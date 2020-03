Was die Masern-Impfpflicht für den Kreis Günzburg bedeutet

Plus Bei Neueinschreibungen für Schulen und Kitas sowie Neueinstellungen wird der Impfschutz gegen Masern im Landkreis Günzburg bereits kontrolliert. Für alle anderen gilt eine Übergangsfrist.

Seit 1. März gilt die Impfpflicht für Masern. Wer in Kitas oder Schulen geht, muss einen Impfschutz nachweisen. Das gilt auch für diejenigen, die dort arbeiten – außer für die, die vor dem Jahr 1970 geboren sind. Bis 31. Juli 2021 gilt eine Übergangsfrist. Wie wird das neue Gesetz umgesetzt? Was heißt das für Schulen und Kitas? Zeichnen sich im Landkreis Probleme ab?

Robert Kaifer, Schulrat im Schulamt in Krumbach, das zuständig für Grund- und Mittelschulen im Landkreis ist, sagt: „Das wird eine größere Aktion.“ Da komme einiges auf die Schulleiter zu. Vermehrte Anfragen und Unsicherheiten gebe es im Moment allerdings vor allem wegen Corona.

Das neue Gesetz wird wohl zunächst bei den Schuleinschreibungen umgesetzt werden, die jetzt anstehen. Kaifer erklärt das Vorgehen: Während der Einschreibung muss nun geklärt werden, ob das Kind gegen Masern geimpft ist. Dafür gebe es eine Dokumentationshilfe des Ministeriums, den sogenannten „Nachweis über einen ausreichenden Masernschutz“. Dort wird festgehalten: Hat das Kind eine Masernimpfung (für Kinder zwischen 13 und 24 Monaten) oder hat es zwei Impfungen (für alle, die älter sind). Das wird durch die Vorlage des Impfpasses kontrolliert. Vermerkt werden kann auch, ob es eine ärztliche Bestätigung gibt, dass die Person immun gegen Masern ist oder aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden darf. Das Ganze wird abschließend in der Akte des Schülers dokumentiert.

Für Eltern nicht geimpfter Kinder gibt es ein Beratungsgespräch oder notfalls ein Bußgeld

Aber: Es gibt auch Kinder, die nicht geimpft sind, und es gibt Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder geimpft werden. Auch diese Info kann auf dem Dokumentationsblatt vermerkt werden. In diesem Fall wird die Information dann ans Gesundheitsamt weitergeleitet. Kaifer erläutert, dass das Amt dann Kontakt mit Eltern aufnimmt und es wohl zunächst ein Beratungsgespräch geben wird. Wenn die Eltern die Impfung des Kindes verweigern, kann ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden. Es werde aber versucht, die Eltern zu überzeugen. „Man hofft auf Einsicht“, sagt Kaifer. Bei der Impfung gehe es schließlich nicht nur um das eigene Kind, sondern auch um die anderen, die angesteckt werden können. Nicht geimpfte Kinder können laut Bundesgesundheitsministerium vom Besuch der Kita oder des Kindergartens ausgeschlossen werden. In der Schule kollidiert der Ausschluss aus dem Unterricht jedoch mit der Schulpflicht.

Ab dem 1. März gilt die neue Impfpflicht gegen Masern. Bild: Julian Stratenschulte/dpa

Die neu angemeldeten Schüler bringen den Nachweis während der Einschreibung. Die Impfpflicht gilt aber auch für alle anderen Schüler, erklärt Kaifer. Auch hier kommt die Dokumentationshilfe zum Einsatz. Bis zum 31. Juli 2021 haben die Schulen noch Zeit, um die Schülerakten um den Impfschutz zu ergänzen.

Die Impfpflicht betrifft auch das Personal

Das neue Gesetz betrifft nicht nur die Schüler, betont Kaifer. Es gilt auch für das Personal. Alle, die neu eingestellt werden, egal ob Praktikant, Sekretärin oder Lehrer, müssen den Nachweis erbringen. Alle anderen haben wiederum Zeit bis zum 31. Juli 2021. Wer den Nachweis nicht erbringt und eine Impfung verweigert, muss unter Umständen mit disziplinarrechtlichen Konsequenzen rechnen. Das werde von Fall zu Fall entschieden, sagt Kaifer. Eine Ausnahme gibt es: Alle, die vor 1970 geboren sind, müssen ihren Impfschutz nicht nachweisen.

Im Dossenberger Gymnasium in Günzburg ist das Schreiben des Ministeriums gerade eingetroffen. Schulleiter Peter Lang ist dabei, eine Strategie zu entwerfen und sich intensiv mit dem Schreiben auseinanderzusetzen. „Wir haben noch Zeit“, sagt er. Die neuen Schüler, die es zunächst betreffen werde, melden sich erst im Mai an. Für die Überprüfung der Übrigen bleibe ein Zeitrahmen bis zum Juli 2021. Nachfragen von besorgten Eltern habe es bislang nicht gegeben.

Nach Ostern wird das Thema Masernimpfung bearbeitet

Jochen Schwarzmann, stellvertretender Schulleiter am Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach, sagte, durch das Schreiben des Ministeriums sei alles „klar geregelt“ und werde an der Schule so umgesetzt. Bei den Neuanmeldungen im Mai werde der Nachweisbogen den Eltern im Anmeldemodul auf der Homepage der Schule zur Verfügung gestellt und könne gleich ausgefüllt werden. Die Schulleitung überprüfe dann nur noch das Impfbuch. Für die Überprüfung des Impfschutzes der anderen Schüler bleibe noch Zeit. Voraussichtlich nach Ostern werde dieses Thema bearbeitet. Die an der Schule Beschäftigen hätten ohnehin schon begonnen, ihre Impfbücher vorzulegen. Von Eltern gebe es noch keine Nachfragen.

Seit 1. März gilt eine strengere Impfpflicht für Kinder und Erwachsene. Bild: Tom Weller/dpa

Im Thannhauser Kindergarten Arche Noah erhalten die Eltern ein Formblatt und die Erzieherinnen kontrollieren den Impfpass. Das gilt bei Neuanmeldungen wie auch für die schon dort untergebrachten Kinder. Das Personal ist geimpft, informierte Kindergartenleiterin Helga Konrad. Probleme mit Eltern habe es bislang nicht gegeben. Einige wenige haben ihre Kinder noch nicht impfen lassen. Sie wollen eine laufende Klage abwarten. Aber für die Kinder, die bereits im Kindergarten sind, bleibe noch Zeit bis zum kommenden Jahr.

Ähnlich sieht es im Kindergarten St. Martin in Günzburg aus. Die dortige Leiterin Carmen Elsäßer hat einen Aushang gemacht. Die Eltern bringen jetzt als Nachweis das Impfbuch mit und der Eintrag aus dem Buch wird in der vom Ministerium versendeten Dokumentationshilfe vermerkt sowie in der Akte der Kinder abgelegt. Bislang habe es keine Probleme mit Eltern gegeben, alle Kinder seien geimpft, teilte Elsäßer mit. Gleiches gelte für das Personal im Kindergarten.

