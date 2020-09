vor 16 Min.

Was Corona für pflegende Angehörige bedeutet und wo es Hilfe gibt

Plus Wer während des Lockdowns zum neuen Pflegefall wurde, musste von der Familie aufgefangen werden. Wo sich Angehörige im Landkreis Günzburg austauschen können.

Von Angelika Stalla

Der Lockdown war für keinen leicht. Familien mussten Beruf und die Betreuung der Kinder zuhause meistern, vor allem Alleinerziehende kamen mit Homeoffice und der Schließung der Kitas an ihre Grenzen. Extrem belastend war es aber auch für all jene, die Partner, Eltern oder andere Angehörige pflegen, egal in welcher Form. Das berichten Alexandra Führer und Regina Schütz von der Fachstelle für pflegende Angehörige beim Landratsamt Günzburg. Die beiden leiten unter anderem verschiedene Gesprächskreise für pflegende Angehörige im Landkreis. Auch diese Treffen waren während des Lockdowns ausgesetzt, mittlerweile finden sie wieder statt.

„Es gibt vermehrten Gesprächsbedarf“, berichten die beiden einstimmig. Die Teilnehmer seien nach der Zwangspause wieder erschienen, obwohl viele zur Risikogruppe gehörten. Auch die Wertschätzung für die Arbeit der Gruppen habe zugenommen. In den verschiedenen Gesprächskreisen können die Angehörigen einmal im Monat von der Pflege abschalten und sich mit anderen Pflegenden austauschen. Es geht um die Themen, die die Teilnehmer besonders beschäftigen, egal was. Regelmäßig sind Fachkräfte und Therapeuten bei den Treffen, die beispielsweise über pflegerische und finanzielle Fragen wie auch über Hilfsangebote informieren. Im Moment finden die Treffen coronabedingt unter den jeweils geltenden Hygienevorschriften statt.

Bekannte Pflege-Möglichkeiten fielen während des Corona-Lockdowns weg

Wer Angehörige im Pflegeheim hatte, musste während des Lockdowns auf die üblichen Besuche verzichten. Schwer für den Gepflegten, aber auch für die Angehörigen. „Keine Angehörigen, keine Therapien, keine Seelsorge“, fasst Regina Schütz die Lage für die Gepflegten zusammen, die keinerlei Besuche von außen erhalten durften. Weil für manch einen Gepflegten auch Telefonkontakte schwierig seien, seien einige Angehörige vor den Heimen gestanden, um zumindest einmal am Tag zu winken und den Partner oder den Vater am Fenster zu sehen, berichten sie. „Die Einsamkeit wurde greifbar“, erläutert Regina Schütz. Vor allem Demenzkranke hätten teilweise verlernt, Angehörige zu erkennen, ergänzt Alexandra Führer.

Auf ganz andere Weise schwierig wurde es für diejenigen, die zuhause pflegen. Tagespflege, Betreuungsgruppen, 24-Stunden-Pflege, Helfereinsätze und auch die Kurzzeitpflege – all die Möglichkeiten, die die Pflegenden normalerweise entlasten, fielen weg. Vieles mussten die Familien auffangen. Besonders betroffen waren all jene, die während des Lockdowns zum Pflegefall oder zu einem Fall für die Kurzzeitpflege wurden, die neu in die Pflegesituation gekommen sind, etwa durch Schlaganfälle oder schlimmere Knochenbrüche im hohen Alter, erläuterten die beiden. „Das zu überbrücken war eine Meisterleistung für die Betroffenen“, sagt Alexandra Führer. Viele Angehörige seien völlig überlastet gewesen, da sie keinen Ausgleich hatten.

Führer und Schütz, die es gewohnt sind Angehörige in dieser Situation zu beraten und verschiedene Möglichkeiten der Betreuung aufzuzeigen, konnten nichts tun. Möglichkeiten waren nicht vorhanden. „Aber es gab keine Beschwerden am Telefon“, erinnert sich Führer. Einige Anrufer hätten einfach großen Gesprächsbedarf gehabt und sich dann für das Verständnis bedankt, ergänzt Schütz. Das sei „sehr berührend“ gewesen, sagt sie. Ab Juni habe es dann eine langsame Öffnung gegeben und Tagespflegeeinrichtungen konnten zunächst zumindest eine Notfallbetreuung anbieten. Mittlerweile ist auch für Neuzugänge die Unterbringung im Heim wieder möglich, nach Test beziehungsweise Quarantäne und sofern es Platz gibt.

Der HelferInnenkreis macht während Corona auch Hausbesuche

Seit Juli sind auch die Helfer und Helferinnen des HelferInnenkreises wieder im Einsatz, der ebenso im Zuständigkeitsbereich von Regina Schütz und Alexandra Führer liegt. Die ehrenamtlichen Helfer entlasten Pflegende für zwei bis drei Stunden in der Woche. Sie kommen nach Hause, lesen den Pflegebedürftigen vor, unterhalten sich, je nach Bedarf des Gepflegten. So schaffen sie dem Pflegenden einen kleinen Freiraum, um ein paar Stunden abschalten zu können. Es sind jedoch keine hauswirtschaftlichen Helfer und auch keine Pflegekräfte. „Früher waren das die Gesellschafterinnen“, erklärt Alexandra Führer. Die Nachfrage nach den Helfern ist hoch, weitere Helfer sind gesucht.

Was in Zeiten von Corona erschwerend hinzukommt: Die meisten Helfer sind über 70 Jahre alt und gehören damit wie die Gepflegten selbst zur Risikogruppe. Dessen müssten sich alle Beteiligten bewusst sein, betonen Führer und Schütz. Die Ansprechpartnerinnen der Fachstelle haben deshalb auch Verständnis für all jene, die derzeit pausieren.

Für alle pflegenden Angehörigen, die Gesprächs- oder Austauschbedarf haben, gibt es im Landkreis folgende Angebote:

Das Demenz-Café für Angehörige von Alzheimer-Erkrankten und älteren verwirrten Menschen findet jeden ersten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr derzeit im Gasthof Munding in Krumbach statt. Ansprechpartnerinnen sind Regina Schütz , Telefon 08221/95224, Monika Drexler , Telefon 0173/1932390 und Christine Rau , Telefon 08282/95343.

statt. Ansprechpartnerinnen sind , Telefon 08221/95224, , Telefon 0173/1932390 und , Telefon 08282/95343. Der Gesprächskreis für pflegende Angehörige in Burgau /Holzwinkel/ Jettingen-Scheppach findet jeden letzten Montag im Monat um 15 Uhr beim Krankenpflegeverein in Burgau statt. Ansprechpartnerin ist Alexandra Führer , Telefon 08221/95210.

für pflegende Angehörige in /Holzwinkel/ findet jeden letzten Montag im Monat um 15 Uhr beim Krankenpflegeverein in statt. Ansprechpartnerin ist , Telefon 08221/95210. Der Gesprächskreis für pflegende Angehörige in Ichenhausen trifft sich jeden ersten Donnerstag im Monat (14.30 oder 18.30 Uhr) im evangelischen Gemeindehaus in Ichenhausen . Ansprechpartnerin ist Regina Schütz , Telefon 08221/95224.

für pflegende Angehörige in trifft sich jeden ersten Donnerstag im Monat (14.30 oder 18.30 Uhr) im evangelischen Gemeindehaus in . Ansprechpartnerin ist , Telefon 08221/95224. Der Gesprächskreis für pflegende Angehörige von Alzheimer-Erkrankten und älteren verwirrten Menschen in Günzburg trifft sich jeden 1. Mittwoch im Monat um 14 Uhr in Haus 40 auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses Günzburg . Ansprechpartnerin ist Alexandra Führer , Telefon 08221/95210.

für pflegende Angehörige von Alzheimer-Erkrankten und älteren verwirrten Menschen in trifft sich jeden 1. Mittwoch im Monat um 14 Uhr in Haus 40 auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses . Ansprechpartnerin ist , Telefon 08221/95210. zum HelferInnenkreis gibt es bei der Fachstelle für pflegende Angehörige bei der Fachstelle für pflegende Angehörige im Landratsamt Günzburg bei Regina Schütz (08221/95224) oder Alexandra Führer (08221/95210).

