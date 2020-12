12:54 Uhr

Was hat ein Unbekannter auf dem LEW-Gelände zu suchen?

Ein Hausfriedensbruch auf dem Areal des Umspannwerks ruft die Polizei auf den Plan in Balzhausen. Doch sie hat auch in Deisenhausen, Ziemetshausen und Krumbach zu tun. Was im Einzelnen passiert ist.

Von Annegret Döring

Einen Hausfriedensbruch meldet die Polizeiinspektion Krumbach vom Samstag. Demnach konnten gegen 10.30 Uhr Sicherheitsmitarbeiter eine unberechtigte Person über die Videoaufzeichnung auf dem Gelände der LEW in Balzhausen beobachten. Es wurde jedoch nichts entwendet oder beschädigt. Die Polizeiinspektion Krumbach ermittelt wegen Hausfriedensbruchs. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 08282/ 9050 bei der Polizei zu melden.

Außenspiegel an Auto in Unterbleichen ist beschädigt worden

Wegen einer Sachbeschädigung ermittelt die Polizei. Sie ist zwischen Freitag, 18. Dezember, 12.30 Uhr und Samstag, 19. Dezember, 10 Uhr beschädigte ein Unbekannter im Ortsteil Unterbleichen der Gemeinde Deisenhausen den linken Außenspiegel eines geparkten Autos. Der Pkw war in der Hauptstraße abgestellt. Ein Verkehrsunfall kann laut Polizei aufgrund der Spurenlage ausgeschlossen werden. Hinweise dazu nimmt die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/ 9050 entgegen.

Unbekannter fährt in Zaun und haut ab in Ziemetshausen

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Ziemetshausen. Zwischen 19 und 7 Uhr in der Nacht auf Samstag hat ein Unbekannter den Gartenzaun eines Grundstücks in Ziemetshausen in der Raiffeisenstraße beschädigt. Es brachen zwei Zaunfelder und ein Eckpfosten wurde verbogen. Hinweise auf einen möglichen Täter nimmt die Polizei in Krumbach entgegen unter Telefon 08282/9050.

Haus des jüdischen Friedhofs in Krumbach wurde aufgebrochen

Einen Einbruch meldet die Polizei aus Krumbach. Demnach stellte ein Spaziergänger am Freitag gegen 15.30 Uhr fest, dass eine Türe am Haus des jüdischen Friedhofs offen steht. Der Zeuge teilte dies Mitarbeitern der Stadt Krumbach mit. Die städtischen Mitarbeiter konnten anschließend Beschädigungen an zwei Türen und einem Holzfensterladen entdecken und informierten die Polizei.

Durch die Beschädigungen der unbekannten Person entstand am Haus ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen, die in den letzten drei Wochen diesbezüglich etwas am jüdischen Friedhof bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/ 9050 zu melden.

