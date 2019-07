vor 21 Min.

Wasserberg: 17-Jähriger bei Sturz mit Moped schwer verletzt

Am Samstag stürzte ein 17-Jähriger in Wasserberg von seinem Moped und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Am Samstag gegen 11.10 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad einen östlich zur Straße „Wasserberg 12“ gelegenen Feldweg nördlich in Richtung Wald. Etwa 50 Meter nach Waldbeginn kam der 17-Jährige, laut Polizei vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers auf teils kiesigem Untergrund, alleinbeteiligt mitsamt seinem Moped zu Fall. Beim Sturz verletzte sich der 17-Jährige schwer. Er verständigte selbst den Rettungsdienst und wurde mittels Rettungswagen in die Kreisklinik Krumbach gebracht. Am Krad entstand nur leichter Sachschaden. (zg)

