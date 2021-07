Wer vermisst Nymphensittich Rudi?

Ein Schmusekater und ein aufgeweckter Vogel sind im Weißenhorner Tierheim abgegeben worden. Jetzt suchen die beiden dringend ein Zuhause.

Im Tierheim Weißenhorn wurden wieder zwei Tiere abgegeben, die ein neues Zuhause suchen.

Kater Moritz ist ein Herzensbrecher: Anfangs sei der Stubentiger ein bisschen schüchtern, haben die Tierheimmitarbeiter beobachtet. Hat er einen Menschen aber erst einmal "beschnuppert", ist er ein richtiger Schmusekater, streicht um die Beine und weicht einem nicht mehr von der Seite. Moritz ist nun auf der Suche nach liebevollen Dosenöffnern, mit denen er gemeinsam nach seinen Streifzügen gemütlich auf dem Sofa chillen kann. Der Kater ist etwa 2016 geboren, kastriert, gechipt und geimpft.

Auch Schmusekater Moritz ist im Tierheim Weißenhorn abgegeben worden. Foto: Tierheim Weißenhorn

Nymphensittich Rudi wurde gefunden, doch bisher hat ihn niemand vermisst. Rudi ist wohl keine Volierenhaltung gewöhnt, vermuten die Tierheimmitarbeiter, denn die Größe macht ihm Angst. "Wir denken, dass er in einem kleineren Käfig gehalten wurde, deshalb muss man ihn langsam an die neue Freiheit gewöhnen", rät zweite Vorsitzende Silke Prestele. "Ob er je mit anderen Sittichen zusammen war, wissen wir nicht, aber dass Rudi unbedingt Kontakt zu seinen Menschen braucht, zeigt er deutlich. Sobald man in seine Nähe kommt und mit ihm spricht, antwortet er mit einem fröhlichen Pfeifen." Das Tierheim Weißenhorn fragt deshalb nun: Wer hat ein passendes Zuhause für unseren Rudi? (AZ)

