Was die Bürgermeisterkandidaten für Krumbach tun wollen

Substanziell von hoher Qualität war die Podiumsdiskussion der drei Bewerber um das Krumbacher Bürgermeisteramt am Dienstagabend in der Aula der neuen FOS/ BOS. Neubau oder Sanierung? Erwartungsgemäß vertraten die Kandidaten beim Thema Sportzentrum sehr unterschiedliche Positionen. Doch im Lauf des Abends rückte ein anderes Thema in den Vordergrund.

Eingeladen hatten die Mittelschwäbischen Nachrichten. In drei Fragenkomplexen deckte Redaktionsleiter Peter Bauer die Themenbereiche ab, die momentan die Bürgerinnen und Bürger der Stadt bewegen. In kluger Moderation wich dieser auch spontan von seinem Konzept ab, wenn Aspekte ins Gespräch kamen, die einer zusätzlichen Erläuterung bedurften. Die Kandidaten, Amtsinhaber Hubert Fischer (JW - OL), Angelika Hosser (Grüne) und Gerhard Weiß ( CSU ) gingen fair miteinander um und vertraten ihre Ansichten und Absichten sachlich und immer wieder pointiert und humorvoll.

Auftakt der Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl in Krumbach mit (von links) MN-Redaktionsleiter Peter Bauer, Bürgermeister Hubert Fischer (Junge Wähler-Offene Liste), Angelika Hosser (Grüne) und Gerhard Weiß (CSU).

Die Redezeiten von jeweils höchstens zwei Minuten wurden im Großen und Ganzen diszipliniert eingehalten, sodass „Zeitwächterin“ Alina Heindl , Praktikantin bei der Günzburger Zeitung, zwischendurch zwar die Rote und Gelbe Karte zum Einsatz bringen musste, aber niemals das finale Läuten der Glocke. Am Ende war es ein sehr kurzweiliger und informativer Abend, der als besonders bemerkenswertes Ereignis in die kommunalpolitische Geschichte Krumbachs eingehen dürfte.

Dass dieser Abend für Krumbach als Vorbereitung zur Kommunalwahl am 15. März wichtig war, zeigte das große Interesse vonseiten der Bevölkerung. Bereits eine halbe Stunde vor Beginn reichten die mehr als 300 Sitzplätze nicht mehr aus, und nicht wenige Interessierte harrten die zweieinhalb Stunden stehend aus. Sie werden es nicht bereut haben.

Welche Themen für Krumbach wichtig sind

Die Lösungsansätze, mit denen die drei Kandidaten die Herausforderungen in den Themenbereichen Verkehr, Wirtschaft, Infrastruktur, Klima, Kultur/Freizeit, Bürgernähe sowie Familie und Soziales meistern wollen, ähneln sich. Allein bei der Gretchenfrage, ob das Sportzentrum saniert oder gänzlich neu gebaut werden sollte, gab es klare Positionierungen: Weiß und Hosser favorisieren eine Sanierung, Fischer steht für einen Neubau.

Aktuelle Informationen zur Podiumsdiskussion gab es am selben Abend.

Genauso wichtig wie die Auseinandersetzung in der Sache war für den Zuhörer gewiss der persönliche Eindruck, den man beim Beantworten der Fragen von jedem einzelnen der Kandidaten gewinnen wollte. Verlangte es von diesen doch sehr viel Mut bei so einer Diskussion anzutreten. Sie müssen dabei gleichsam aus einer geschützten Sphäre heraustreten. Der Kandidat kann nicht mehr nur Zuspruch erwarten, er trifft auf Menschen, die Sachverhalte ganz anders werten und einschätzen als er selbst. Alles was er sagt oder tut, wird von irgendjemandem hinterfragt. An ihn werden plötzlich hohe Anforderungen an Toleranz, Empathie und Verständnis gestellt.

Erfahrungen mit Öffentlichkeitsarbeit haben bereits alle drei Kandidaten: Angelika Hosser von den Grünen als stellvertretende Vorsitzende der Krumbacher Werbegemeinschaft, Gerhard Weiß von der CSU als 2. Bürgermeister und Hubert Fischer von den JW - Offene Liste als seit dem Jahr 2008 amtierender Bürgermeister. Noch keine kommunalpolitische Erfahrung vorweisen konnte die einzige Frau in der Bewerberrunde. Doch Angelika Hosser fehlte es beim Parieren der Fragen von Moderator und Zuhörern keineswegs an Sachkenntnis. Freundlich und auf den Punkt gebracht formulierte die gelernte und selbstständig arbeitende Grafikerin klare Vorstellungen.

Schlagfertig, eloquent und bedachtsam präsentierte sich Gerhard Weiß, dazu kompetent dank seines Wissens und seiner Erfahrungen als Fachbereichsleiter im Landratsamt und als 2. Bürgermeister. Darüber hinaus sorgten seine kleinen und feinen „Spitzen“ gegenüber dem Amtsinhaber mitunter für Heiterkeit.

Fischer verwies darauf, dass er bei vielen der angesprochenen Probleme schon um Lösungen gekämpft habe, aber am Stadtrat und manchmal auch am Egoismus von Bürgern gescheitert wäre. Er könne auf eine erfolgreiche Arbeit während seiner 12 Jahre Amtszeit zurückblicken. Fischers große Fachkenntnis wurde an diesem Abend immer wieder deutlich.

Thema Verkehr im Mittelpunkt

Interessant war überdies, dass vonseiten der Bürgerinnen und Bürger mehr Fragen zum Verkehr als Sportzentrum gestellt wurden.

Als Fazit der Veranstaltung kann festgehalten werden, dass Krumbach drei hoch motivierte Bürgermeisterkandidaten hat und zudem ein großes Interesse an der Kommunalpolitik vorhanden ist, sodass eine spannende Wahl erwartet werden darf.

