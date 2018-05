Warum der Wald Kindern guttut

In der Region ist die Kinderbetreuung im Wald bislang noch die Ausnahme. Doch Waldkindergärten können zu bestehenden Formen der Kinderbetreuung zumindest eine sinnvolle Ergänzung sein.

Die Deutschen und ihr Wald. Das ist schon eine ganz besondere Beziehung, die über viele Jahrhunderte gereift ist. Der Wald als Ort der Sehnsucht, der Geborgenheit, als idyllischer Rückzugsort und als Gegenwelt zur Hektik des Alltags – in all dem wird immer noch das besondere Lebensgefühl der Romantik spürbar. Werke des Romantik-Malers Caspar David Friedrich oder des Dichters Joseph von Eichendorff sind nicht selten regelrechte Liebeserklärungen an den Wald. Viele der weltbekannten Märchen der Brüder Grimm spielen im Wald.

So ist es keine Überraschung, dass der Wald vor allem auch auf Kinder eine besondere Faszination ausübt. Unsere Autorin Silvia Maurer war jetzt mit Kindern aus dem Evangelischen Haus der Kinder im Wald unterwegs und berichtet von eindrucksvollen Begegnungen mit der Natur, die im Leben der Gegenwart zunehmend selten geworden sind. Ihre Geschichte ist auch ein Plädoyer für eine Form der Kinderbetreuung, die wir unter dem Namen Waldkindergarten kennen. In der heimischen Region ist die Kinderbetreuung im Wald bislang noch die Ausnahme. Doch in unserem Bericht wird sichtbar, dass Waldkindergärten zu bestehenden Formen der Kinderbetreuung zumindest eine sinnvolle Ergänzung sein können. Tiere und Pflanzen nicht als „Digitalwesen“, sondern im Alltag „ganz real“ erleben – das hat schon was. Und das ist vielleicht gerade heute wichtiger denn je.

