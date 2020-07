vor 55 Min.

Was Bischof Bertram Meier bei seinem Besuch in Ursberg wichtig ist

Der neue Augsburger Bischof setzt im Ursberger Dominikus-Ringeisen-Werk ein Zeichen der Solidarität.

Von Peter Bauer

Bertram Meier: Er war im Ursberger Dominikus-Ringeisen-Werk bekanntlich schön öfter zu Gast. Doch der Besuch am Mittwochnachmittag war ein ganz besonderer: Bertram Meier kam als neuer Augsburger Bischof in die bedeutende caritative Einrichtung. Und er machte während einer Andacht unter freiem Himmel deutlich, wie er seine neue Aufgabe angehen möchte: „Ich möchte kein Bischof von oben herab sein“, betonte er.

Maier besichtigte verschiedene Einrichtungen des Werkes, sprach mit Verantwortlichen wie dem Vorstandsvorsitzenden Walter Merkt (mit dem er einige Zeit gemeinsam in Augsburg studiert hat) und Schwester Katharina Wildenauer, Generaloberin der Ursberger St. Josefskongregation. Immer wieder nahm er sich Zeit für den Austausch mit Menschen mit Behinderungen.

Ein offenes Ohr für die Sorgen der Menschen haben

Nahe bei den Menschen sein, das Gespräch mit ihnen suchen, ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Anliegen zu haben: Meiers Besuch machte deutlich, dass dies für den neuen Bischof keine leere Floskel ist. „Dieser Besuch gilt den Menschen, die hier leben“, betonte der DRW-Vorsitzende Walter Merkt bereits im Vorfeld des Besuchs.

In den Gesprächen kam immer wieder auch die schwierige Zeit für das Dominikus-Ringeisen-Werk im Zeichen der Corona-Krise zur Sprache. Doch am Mittwoch war die Atmosphäre an einem herrlichen Sommernachmittag entspannt und herzlich. Meier hob immer wieder hervor, welche Kraft der Glaube an Gott gerade auch in schwierigen Situationen geben könne: „Der Herr ist mein Fels.“ So manchen sprach Meier während der vielen Begegnungen spontan mit Namen an. Sein Namensgedächtnis gilt als geradezu exzellent.

Er ist in Kaufering bei Landsberg aufgewachsen

Meier ist am 20. Juli 1960 in Buchloe geboren und in Kaufering bei Landsberg aufgewachsen. 1985 wurde er in Rom zum Priester geweiht. Von 1996 bis 2001 stand Meier im Dienst des Heiligen Stuhls in Rom. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland war er im Bistum Augsburg in verschiedenen Leitungsfunktionen tätig. Im Juni des aktuellen Jahres wurde er als Nachfolger von Konrad Zdarsa feierlich zum Augsburger Bischof geweiht.

