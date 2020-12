06:00 Uhr

Was Künstler mit der ehemaligen Metzgerei Rendle in Krumbach vorhaben

Dominik Widmann (links) und Andreas Birkner gehören zu der Künstlergruppe, für die das Gebäude der ehemaligen Metzgerei Rendle in der Mindelheimer Straße in Krumbach zum Experimentierfeld geworden ist.

Plus Das markante Gebäude in der Mindelheimer Straße in Krumbach wird abgerissen. Was Künstler und Besitzer Georg Purger bis dahin noch vorhat und wie es nach dem Abriss weiter geht.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Das Gebäude der ehemaligen Metzgerei Rendle in der Mindelheimer Straße wartet auf den Abriss. Die Bausubstanz des Hauses mit dem auffälligen Treppengiebel ist nicht wertvoll, eine Sanierung lohnt sich nicht. In der Endphase möchte Besitzer Georg Purger das Gebäude für künstlerische und soziale Zwecke nutzen. Schon seit ein paar Wochen dient es, außen und innen, einer Gruppe junger Künstler als freies Experimentierfeld.

Er stamme aus einer kunstsinnigen Familie, erzählt Georg Purger. Ein Übriges tat ein begeisternder, für zeitgenössische Kunst aufgeschlossener Kunstpädagoge am Gymnasium, der ihm vermittelt habe, wie wichtig es sei, dass Kunst zu einem wesentlichen Teil des Alltags unserer Gesellschaft werde. Wenn er sich in die Situation junger Künstler hineindenke, sagt Georg Purger, dann könne ihnen nichts Besseres passieren, als so eine Chance zu bekommen, das eigene Talent an und in so einem Gebäude nach Herzenslust auszuprobieren. Zur Fassadenbemalung werde die Firma „Gerüstbau Schäfer“ demnächst kostenlos ein Gerüst anbringen, um der Gebäudeansicht am Ende noch eine ganz unverwechselbare Note zu verleihen.

Das Gebäude in Krumbach war früher ein Schlachthaus

Die markantesten Formen einer Kunst im öffentlichen Raum, meist an Mauern und Gebäuden realisiert, das sind Graffiti oder Street-Art. Erstere arbeitet vorwiegend mit Schriftzeichen, letztere mit Bildern. Wer derzeit durch die Wohn- und Arbeitsräume der ehemaligen Metzgerei Rendle geht, wird Graffiti und Street-Art in unterschiedlichen Ausprägungen vorfinden.

Andreas Birkner freut sich darüber, dass er sich wieder an künstlerischen Techniken versuchen könne, die er längere Zeit nicht praktiziert habe. Er arbeitet im Gebäude vielfach mit Schablonen, nutzt vor allem solche, mit denen sich ein Bezug herstellen lasse zur bisherigen Verwendung des Gebäudes und Schlachthauses. Dominik Widmann ist bekannt für seine kraftvoll-dynamischen, gegenstandslosen Bilder.

Er probiert in einem Raum des Gebäudes aus, wie seine Kunst wirkt, wenn sie alle Wände eines Raumes einschließlich der Decke füllt. Als fast schon bedrängend kann der Besucher das Kraftfeld dieser Farben und pfeilartigen Linien erleben, die sich zu changierenden Mustern verdichten. Was das fertige Werk nicht mehr vermitteln kann, ist die ständige Veränderung der Raumwirkung durch die Bemalung. Es scheint, als wäre der Raum viel niedriger, gleichzeitig aber deutlich länger geworden.

Künstler planen in Krumbach kurz vor Abriss eine Aktion

Nicht gerade einfache Arbeitsbedingungen findet die Künstlergruppe vor, zu der auch Jerome Rodney, Nasti Uno, Sam und Wedo C 6 gehören und die auch schon Unterstützung von zwei Augsburger Street-Art-Künstlern bekam. Bei den niedrigen Temperaturen reagierten die Sprühdosen träge und verstopften öfter als sonst, erklärt Andreas Birkner. Auch krieche die Kälte nach und nach in den Körper, man brauche schon Willen und Durchhaltevermögen, um mehrere Stunden hier zu arbeiten. Bis Mitte Januar wollen die Künstler weitermachen und dann mittels einer Verkaufsaktion auch die interessierte Öffentlichkeit ins Gebäude lassen.

Kurz vor und nach dem Abrisstermin werde, so Georg Purger, eine weitere Aktion stattfinden. Erst soll eine Gruppe von Spürhunden Geruchsproben in den Räumen aufnehmen. Nach dem Abriss sollen die Hunde in den Gebäudetrümmern nach den Geruchsproben suchen, um auf diesem Weg für die Suche nach Verschütteten zu trainieren. Anschließend entsteht auf dem Areal nach den Plänen von Architektin Monika Wiesmüller-Schwab ein neoklassizistisches Wohn- und Geschäftshaus, das einige Motive zeigt, die auf alten Krumbacher Stadtansichten zu sehen sind.

