen Anlässen passen und entsprechend der gerade vorherrschenden Stimmung eine eigene Dynamik entwickeln. Zu einem festlichen Essen passe zum Beispiel leiser Jazz im Hintergrund, zu einer Hochzeit romantische Klänge oder auch temperamentvolle Rhythmen – je nachdem, was sich die Brautpaare wünschen, sagt Archer.

„Wir haben schon viele Feiern gestaltet und wissen, worauf es ankommt“, sagt Archer. Einige Jahre lang ist Slowhand in den Sommermonaten regelmäßig in der Hauptniederlassung von Mercedes Benz in München aufgetreten. „Unter freiem Himmel konnten wir vor atemberaubender Kulisse und tollen Oldtimern voll aufdrehen“, schwärmt der Musiker.

Mittlerweile bestehe Slowhand aus einem Pool von insgesamt 16 Mitgliedern, die im Umkreis von Isny bis Nürnberg leben. „Jedes Instrument ist in unserer Band mehrfach besetzt, sodass für unsere Auftritte immer einer von vier Drummern, Gitarristen, Bassisten oder Sängern verfügbar ist“, sagt Archer. „Obwohl meistens keine Zeit mehr zum Proben war, hat immer alles prima geklappt – auch komplexe Medleys.“ Mit ihrem vielseitigen Repertoire und ihrer Flexibilität hat die Event-Band im Laufe der Jahre eine Nische gefunden. Das Ensemble tourte im gesamten süddeutschen Raum, aber auch in Österreich, der Schweiz und Liechtenstein. „Wir waren immer ausgebucht – bis zum Corona-Lockdown im Frühjahr“, berichtet Archer. „Im September konnten wir nach langer Pause endlich wieder ein paar Gigs machen, ehe Mitte Oktober der nächste Lockdown folgte. Was dann noch in unserem Terminkalender stand, wurde gecancelt.“

Bis Ende November war Bryon Archer als staatlich geprüfter Musiklehrer beim Musikcenter in Krumbach beschäftigt. Die dafür notwendige Qualifikation absolvierte er während eines zweijährigen Studiums im Schwarzwald. Eine Zeit lang besuchte er seine Schüler zu Hause.

Bryon Archer hat Einschränkungen durch die Corona-Krise

Mit den neuen Corona-Einschränkungen ist das nicht mehr erlaubt. Damit falle auch dieses Einkommen weg, bedauert der Musiker. Als Solo-Selbständiger erhalte er im Moment keinerlei Unterstützung. Um die nächsten Monate finanziell zu überbrücken, habe er einen Kredit aufnehmen müssen. Das bereitet ihm Sorgen, ist für ihn aber noch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.

„Ich bin nicht auf der Welt, um Geld zu verdienen, sondern um glücklich zu sein und davon auch anderen Menschen etwas weiterzugeben“, ist er überzeugt. Da ihm dies momentan mit Musik nicht möglich sei, wolle er sich künftig seiner zweiten Leidenschaft, dem Reisen, widmen.

Derzeit stecke er mitten in den Planungen, im nächsten Jahr eine Reisefirma zu gründen. „Ich kann dann Travel Events in den USA anbieten und dabei Kunst und Kultur miteinander verbinden“, stellt er sich vor. Interessierte können sich bereits jetzt im Internet unter www.soulfly.eu informieren.

