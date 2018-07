Was „Inklusion“ für Mittelschwaben bedeutet

Inklusion: Für das Leben von Menschen mit Behinderung ist das derzeit ein Schlüsselbegriff. In Krumbach und weiteren Kommunen soll der Begriff konkret mit Leben erfüllt werden.

Als Anita Landherr vom Dominikus-Ringeisen-Werk über das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung referierte, war im Hintergrund auch die Lebensleistung von Dominikus Ringeisen spürbar. Als der Geistliche im ausgehenden 19. Jahrhundert in Ursberg die Betreuung für Menschen mit Behinderung aufbaute, standen diese Menschen am Rande der Gesellschaft, mitunter verspottet und ausgestoßen. Der Blick auf diese Anfänge zeigt, wie sehr sich die Gesellschaft zum Guten gewandelt hat. Denn die Humanität einer Gesellschaft zeigt sich in hohem Maß beim Umgang mit Menschen mit Behinderung. Das Bekenntnis zu dieser Humanität ist heute glücklicherweise unumstritten. Die gesellschaftliche Debatte kann sich so auf Details, auf die Frage des richtigen Weges, konzentrieren. Eine solche Debatte gab es am Montagabend im Krumbacher Hauptausschuss. „Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazu gehört. Egal wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast. Jeder kann mitmachen“: So umschreibt die Aktion Mensch, federführend beim jüngsten Projekt des DRW, an dem sich auch die Stadt Krumbach beteiligt, das Ziel der Inklusion. Stadt, Schulen, Kindergärten, Vereine, der einzelne Bürger: Jeder kann dazu einen Beitrag leisten, um dieses Ziel konkret mit Leben zu erfüllen. Inklusion ist nicht zuletzt, wie dies Anita Landherr vom DRW zurecht umschrieb, eine Frage des Bewusstseins.

