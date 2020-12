vor 5 Min.

Was in Neuburg auf den Weg gebracht wurde

Bürgermeister und Marktrat blicken zurück auf wichtige Entwicklungen

Von Dieter Jehle

Bürgermeister Markus Dopfer und die Markträte ziehen an einem Strang. Die Jahresabschlusssitzung der Neuburger Ratsherren vermittelte diesen Eindruck. Der Bürgermeister sprach von einem harmonischen Umgang, einer absoluten Disziplin und einer guten Sitzungsteilnahme. Zweiter Bürgermeister Otto Bader gab den Ball zurück und sagte: „Wir haben mit Markus Dopfer den richtigen Mann am richtigen Fleck.“

Umfassend war der Rückblick des Rathauschefs. Er dankte den 32 Bürgerinnen und Bürgern, die sich als Kandidaten bei der Kommunalwahl zur Verfügung stellten. Das gewählte Gremium bezeichnete er als sehr kompetent, welches aufgrund der beruflichen Qualifikation der einzelnen Mitglieder eine breite Palette abdecke. Seit Beginn der Legislaturperiode trafen sich die Markträte zu 14 Sitzungen und behandelten 214 Tagesordnungspunkte. 67 davon gehörten zum Spektrum „Bau“.

Das Gremium war meistens vollzählig. In Edelstetten erinnerte Dopfer an die Räumung des innerörtlichen Haselbaches, die Asphaltierung eines Wirtschaftsweges am südlichen Ortsrand und an die begonnene Sanierung des alten Feuerwehrgebäudes. In Langenhaslach erwähnte er den Umbau der innerörtlichen Staatsstraßenkreuzung, den Bau des Gehweges in Naichen, Pflanzmaßnahmen am Friedhof mit Urnengräbern sowie die Planung für das Baugebiet „Am Mühlweg“. Sanierungsmaßnahmen am Friedhof, unter anderem die Neuverlegung von Wegplatten und Erneuerung des Friedhofaufgangs sowie die Erweiterung des Flächennutzungsplanes mit Aufstellung eines Bebauungsplanes waren markante Punkte in Neuburg. So konnten Flächen für die Firma Transpack aus Krumbach bereitgestellt werden.

Zahlreiche Gespräche seien auch hinsichtlich der Dorferneuerung angestanden. „Die Fördersumme (Anm. 2,25 Mio. Euro) ist bekannt und die Dorferneuerung jetzt auch offiziell durch das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben angeordnet“, sagte Dopfer.

In Wattenweiler wurde der „Taubriedweg“ asphaltiert und teilweise im nördlichen Ortsbereich die Straßenbeleuchtung erneuert. Für die örtlichen Feuerwehren wurden digitale Funkmelder angeschafft und die Langenhaslacher Floriansjünger erhielten eine neue Tragkraftspritze. Im Rathaus wurde eine neue EDV-Anlage installiert und der Bauhof mit einer Wildkrautbürste und einem Rasentraktor ausgestattet. Abschließend sagte Dopfer: „Eine positive Grundstimmung ist spürbar und eine wichtige Grundlage dafür, damit wir für unsere Marktgemeinde etwas erreichen.“

