Wasserberg: Kontroverse Debatte um ungenehmigte Baustelle

Bürgermeister Duscher distanziert sich von angeblicher Zusage und macht einen Vorschlag zur Güte.

Von Karl Kleiber

In der Sitzung des Gemeinderates ging es wieder um den bereits zum dritten Mal eingereichten Bauantrag für den Anbau eines Fahrsilos und Lagerraumes an eine bestehende Maschinen- und Bergehalle in Wasserberg. Der Bauherr habe sich, so hieß es im Rat, über alle Bauvorschriften hinweggesetzt, trotz Ablehnung des Bauantrages das Fundament mit hohen Seitenwänden betoniert, das nun über seine Grenze in das angrenzende gemeindliche Grundstück rage.

Der Bauantrag war schon vor einiger Zeit Thema im Rat. Damals wurden Planänderungen und eine Umplanung verlangt. Die geänderten Pläne wurden bei der Mai-Sitzung erneut zur Behandlung vorgelegt. Vor der Beratung erklärten einige Räte, sie hätten sich gewundert, dass das Fundament mit Seitenwänden für den Anbau bereits betoniert sei, obwohl keine Genehmigung vorliege. Es wurde auch festgestellt, dass das angrenzende gemeindliche Grundstück mit rund vier Quadratmetern überbaut sei, was nicht hinnehmbar sei. Daraufhin lehnte das Gremium einstimmig den Antrag ab.

Nun stand dieser Bauantrag erneut auf der Tagesordnung. Zur Sitzung war auch der Bauherr mit Begleitperson erschienen. Bürgermeister Duscher erinnerte zur Eröffnung der Thematik, dass die Baumaßnahme trotz fehlender Genehmigung begonnen worden sei.

Das könnten Gemeinderat und Bürgermeister nicht hinnehmen, denn wenn das Schule mache, könnte das Gremium seine Arbeit eigentlich einstellen, war die einheitliche Meinung.

Bauherr spricht von einem Missverständnis

Der Bauherr gab mit seiner Stellungnahme zur Grenzüberbauung zu verstehen, dass es beim Ortstermin des Bürgermeisters vor Beginn der Baumaßnahme wahrscheinlich ein Missverständnis in der Kommunikation zur Genehmigung gegeben habe. Er war der Meinung, er könne von dieser ausgehen.

Georg Duscher wies diese Behauptung zurück, dass er die Überbauung genehmigt habe. Es gehe nicht an, dass der Bauherr die Gemeinde vor vollendete Tatsachen stelle. Er habe lediglich gesagt: „Zuerst der Plan, dann kann man über alles reden. Ich werde nie einem Schwarzbau zustimmen“.

Dritter Bürgermeister Gerhard Goßner sagte, was alle meinten: Der Gemeinderat befinde sich in einer Zwickmühle, da der Rückbau des Fundaments mit massiven Seitenwänden recht schwierig werde. Wenn man dem Plan zustimme, gebe es vielleicht Nachahmer und eine nachträgliche Zustimmung sei keine Option für künftige Baumaßnahmen.

Daraufhin machte der Gemeindechef einen Vorschlag zur Güte: Der Bauherr solle die überbaute Fläche genau feststellen lassen und diese vom Gemeindegrund wegmessen lassen. Diese Fläche soll dann von seinem Grund weggemessen und als Ausgleich dem gemeindlichen Areal im Westen 1:1 zugeschlagen werden. Die Kosten der Vermessung, des Notars und den Eintrag ins Grundbuchamt gehen ausschließlich zulasten des Bauherrn. Die Räte stimmten schließlich dem Kompromiss zu.

Es wird nach einer geeigneten Baufirma gesucht

St.-Josef-Kapelle: Wilfried Paul informierte, dass an der St.-Josef-Kapelle von Wasserberg Feuchtigkeit aufsteigt und das Mauerwerk schädigt. Was ist zu tun? Derzeit sei kaum eine Firma aufzutreiben, die eine Sanierung durchführt, erwiderte der Bürgermeister. Alle Unternehmen seien randvoll mit Aufträgen. Er werde das Problem im Auge behalten und im nächsten Jahr nochmals nach einer geeigneten Baufirma suchen.