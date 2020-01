06:00 Uhr

Was die Krumbacher VHS in Sachen Bildung plant

Von der Perlenstickerei bis zum Smartphone für Fortgeschrittene. Welche Schwerpunkte es im neuen Programm gibt.

Von Manfred Keller

Ins neue Jahr mit neuen Ideen: Jetzt, wo allenthalben gute Vorsätze gefasst werden, offeriert die Volkshochschule (VHS) ihr Programmangebot für Winter und Frühjahr 2020. Und hofft einmal mehr auf eine möglichst breite Akzeptanz. Die Titel- und Themenauswahl und das Kursalphabet reicht von A (wie Autogenes Training), B (wie Bewegungslehre nach Liebscher + Bracht), und C (wie Computer-Einführung) und bietet eine Fülle interessanter, lehrreicher und erbauender Inhalte aus der breiten Palette von Themenbereichen – über Sprachen, Beruf und Karriere, Gesundheit & Fitness, Kultur, Gesellschaft & Leben, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Fahrten und Studienreisen.

Das fürs neue Jahr geschnürte Bildungs-Paket in Form eines Gesamtprogramms liegt druckfrisch vor und der ersten Januar-Ausgabe der Wochenzeitung Krumbach Extra vom 9. Januar bei: Als umfangreiches Kompendium für die Erwachsenenbildung vor Ort mit vielfältigen Hinweisen und Einladungen zu Themen aus allen Wissens- und Interessensbereichen und Fachgebieten.

Einen Schwerpunkt bei der Kurs- und Seminarplanung sehen die VHS-Macher um die beiden Vorsitzenden Johanna Herold und ihren Stellvertreter Jörg Drechsler im Bestreben darin, ein Angebot zu unterbreiten an Qualität und Quantität. Auch die berufliche Weiterbildung hat ihren Stellenwert. Und es eine bunte Mischung von Veranstaltungen ist vertreten, beispielsweise unter der Rubrik „Gesundheit an Leih, Seele und Geist erhalten und stärken“, oder mit Blick auf die „junge Volkshochschule“ mit dem einladenden Angebot „Entdecke was in dir steck!“ Musisches und Musikalisches ist ins „Kultur“-Programm-Paket geschnürt. Und es gibt wieder etliche Termine im prallen VHS-Kalender, bei denen einfach nur entspannende Unterhaltung oder sinnvolle Freizeitgestaltung vermittelt werden soll. Kurzum: Das gängige VHS-Motto „Wissen & Mehr“ spiegelt sich wider in einem umfangreichen Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten, die eine Bandbreite buchstäblich von A („Android-Smartphone-Grundkurs“) bis Z („Zumba-Fitness“) belegen. Besonders ergiebig an Terminvorschlägen ist die „Abteilung Reisen - Fahrten - Verschiedenes“.

Neugierig geworden? Ab sofort besteht die Möglichkeit, sich für Kurse, Workshops, Fahrten und Exkursionen, Vorträge und Seminare anzumelden. Interessenten an der VHS-Offerte sind gut beraten, sich möglichst umgehend für Kurse und Lehrgänge ihrer Wahl anzumelden, da erfahrungsgemäß einige Veranstaltungen aufgrund besonderer Nachfrage (oder begrenzter Aufnahmekapazität) rasch ausgebucht sind. Die Anmeldungen für die in Krumbach stattfindenden Kurse werden in der VHS-Geschäftsstelle im Bürgerhaus Krumbach, Heinrich-Sinz-Straße (Telefon 08282/995380-0) entgegengenommen. Ansonsten sind für die Einschreibungen in den Außenstellen die jeweiligen Kommunalverwaltungen in Thannhausen, Neuburg/Kammel und Ziemetshausen für den eigenen Bereich zuständig. Weitere Infos gibt es im Internet unter buergerhaus.krumbach.de.

Zu den nachfolgend genannten ausgewählte, Krumbacher Kurse, die bereits in Kürze starten, sind ab sofort die Anmeldungen bei der VHS in Krumbach, Bürgerhaus, Heinrich-Sinz-Straße 18 möglich. Telefon 08282.

Schreiben für Lokalmedien: Beginn: Freitag, 24. Januar 2020 um 18 Uhr im Bürgerhaus, vier Abende, Leitung: Marc Hettich. Wer für Lokalmedien schreibt oder die Pressearbeit für einen Verein übernimmt, ist bei diesem Kurs richtig und erhält anhand vieler praktischer Beispiele Tipps zur Verbesserung des eigenen Schreibstils.

Handstulpen in Perlenstickerei: Beginn: Dienstag, 28. Januar um 19 Uhr in der Mittelschule Krumbach, zwei Abende, Leitung: Birgit’s Nadelstübchen, Krumbach.

Android Smartphone für Fortgeschrittene: Montag, 20. Januar, 15 bis 18 Uhr im Bürgerhaus, Leitung: Dieter Wiethege. In dem Fortgeschrittenen-Kurs werden Bedienung und Möglichkeiten eines Smartphones mit Google Android vertieft: Privatsphäreneinstellungen, Foto und Video, mobile Navigation, Funktionsumfang, Cloud-Dienste; Tipps für die Praxis und vieles mehr.

