17:30 Uhr

Was der erste Grüne Bürgermeister in Ebershausen bisher erlebt hat

Wenn Harald Lenz über seine Tätigkeit als Bürgermeister in Ebershausen spricht, dann schwärmt er immer wieder auch von der idyllischen Landschaft wie hier an der Gutnach. Harald Lenz ist der erste Bürgermeister im Landkreis, der aus den Reihen der Grünen kommt.

Plus Harald Lenz ist der erste Bürgermeister im Landkreis Günzburg, der aus den Reihen der Grünen kommt. Wie er seinen Start in Ebershausen erlebt hat und was er für ein Klischee hält.

Von Peter Bauer

Neue Bürgermeister: Da gibt es bekanntlich seit der Kommunalwahl einige im Landkreis. Aber der erste Bürgermeister der Grünen im Kreis – und dann noch in der kleinsten Kreisgemeinde: Die Wahl von Harald Lenz in Ebershausen war zweifellos eine kommunalpolitische Besonderheit. Auf einer Fahrt durch Ebershausen mit seinem Elektroauto berichtet Lenz über seine ersten Erfahrungen im Amt.

Herr Lenz, Sie sind der erste Bürgermeister von Bündnis 90/Grüne im Landkreis. Und das auch noch in der mit rund 620 Einwohnern kleinsten Gemeinde des Landkreises. Macht Sie das auch ein bisschen stolz?

Lenz: Ich bin einer von zwölf Bürgermeistern, die die Grünen jetzt in Bayern stellen. Natürlich ist das ein Erfolg. Aber ich bin mir auch darüber im Klaren, dass die meisten mich nicht gewählt haben, weil ich den Grünen angehöre, sondern weil sie mich seit Jahren kennen.

Wenn man sich in einer kleinen Gemeinde „kennt“, dann spielt ja meist auch das Vereinsleben eine Rolle. Wie sieht das bei Ihnen aus?

Lenz: Ich bin Mitglied des Musikvereins, war lange als Trommler aktiv. Und meine Söhne, 23 und 21 Jahre alt, sind im Sportverein.

Ein Bürgermeister der Grünen mitten auf dem Land: Das hätte sich, sagen wir vor zehn Jahren, wohl kaum jemand vorstellen können ...

Lenz: Wenn mir einer vor zehn Jahren gesagt hätte, dass ich 2020 Bürgermeister in Ebershausen bin – ich hätte es wohl nicht geglaubt. Umso mehr freue ich mich jetzt, etwas für die Gemeinde bewirken zu können.

Der erste Grüne Bürgermeister war früher Ministrant

Wir verlassen das Amtszimmer von Harald Lenz, gegenüber liegen Kirche und Friedhof.

Über die Aussegnungshalle wurde in Ebershausen ja über einen längeren Zeitraum diskutiert ...

Lenz: Für die Neugestaltung haben wir jetzt eine Lösung ab, bei der auch die Barrierefreiheit berücksichtigt wird. Das freut mich, denn Stillstand finde ich nicht gut.

Wir stehen hier vor der Kirche St. Martin. Was bedeuten Kirche und Glaube für Sie?

Ich bin römisch-katholisch, ich war Ministrant. Der Rest meiner Familie ist evangelisch. Dass Mitglieder der Grünen generell ein Problem mit der Kirche hätten – das sehe ich als ein Klischee an.

Hier vom Friedhof hat man auch einen guten Blick auf das neue Ebershauser Baugebiet ...

Lenz: Das ist sehr wichtig für Ebershausen. Und wichtig war für mich auch, dass wir da ein Punktesystem auf den Weg gebracht haben, das Entscheidungen bei der Vergabe von Bauplätzen transparent macht. Die Beziehung zur Gemeinde oder auch die Zahl der Kinder spielen dabei unter anderem eine Rolle.

Drüben, sozusagen am Horizont, liegt der Nachbarlandkreis Unterallgäu. Wie wichtig ist für Sie der sprichwörtliche Blick über den Tellerrand?

Lenz: Auch sehr wichtig, ins Unterallgäu gibt es einen guten Draht. Dafür steht auch die Musik mit der Jugendkapelle mit Mitgliedern aus Ebershausen, Tafertshofen und Nattenhausen.

Harald Lenz hat seine Frau nicht im Tanzlokal Keller kennengelernt

Mit dem Elektroauto von Harald Lenz fahren wir aus Ebershausen hinaus Richtung Gutnach.

Sie sind in einem E-Auto unterwegs. Verkehr und insbesondere die Verkehrsberuhigung – das waren ja auch in Wahlkampfzeiten für Sie wichtige Themen.

Lenz: Das ist für eine Gemeinde natürlich sehr bedeutend, und da lässt sich in kleinen Schritten oft viel erreichen. Von Vorteil ist da der gute, unbürokratische Kontakt zu den Bürgern. Bürger aus Seifertshofen haben uns mitgeteilt, dass es durch die Umleitung wegen des Kreisverkehrbaus im Südwesten Krumbachs bei ihnen mehr Verkehr gibt und da auch schnell gefahren wird. Wir haben rasch ein Messgerät hingestellt, das den Fahrern die Geschwindigkeit zeigt. Da hat sich sofort das Problem reduziert.

Stichwort Seifertshofen: Da denken ja viele an das geradezu legendäre Tanzlokal Keller, von manchen bisweilen auch „Heiratsmarkt“ genannt. Sind Sie da auch öfter zu Gast?

Lenz: Ja, klar, Keller ist ja eine Art Legende. Aber meine Frau habe ich woanders kennengelernt.

Stichwort Familie: Da hat sich bei Ihnen durch das neue Amt ja einiges verändert ...

Lenz: Ich bin als Bürgermeister ehrenamtlich tätig und arbeite weiter als Krankenpfleger in der Klinik Weißenhorn. Diese Arbeit konnte ich jetzt auf 50 Prozent reduzieren. Meine Familie steht voll hinter mir. Aber natürlich kommt im Bürgermeisteramt der eine oder andere Abendtermin dazu, wie etwa die Bürgermeistersprechstunde am Mittwochabend. Diese Zeit habe ich von meinem Vorgänger Herbert Kubicek übernommen.

So mancher neue Bürgermeister hat darüber berichtet, dass er sich nach der Amtsübernahme mit Blick auf die vielen öffentlichen Termine regelrecht neu eingekleidet hat. Wie ist das bei Ihnen?

Lenz: Ich bin ja schon einige Jahre Kreistagsmitglied, war lange Fraktionsvorsitzender. Da war und bin ich in Sachen Garderobe für öffentliche Termine entsprechend ausgestattet. Aber jetzt, nach der Wahl in Ebershausen, haben mir einige Angehörige dann doch einige Gutscheine zum Garderobenkauf zukommen lassen. Die habe ich aber noch nicht eingelöst.

Hier an der Gutnach, das ist ja wirklich ein idyllischer Platz. Welche Möglichkeiten sehen Sie hier in Sachen Naherholung?

Lenz: An der Gutnach ist es wirklich sehr schön, wir möchten hier ein Naturtretbecken einrichten.

Der Grüne Bürgermeister will die Wasserversorgung in Ebershausen voranbringen

Bevor Harald Lenz wieder ins Auto steigt, blickt er noch einmal lange in die idyllische, bewaldete Landschaft.

Manche sagen ja, Ebershausen wäre die schönste Kommune des Landkreises. Wie sehen Sie das?

Lenz: Da werden sicherlich viele auch eine andere Meinung haben. Aber Sie haben mich ja vorhin gefragt, ob ich stolz bin, hier Bürgermeister zu sein. Allein wenn ich hier in die Landschaft schaue, dann denke ich, es ist doch herrlich hier. Ja, das macht mich dann schon stolz.

Lenz macht mit seinem Wagen Halt am Ebershauser Brunnen. Wir steigen aus, er erläutert detailliert die Wasserversorgung in Ebershausen.

Die Wasserversorgung, ein regelrechter Dauerbrenner der Kommunalpolitik. Wie ist die Lage in Ebershausen?

Lenz: Die Wasserversorgung ist ein hohes Gut. Daher ist es mir auch sehr wichtig, dass wir die Weiterentwicklung der Behälter und der entsprechenden Gebäude auf den Weg bringen.

„Wir“ – das ist in Ebershausen ja ein in großen Teilen neuer Gemeinderat. Wie hat sich die Zusammenarbeit aus Ihrer Sicht entwickelt?

Lenz: Von acht Räten sind fünf neu dabei. Die Zusammenarbeit ist hervorragend. Und ich selbst tausche mich intensiv mit 2. Bürgermeister Hans Dreher aus, der seit zwölf Jahren dem Rat angehört. Auch das Verhältnis zu den anderen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach ist ausgezeichnet.

In der Verwaltungsgemeinschaft stehen aber – die Stichworte Kindergartenplätze und neuer Bauhof seien genannt – schon einige dicke Themen auf der Tagesordnung. Wie sehen Sie da die Lage?

Lenz: Ich bin zuversichtlich, dass wir da in allen Bereichen gute Lösungen finden werden.

Unsere Fahrt führt wieder zurück Richtung Kirchberg. In den Zentren mittelschwäbischer Gemeinden finden immer wieder große Feste – auch mit Bieranstich statt. Es gibt bekanntlich sogar Bieranstich-Kurse für Bürgermeister. Für Sie ein Thema?

Lenz: Mein Onkel ist gelernter Brauer. Er hat mir bereits angeboten, mir da eine Einführung zu geben. Im Mai musste das Dorffest wegen der Corona-Krise ausfallen. Aber ich hoffe, dass es im nächsten Jahr wieder stattfinden kann – natürlich auch mit Bieranstich.

Mehr zum Thema:

Themen folgen