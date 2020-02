10:45 Uhr

Was Orkantief "Sabine" in Krumbach und Umgebung anrichtete

Umgestürzte Bäume und herabfallende Dachplatten hielten seit den frühen Morgenstunden am Montag die Feuerwehren auf Trab. Was bislang alles in der Region Mittelschwaben passierte.

Von Annegret Döring und Peter Bauer

Orkan "Sabine" fegt über die Region Mittelschwaben hinweg. Seit Stunden sind die Hilfskräfte, insbesondere die Feuerwehren im Dauereinsatz. Schlimmere Zwischenfälle gab es bislang glücklicherweise nicht. Aber zahlreiche Bäume sind umstürzt oder umgeknickt und der benachbarte Landkreis Unterallgäu hat in einem Fall Hilfe der Thannhauser Feuerwehr angefordert.

Mit 15 Mann war die Krumbacher Feuerwehr morgens im Einsatz. Kommandant Mathias Vogel berichtet von mehreren Einsätzen wegen umgestürzter Bäume, einem Einsatz wegen eines gelösten Blechdaches einer Gartenhütte und wegen losgelösten Teilen, die herumflogen, etwa bei den Kreuzstuben am Marktplatz.

Dach der Niederraunauer Grundschule gesichert

Nach Niederraunau wurde mit der Drehleiter ausgerückt. Dort half man der Feuerwehr Niederraunau am Gebäude der Grundschule das Dach wieder zu sichern, nachdem Dachplatten herabgestürzt sind. Alarmiert wurde die Feuerwehr Niederraunau bereits um 7.07 Uhr zu einem Unfall auf der Kreisstraße GZ 30, wo ein Auto von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. Kommandant Franz Jekle berichtet, dass der erste Einsatz bereits vorher stattgefunden hätte, da eine Person im Niederraunauer Süden einen Lichtbogen gesehen und gemeldet habe. Die Feuerwehr, die mit 18 Mann im Einsatz war, suchte das Gebiet, in dem auch eine Freiflächenfotovoltaik-Anlage liegt, ab, doch es wurde kein Schaden gefunden.

Stromausfälle gab es im Landkreis Günzburg nur im Süden, wie Pressesprecher Ingo Butters von der LEW-Verteilnetz GmbH (LVN) auf Nachfrage mitteilte. Der Höhepunkt der Störungen habe zwischen 5.30 und 6 Uhr gelegen. Ausgefallen seien drei Leitungen. Sie liegen zwischen Deisenhausen und Wiesenbach, bei Aletshausen und bei Kirchhaslach, knapp außerhalb des Landkreises Günzburg. Betroffen waren von diesen Leitungsausfällen die Orte Wiesenbach, einzelne Gebäude von Neuburg/Kammel, Unter- und Oberbleichen, Deisenhausen, Breitenthal, einzelne Straßenzüge im Krumbacher Süden, Waltenhausen, Aletshausen, Haupeltshofen, Weiler sowie Balzhausen und Teile von Aichen.

Die Netzleitstelle Augsburg hat dann zusammen mit der Betriebsstelle beim ÜWK in Krumbach Umschaltungen vorgenommen, sodass ab 7 bis 8.30 Uhr alle Haushalte bis auf einzelne in Waltenhausen wieder mit Strom versorgt werden konnten, so Butters.

An den Leitungen seien natürlich Schäden entstanden, die die nach und nach repariert würden. Die Leitungsreparaturen könnten sich aber einige Tage hinziehen. Die Haushalte merkten in der Regel davon nichts, da bis zur Reparatur die Umschaltungen bestehen blieben.

In Teilen von Thannhausen sowie in Ursberg und in Bayersried war der Strom zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr weg. Ursache war laut LEW ein Schaden an einer 20000-Volt-Freileitung in diesem Bereich.

Einsätze in Thannhausen und Umgebung

Auch im südöstlichen Landkreis (Mindel- und Zusamtal) waren seit den frühen Morgenstunden bereits die Hilfskräfte im Einsatz. Unter anderem mussten mehrere umgeknickte und umgestürzte Bäume beseitigt werden.

Karl Heinz Pfitzmayr, Kommandant der Thannhauser Feuerwehr, berichtet, dass am Montag, gegen 7 Uhr am Augsburger Berg im Bereich der alten B 300 in Thannhausen ein Baum umgestürzt und der Radweg blockiert war. Die Feuerwehr beseitigte das Hindernis. Kurz darauf wurden in der Thannhauser Lindenstraße Dachplatten abgesichert.

Gegen 8.15 Uhr wurde die Thannhauser Wehr zu einem Einsatz nach Loppenhausen ins benachbarte Unterallgäu gerufen. Warum der Einsatz im Unterallgäu? Es sei eine Drehleiter benötigt worden, die Thannhauser Drehleiter sei die am schnellsten Verfügbare gewesen, erläutert Pfitzmayr. In Loppenhausen war ein Baum auf ein Hausdach gestürzt – und auf eine Stromleitung. Die Stelle wurde abgesichert. Um die Wiederherstellung der Stromleitung kümmerten sich die zuständigen Lechwerke (LEW).

Gegen zehn Uhr dann noch ein Einsatz im Bereich Ursberg. Im Dominikus-Ringeisen-Werk war ein Baum umgeknickt. In Bayersried im Bereich eines Hauses Dachplatten verschoben, die wieder „nachgesteckt“ wurden. Die Beispiele zeigen, wie vielfältig das Einsatzspektrum der Feuerwehren in solchen Situationen ist.

Schulfrei auch am Dienstag?

Die Schüler haben heute bekanntlich schulfrei. Wie der Leiter des Schulamtes für den Kreis Günzburg, Thomas Schulze, auf Anfrage mitteilt, habe die „Meldekette“ aus dem Amt über die Schulleiter bis hin zu den Eltern reibungslos funktioniert. Ihm würden keine Meldungen vorliegen, dass Schüler in die Schulen gekommen seien. Schulze koordiniert die Aktionen landkreisweit zusammen mit Andreas Merz, dem Direktor des Ursberger Ringeisen-Gymnasiums, der diesen Part landkreisweit für die weiterführenden Schulen übernimmt. Das Schulamt (in Krumbach angesiedelt) ist bekanntlich für die Grund-, Mittel- und Förderschulen zuständig. "In solchen Situationen spüren wir die Vorteile der digitalen Welt“, sagt Schulze. Die Eltern seien online intensiv mit der jeweiligen Schule verbunden. Wichtige Meldungen würden so auch als Pushup-Nachrichten aufs Handy kommen. Schulze geht aktuell davon aus, dass die Schule am Dienstag nicht mehr ausfallen muss. Entschieden wird dies wohl heute gegen 15 Uhr.

