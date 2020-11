vor 18 Min.

Warum es so viele Baustellen an Bahnübergängen in Krumbach gibt

Bauarbeiten gibt es derzeit am Bahnübergang in der Babenhauser Straße in Krumbach. Es sind Kabeltiefbauarbeiten, die mit der Baustelle am Bahnübergang Ulmer Straße zusammenhängen. Der Verkehr kann bereits seit Dienstagabend wieder fließen. Die einspurige Verkehrsführung wurde da wieder abgebaut.

Plus Was an den Bahnübergängen in Krumbach geplant ist und womit die Bauarbeiter an der Babenhauser Straße zu kämpfen hatten.

Von Annegret Döring

Zu Verkehrsbehinderungen ist es seit Anfang November am Bahnübergang in der Babenhauser Straße in Krumbach gekommen. Der Grund waren Tiefbauarbeiten am Bahnübergang. Am Dienstagabend wurden die Hindernisse für Autofahrer auf der B300 an der Stelle abgebaut, sodass der Verkehr wieder fließen kann.

Im Auftrag der DB Netz AG werden die Bahnübergänge der Mittelschwabenbahn am Höllgehau, der Ulmer Straße und der Babenhauser Straße umgebaut. Derzeit laufen an der Ulmer Straße umfangreiche Tief-, Gleis- und Straßenbauarbeiten, weshalb dieser Bahnübergang auch für den Verkehr gesperrt ist. Der bisher unbeschrankte Bahnübergang erhält Schranken.

Baustelle in Babenhauser Straße hängt zusammen mit der an der Ulmer Straße

Der Bahnübergang an der Babenhauser Straße wird konkret erst im nächsten Jahr umgebaut. Die Bauzeit wird im zweiten Quartal des Jahres liegen, informiert Planer Maxim Wöllmann vom für die DB Netz AG tätigen Ingenieurbüro Fuchs in Chemnitz. Der Bahnübergang bleibt gleich breit wie jetzt, erhält aber neue Schranken für Autofahrer und Fußgänger. Letztere gab es dort bisher nicht. Außerdem werden neue Andreaskreuze mit Lichtzeichenanlage (gelb/rot) installiert. Das bisherige rote Blinklicht entfällt dann. Für seheingeschränkte Fußgänger erhält der Fußweg Rillen und Noppen, dass auch diese Menschen bemerken, dass sie sich hier an einer Gefahrenstelle befinden, so Wöllman. Die jetzige Baustelle an der Babenhauser Straße hängt zusammen mit der Baustelle an der Ulmer Straße. Dort werde nämlich ein Kabeltrogsystem benötigt, welches auch gleich für die Bahnübergänge Höllgehau und Babenhauser Straße vorbereitet wird, damit man nicht zweimal in dieser Angelegenheit tätig werden muss.

Die dafür notwendigen Tiefbauarbeiten an der Babenhauser Straße werden noch bis Ende der Woche erledigt, informiert Kai Ruckgaber, Bauleiter der ausführenden Firma Geiger und Schüle. „Wir hatten mit Wassereinbruch in der Baugrube zu kämpfen, daher verzögerte sich die Baustelle um eine Woche – für den Verkehr letztlich nur um zwei Tage“, so Ruckgaber. Die Kabeltiefbauarbeiten umfassen sechs Kabelschächte mit entsprechenden Leerrohrverbindungen, die gesetzt werden müssen.

Am Bahnübergang Höllgehau finden gleichartige Bauarbeiten Ende November statt. Der Bahnübergang wird daher vom 27. bis 29. November immer nachts gesperrt werden. Anlieger dürfen jedoch durchfahren, informiert Bauleiter Ruckgaber.

