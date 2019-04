11:50 Uhr

Wattenweiler: Bernhardiner beißt Radfahrerin in Wade

In Wattenweiler wurde eine Frau von einem Bernhardiner gebissen.

Eine 57-jährige Radfahrerin war in Wattenweiler unterwegs, als sie unvermittelt von einem Bernhardiner gebissen wurde. Den Halter erwartet nun eine Anzeige.

Am Donnerstag gegen 19.20 Uhr war eine 57-jährige Radfahrerin im Bereich der Raiffeisenstraße in Wattenweiler unterwegs, als plötzlich ein Bernhardiner auftauchte und die Frau in die Wade biss.

Bernhardiner beißt Radfahrerin in Wattenweiler: Frau muss ins Krankenhaus

Anschließend musste die Radlerin im Krankenhaus behandelt werden. Der Besitzer des Hundes ist laut Polizei bekannt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

