Wasserrohrbrüche und Freibad: Stadtwerke Krumbach machen Verluste

Plus Werksleiter Martin Strobel stellte im Krumbacher Stadtrat die finanzielle Situation der Stadtwerke vor. So sieht die Bilanz aus dem Jahr 2019 aus.

Von Emil Neuhäusler

Der Werkleiter der Stadtwerke Krumbach, Martin Strobel, legte in der Stadtratssitzung am Montagabend den Geschäftsbericht der Stadtwerke für das Jahr 2019 vor. Insgesamt beurteilt er die Lage in den drei Geschäftsbereichen Wasserwerk, Kanalwerk und Freibad positiv. Die momentan gesamtwirtschaftliche und kulturelle Entwicklung wirke sich auf die geschäftliche Entwicklung der Stadtwerke kaum aus und eine negative Beeinträchtigung sei nicht zu erwarten und derzeit auch nicht erkennbar.

Die im Versorgungsgebiet lebenden Menschen könnten sich weiterhin auf eine qualitativ hochwertige Versorgung verlassen. Allein beim Betrieb des Freibades stelle die Finanzierung des Nichtschwimmerbeckens und der Wassertechnik nach wie vor eine große Herausforderung dar.

Das benötigte Trinkwasser werde aus neun Quellen mit einer nachgeschalteten UV-Anlage sowie fünf Brunnen gewonnen und in die fünf Hochbehälter mit insgesamt 3900 Kubikmeter Rauminhalt befördert. Von dort aus gelangt es zu den Abnahmestellen und versorgt über 4532 Wasserzähler die knapp 13.000 Einwohner mit Trinkwasser, erläuterte der Werkleiter. Abgegeben wurden insgesamt 689.000 Kubikmeter Wasser, 8000 Kubikmeter mehr als im Vorjahr. Im Wasserwerk entstand 2019 ein Verlust von 163.200 Euro. Zurückzuführen sei dieser vor allem auf Wasserrohrbrüche. Aufgrund des Alters der Wasserverteilungsanlagen sei der Sanierungsbedarf weiterhin hoch, bedauerte Strobel. 240.000 Euro wurden dafür aufgewendet. Für das Jahr 2020 erwartet Strobel beim Wasserwerk nur noch einen Verlust von rund 55.000 Euro.

Entsorgung von Klärschlamm kostet die Stadtwerke Krumbach 131.000 Euro

An das Kanalwerk waren von den 13.625 Einwohnern Krumbachs insgesamt 13.592 angeschlossen. Es wurde ein Gewinn von rund 60.000 Euro erwirtschaftet. Der Mehrerlös wird zur Finanzierung künftiger Anschaffungs- und Herstellungskosten verwendet. Die gesunkene Abwassermenge bei der Kernstadt wurde durch den gestiegenen Verbrauch der benachbarten Gemeinden ausgeglichen. Weiterhin werden etwa 57 Prozent der in der Kläranlage benötigten Strommenge durch ein Blockheizkraftwerk und eine Fotovoltaikanlage selbst erzeugt. Der anfallende Klärschlamm, führte Strobel weiter aus, werde durch die im Jahr 2018 in Betrieb genommene Schlammpresse getrocknet. Die Verwertung des Klärschlamms erfolge seit November 2016 bei der Firma Emter in Altenstadt. Dort werde ganz auf Nachhaltigkeit und auf die Schonung der natürlichen Ressourcen gesetzt. Aus der Asche, die bei der Klärschlammverbrennung anfällt, werde wertvolles Phosphat gewonnen. Für die Klärschlammentsorgung 2019 nannte Strobel einen Betrag von 131.000 Euro.

Den Verlust im städtischen Freibad bezifferte Strobel auf 195.387 Euro. Gegenüber dem Vorjahr sank die Besucherzahl beim Freibad um 10.794 auf 71.345 Badegäste. Von den Besuchern entfallen 42 Prozent auf Einzelkarten, elf Prozent auf Zehnerkarten, 19 Prozent auf Saisonkarten, acht Prozent auf Jahreskarten, neun Prozent auf Saisonfamilienkarten und neun Prozent auf Jahresfamilienkarten. Bei 32.661 verkauften Eintrittskarten sank der Umsatz aus Badegebühren um 19.000 Euro auf 168.000 Euro.

Stadtwerke Krumbach soll wieder einen Lehrling einstellen

Die Erlaubnis zur Entnahme von Wasser aus der Kammel sowie anschließendes Wiedereinleiten dieses Wassers in die Kammel zum Betrieb der Wärmepumpe gilt bis zum Jahr 2035. Die Erlaubnis zum Einleiten von Abwasser aus dem Freibad in die Kammel endet 2034. Somit bestehe kein Risiko, meinte Strobel, eine gesetzliche Frist zu überschreiten. Abschließend bedankte sich der Werkleiter beim Bürgermeister, dem Stadtrat, den Sachgebietsleitern des Rathauses, dem Abwassermeister, dem Wassermeister, dem Schwimmmeister und allen Mitarbeitern für ihre Dienstbereitschaft und dem persönlichen Einsatz sowie für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit. Strobel wies noch darauf hin, dass der Beschluss über die Feststellung und über die Behandlung der Jahresergebnisse erst nach örtlicher Rechnungsprüfung, sowie der Beschluss zur Entlastung erst nach überörtlicher Abschlussprüfung, mit der der bayerische kommunale Prüfungsverband München beauftragt wird, gefasst werden kann.

Angesichts der Verluste bei Wasserwerk und Freibad sah Stadtrat Christian Plail die Bilanz nicht ganz so positiv wie der Werksleiter. Dieser verwies darauf, dass 2018 wenig in Bau und Sanierung der Leitungen investiert wurde und verschiedene Maßnahmen in das Jahr 2019 verschoben wurden. Und als Stadtrat Lothar Birzle den doppelten Wasserverlust ansprach, gestand Strobel zu, dass die Erneuerungsquote am Leitungsnetz erheblich gesteigert werden müsse. Im Stadtwerk wieder einen Lehrling einzustellen, um das Personal langfristig zu sichern, empfahl Stadträtin Ursula Bader. Abschließend wurde dann einstimmig der Geschäftsbericht befürwortet beziehungsweise zur Kenntnis genommen.

