Was für den Kiesabbau bei Münsterhausen geplant ist

In diesem Bereich, angrenzend an die neue Ortsumfahrung, möchte die Firma Grimbacher Kies abbauen. Der Abbau wäre eine Erweiterung des bestehenden Gewässers links hinter den Bäumen.

Warum es jetzt eine Entscheidung für einen zusätzlichen Abbau gibt. Aber es sollen aber keine neuen Weiher entstehen.

Von Monika Leopold-Miller

Über eine Voranfrage zum Kiesabbau hatten die Münsterhauser Marktgemeinderäte zu beraten. Die Firma Grimbacher möchte auf einem Gelände, das an ein bereits zum Kiesabbau genutzten Gewässer angrenzt, weiteres Kies abbauen. Das Gelände grenzt im Westen an die neue Ortsumfahrung und im Norden an die Hagenrieder Straße an. Es befindet sich zu großen Teilen im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Mindelmähder“. Für den betreffenden Bereich ist laut Verwaltung landwirtschaftliche Nutzung festgesetzt.

Mit einer Voranfrage hat sich die Firma Grimbacher an das Landratsamt Günzburg (Wasserrecht) gewandt. Der Markt Münsterhausen wurde nun vom Landratsamt um eine Stellungnahme gebeten.

Als Erweiterung des bestehenden Kiesabbaus konnten sich die Marktgemeinderätinnen und Marktgemeinderäte eine Zustimmung vorstellen, wie sich in der Diskussion zeigte. Neue Weiher sollten dagegen nicht entstehen.

Die Räte legten Wert darauf, dass in den Beschluss der Begriff „Erweiterung“ mit aufgenommen werden soll. So laute schließlich der einstimmig getroffene Beschluss: Dem Vorhaben kann eine Zustimmung zur Erteilung der Befreiung von der Festsetzung zur landwirtschaftlichen Nutzung der antragsgegenständlichen Grundstücke und der damit verbundenen Erteilung das gemeindliche Einvernehmen als Erweiterung in Aussicht gestellt werden.

Bauvorhaben:

Einer Bauvoranfrage zum Neubau eines Einfamilienhauses in der Sudetenstraße sowie einer Voranfrage zum Bau eines Bungalows, Nähe Hauptstraße, wurde einstimmig zugestimmt. Keine Einwände gab es für die geplante Errichtung eines Wohnhauses im Saumweg sowie eine Nutzungsänderung eines ehemaligen Stallgebäudes zur Hobbywerkstatt in der Hagenrieder Straße. Zugestimmt wurde auch der geplanten Dachstuhlinstandsetzung, Erneuerung der Dacheindeckung und Außenanstrich für den Pfarrhof Münsterhausen. Im Genehmigungsfreistellungsverfahren plant ein Bauwerber den Neubau den Neubau eines Einfamilienhauses in der Burtenbacher Straße.

Jahresabschluss 2019 für Wasser und Photovoltaik:

Bürgermeister Haider gab den Jahresabschluss 2019 der Wasserversorgung und Photovoltaik bekannt. Es ergab sich ein Jahresverlust von rund 23700 Euro. Der Jahresverlust wurde durch den Rat festgestellt und auf neue Rechnung vorgetragen. Die Verbindlichkeiten bei der Marktgemeinde sind banküblich zu verzinsen.

Jahresrechnung 2019 für die Kindertagesstätte:

Die Abrechnung der Katholischen Kirchenstiftung für die Kindertagesstätte weist ein Defizit von rund 27 700 Euro aus. Aufgrund einer Überzahlung aus 2018 erfolgt kein Defizitausgleich. Da die Pfarrkirchenstiftung sich bereit erklärt hat, bei der Schaffung einer Krippengruppe im Pfarrheim einen Eigenanteil in Höhe der Überschüsse zu übernehmen und weitergehende Ansprüche aus Überschüssen der Vorjahre von der Gemeinde nicht geltend gemacht werden, sind zum 1. Januar 2020 alle Überzahlungen der Marktgemeinde abgegolten.

Kanalsanierung:

Bürgermeister Haider informierte über einen guten Verlauf bei der Kanalsanierung. Allerdings würden Kanäle immer wieder verstopft, durch Dinge, die nicht in den Kanal gehören, so Haider. Er appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, nichts in den Kanal zu werfen, was zu Verstopfungen führen könnte.

