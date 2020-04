Was Fahrrad-Werkstätten in der Corona-Krise leisten

Plus Wegen der aktuellen Entwicklung sind die Fahrradgeschäfte geschlossen. Doch Reparaturen spielen derzeit eine maßgebliche Rolle. Wie das im Alltag läuft.

Die Temperaturen steigen, die Sonne scheint. Es ist gerade der Frühling, der zu einer Radtour einlädt. Doch wenn der Fahrradrahmen nicht zur Körpergröße passt, die Gangschaltung klemmt, oder der Sattel zu unbequem ist, kann die anfangs gute Stimmung schnell trüben. Dann noch ein Plattfuß und die Radtour nimmt ein jähes Ende. Doch wohin mit dem kaputten Fahrrad? Was ist da in der aktuellen Krise möglich?

Wegen des Corona-Virus sind sämtliche Fahrradbetriebe, so beispielsweise auch das Fahrradgeschäft „Fahrrad Stadler“ in Ziemetshausen geschlossen. Können dann überhaupt noch Fahrräder in die Reparatur gegeben werden? Wie sieht es mit dem Fahrradkauf aus? Teresa Stadler, Mitarbeiterin und Tochter der Inhaber Susanne und Johannes Stadler, vom Fahrradgeschäft „Fahrrad Stadler“ beruhigt: „Unser Ladengeschäft ist momentan zwar geschlossen, aber mit den Reparaturen der Fahrräder versorgen wir unsere Kunden weiterhin. Denn Plattfüße kommen bei einer Radtour ständig vor.“ Auch der Kauf eines neuen Fahrrads sei, so Stadler, noch möglich. Per Telefon oder E-Mail sei der Familienbetrieb weiterhin erreichbar. Doch die Rahmenbedingungen bei den Reparaturen und die Beratung beim Kauf des Fahrrads seien andere, betont die 28-Jährige. „Denn unseren Laden, den dürfen die Kunden nicht mehr betreten.“

Rad draußen vor der Werkstatt abgeben

Das zu reparierende Fahrrad müsste, so Stadler, draußen vor der Werkstatt abgegeben werden. „Wir sind einfach nur froh, dass das Wetter in den vergangenen Wochen so gut war. Denn so können wir unsere Kunden im Freien mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen betreuen.“ Gerade für Menschen, denen es nicht möglich ist, ihr Fahrrad zur Werkstatt des Fahrradgeschäfts zu bringen, bietet „Fahrrad Stadler“ einen Lieferservice an. „Bis jetzt haben wir die Situation ganz gut koordinieren können“, strahlt sie. „Wir sind einfach so froh darüber, dass wir alle Mitarbeiter noch beschäftigen können.“ Denn in einer Krisensituation auf ein eingespieltes Team vertrauen zu können, das sei, so Teresa Stadler, einfach Gold wert.

Beim Kauf eines Fahrrads würden die Kunden nun telefonisch beraten werden. „Ich denke, dass sich unser guter Ruf gerade auch durch unsere Beratung auszeichnet. Wir nehmen uns sehr viel Zeit für unsere Kunden und sind stets darauf aus, dass jeder sein passendes Fahrrad bekommt“, sagt die Mitarbeiterin. Vor der Ladenschließung hätte eine Beratung inklusive einer Probefahrt auch einmal mehrere Stunden in Anspruch nehmen können. Diese intensive Beratung falle am Telefon keinesfalls weg.

Ein Rad ohne Besichtigung verkaufen - eine neue Herausforderung

„Aber ein Fahrrad per Telefon und E-Mail, ohne Besichtigung zu verkaufen, ist schon eine neue Herausforderung für uns. Im direkten Gespräch mit dem Kunden, der das Fahrrad vor seinen Augen hat, können manche Sachen einfach besser erklärt werden.“ Kinderfahrräder könnten aber, so Stadler, gut telefonisch verkauft werden.

Die Rahmenhöhe des alten Fahrrads, sowie die Größe des Kindes, seien für den Kauf des neuen Fahrrads ausschlaggebende Kriterien. Für die Angabe dieser Daten sei der direkte Kontakt zum Kunden nicht zwingend.

Bei Elektrofahrrädern sehe das allerdings anders aus. Durch die verschiedenen Motoren, die unterschiedliche Laufzeit des Akkus oder das Gewicht ist der Verkauf von Elektrofahrrädern sehr komplex. „Eine Beratung am Telefon ist da nicht optimal.“

Trotz des Corona-Virus ist die Arbeit in der Werkstatt von „Fahrrad Stadler“ nicht weniger geworden. „Wegen der Ausgangsbeschränkung und dem Wegfall der meisten Freizeitaktivitäten fahren viele Fahrrad“, berichtet Teresa Stadler. „Da müssen die Räder gewartet und repariert werde.“ Doch im Verkauf spüre man die Folgen der Ladenschließung. „Wir sind ja gerade in der Hauptsaison“, sie stockt. Durch die milden Temperaturen der vergangenen Wochen und Monate hätte der Fahrradverkauf in diesem Jahr bereits relativ früh, schon im Januar, begonnen. „Auch zu Ostern haben einige Kinder ein Fahrrad bekommen, aber wenn das Ladengeschäft geöffnet wäre, würden wir noch mehr verkaufen.“

Soforthilfe nicht beantragt

Die vom Staat zur Verfügung gestellte Soforthilfe hat das Fahrradgeschäft nicht beantragt. „Durch die Einnahmen im Fahrradverkauf und die Reparaturen kommen wir derzeit ganz gut klar. Aber das ist auch nur eine momentane Einschätzung. Wenn der Zustand noch mehrere Wochen so weitergeht, könnte es auch für uns anders aussehen“, betont Teresa Stadler.

„Wir hoffen einfach, dass sich die Situation sehr bald wieder normalisiert und wir wie gewohnt unsere Kunden im Laden empfangen können.“