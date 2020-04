12:56 Uhr

Wasserpfeife auf Krumbacher Parkbank geraucht – Geldstrafe

Beamte stellt zwei Personen, die gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen, nachts auf dem Krumbacher Demeterberg.

Am Donnerstag, gegen 23.45 Uhr wurden zwei Personen auf dem Krumbacher Demeterberg angetroffen. Beide Personen saßen auf einer Parkbank und rauchten eine Wasserpfeife. Nachdem dies, so die Polizei in ihrem Bericht, „keinen triftigen Grund darstellt, seine Wohnung zu verlassen, wurden beide Personen angezeigt.“ Die Beiden erwartet nun eine Geldstrafe wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung.

Altmetall gestohlen:

Im Zeitraum vom 26. März bis zum 9. April wurden in Ebershausen aus einem Hof in der Zaiertshofer Straße vier Bahnschienen entwendet. Die Schienen haben laut Polizei eine Länge von knapp vier Metern und einen Wert von rund 300 Euro. Personen, die Hinweise zu diesem Diebstahl abgeben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Krumbach (08282/905-0) zu melden.

Friedhofspflanzen entwendet:

Von Mittwoch auf Donnerstag wurden auf dem Krumbacher Ostfriedhof mehrere Pflanzen entwendet. Die Pflanzen und Blumen wurden auf und neben den Gräbern fachgerecht ausgegraben. Es sollen hiervon mehrere Gräber betroffen sein. Es entstand laut Polizei kein hoher materieller Schaden, jedoch wird der Vorgang dennoch als Diebstahl zur Anzeige gebracht. Zeugen und eventuelle weitere geschädigte Personen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach (08282/9050) zu melden.

Unfall beim Ausparken:

Am Donnerstag, gegen 9 45 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Thannhauser V-Marktes zu einem Unfall beim Ausparken. Die beiden Unfallgegner waren vor Ort und konnten zunächst keinen Schaden feststellen. Aus diesem Grund wurden die Personalien auch nicht ausgetauscht. Eine der Beteiligten konnte dann zu Hause laut Polizei aber doch noch einen Schaden an der Heckklappe feststellen. Der Schaden an ihrem Pkw beläuft sich auf rund 500 Euro. Die andere, unfallbeteiligte Dame fuhr einen weißen Jeep (oder ähnlich), diese wird gebeten sich bei der Polizei Krumbach (08282/9050) zu melden.

Autowaschen:

Bei der Polizeiinspektion Krumbach gingen die letzten Tage vermehrt Anfragen ein, ob das Waschen von Kraftfahrzeugen in Waschboxen und Autowaschanlagen erlaubt sei. Hierzu hat das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration folgenden Hinweis veröffentlicht: Die Waschanlagen sind weiterhin geöffnet. Genutzt werden dürfen sie jedoch nur für Belange, die auf eine berufliche Notwendigkeit zurückzuführen sind, beispielsweise von gewerblichen Kunden. Im privaten Bereich ist der Wunsch, das Auto zu waschen, kein triftiger Grund, seine Wohnung zu verlassen. Weitere Hinweise und Erläuterungen in Bezug auf die Ausgangsbeschränkungen befinden sich auf der Internetseite des Ministeriums unter www.stmi.bayern.de. (zg)

Themen folgen