Waschanlagen öffnen wieder - besondere Aktion in Krumbach

In Krumbach bekamen Autos im Dienste der Gesundheit eine kostenlose Wäsche. Bald dürfen alle wieder waschen - allerdings unter strengen Auflagen.

Von Elisabeth Schmid

Eineinhalb Stunden Sauberkeit spendierte Jochen Hoyer vergangene Woche allen Fahrzeugen, die jetzt im Dienste der Gesundheit unterwegs sind. Der Inhaber und Betreiber des Waschparks in Krumbach ermöglichte es den Gewerbetreibenden, ihre Fahrzeuge kostenlos in seiner Waschanlage zu reinigen. Dies sind unter anderem Lieferwagen, die Essen ausfahren, medizinische Lieferwagen oder auch Taxis, die kranke Menschen in die umliegenden Kliniken zur Dialyse oder zu Bestrahlungen fahren.

Jetzt dürfen auch wieder andere Autos gewaschen werden. Allerdings nur unter Beachtung der Hygieneauflagen und, wenn die Reinigung für die Verkehrssicherheit notwendig ist, heißt es auf der Homepage des Katastrophenschutzes.

Nur Gewerbetreibende durften ihr Auto waschen

Die Idee zur kostenfreien Reinigung für die Fahrzeuge hatte Jochen Hoyer mit seinem Freund Thomas Drexel von der Cocktailbar D1. Man muss in dieser Situation zusammenhalten, fanden die beiden. Vor allem die Fahrer, die täglich unterwegs sind, um anderen Menschen zu helfen, sollten in einem sauberen Auto fahren können. Gerade jetzt in der Zeit des Pollenfluges sei die Sauberkeit für die Fahrer und die Fahrgäste von großer Bedeutung. Es gebe schließlich viele Allergiker.

Jochen Hoyer bedauert es, dass private Kunden die Waschstraße nicht benutzen konnten. Für alle Gewerbetreibenden war die Waschstraße jedoch offen. Hoyer hofft, dass auch in der Zeit nach Corona die Krumbacher Gewerbetreibenden zusammenhalten.

Hundewaschanlage in Krumbach

Jochen Hoyer ist 1983 in Krumbach geboren. „Ich bin Urkrumbacher,“ berichtet er lachend. Und hier lebt er auch immer noch, zusammen mit Freundin Sarah Eigen und einem Border-Collie-Welpen. Die Waschstraße in der Hans-Lingl-Straße betreibt er seit 2017.

Waschanlagenbetreiber Jochen Hoyer mit seinem Welpen in der Hundewaschanlage. Bild: Elisabeth Schmid

Was es hier außerdem gibt: Eine Hundewaschanlage, in der Hunde gewaschen werden können. Vor allem für große Hunde sei die Anlage ideal, sagt er. „So wird das Badezimmer der Hundehalter nicht überflutet,“ erläutert der Waschanlagenbetreiber. Das Angebot zur kostenlosen Wäsche wurde gerne von den Gewerbetreibenden angenommen. Klar, dass in diesen Zeiten Mund- und Nasenschutz getragen wurde. Denn die Hygieneregeln gelten natürlich auch hier. (liss)

