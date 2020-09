21.09.2020

Welche Bedeutung die Apostelkirche in Krumbach besitzt

Plus Für das Netzwerk Apostolische Geschichte ist das Krumbacher Kirchlein ein einmaliges Dokument. Das wird auch bei der Bundestagung deutlich.

Von Hans Bosch

„Wir sind eine eingeschworene Forschergemeinschaft mit viel Freude an der apostolischen Kirchengeschichte.“ Auf diesen Nenner bringt der Informatiker Mathias Eberle aus Brockhagen bei Bielefeld die Zielsetzung des Netzwerks Apostolische Geschichte, das sich als „organisatorisches und finanzielles Dach für den geschichtlichen Bereich der Apostolischen“ sieht. Die 138 Mitglieder kommen aus dem gesamten Bundesgebiet und einigen Nachbarländern, veranstalten einmal im Jahr eine dreitägige Tagung, die am Wochenende in der Krumbacher Apostelkirche stattfand. Der Grund: Das im Jahr 1863 gebaute Gotteshaus im damals noch selbstständigen Hürben gilt als einziges in Deutschland, das nach dem katholisch-apostolischen Ritus geweiht wurde und heute als Kirche von der evangelischen Gemeinde genutzt wird.

Coronabedingt durften nur 35 Mitglieder daran teilnehmen. Wie Eberle sagte, besitzt Krumbach in der Geschichte dieser Glaubensgemeinschaft eine große Bedeutung, auch wenn diese ihre aktive Tätigkeit 1965 mit der Übergabe der Apostelkirche an die Evangelische Kirchengemeinde einstellte. Er dankte in diesem Zusammenhang besonders Pfarrer Eugen Ritter und dem Vorsitzenden des Freundeskreises Apostelkirche Hans Voh für die Bereitstellung der Kirche als Tagungsraum sowie die Unterstützung der organisatorischen Vorbereitung. Beide erinnerten an ihre dringend notwendige Sanierung, die auf knapp 300.000 Euro veranschlagt ist und im Frühjahr begonnen wird. Für das Netzwerk der Anlass, die bereits getätigte Spende von 2000 Euro, nochmals zu erhöhen.

Die Apostelkirche in Krumbach wurde im Jahr 1863 gebaut

Die Bedeutung Hürbens und der Nachbargemeinden Seifertshofen und Ebershausen für die Apostolischen im gesamten süddeutschen Raum machte im Verlauf der Tagung Thannhausens Altbürgermeister Johannes Schropp deutlich. Er gab den Zuhörern – einer unter ihnen war eigens von den Philippinen angereist – einen fundierten Einblick in die lokale Geschichte, angereichert durch viele interessante Details, die er sich für seine Zulassungsarbeit zum Lehrerstudium und in jahrzehntelangen Recherchen angeeignet hat. Schwerpunkte waren für ihn Johann Evangelist Georg Lutz und Balthasar Fernsemer, deren Wirken in Krumbach und dem Bezirk Schwaben unter Historikern noch immer einen Namen besitzen. Dazu gehören für Schropp aber auch noch Johannes und Ulrich Gossner aus Seifertshofen, Ignaz Lindl aus Baindlkirch/Mering und Otto Bestler, ehemals Stadtförster von Krumbach.

Gleich zu Beginn ging Schropp auf die Geschichte der Apostelkirche ein, deren Grundsteinlegung am 23. Oktober 1863 gefeiert wurde und im Volksmund noch heute verschiedentlich als „Lindlkirche“ bezeichnet wird. Ignaz Lindl galt damals als einer der führenden Köpfe der „Erweckungsbewegung“, die im mittelschwäbischen Raum den etablierten Kirchen große Probleme bereitete. Der im heutigen Thannhauser Stadtteil Burg 1801 geborene Johann Georg Lutz besuchte das Gymnasium Dillingen, wurde katholischer Priester und 1826 Pfarrer in Karlshuld. Als „gewaltiger Prediger“ weckte er bei den einfachen Leuten eine tiefe Frömmigkeit.

Ein Hin und Her zwischen protestantisch und katholisch

Trotzdem wurde ihm der Vorwurf gemacht, durch seine Predigten und Gottesdienste in deutscher Sprache Unruhe unter die Gläubigen zu bringen. Die Folge: Lutz trat 1832 zur protestantischen Kirche über, war auch dort nicht glücklich und wurde Monate später wieder „katholisch“. Er ging dann für einige Zeit nach England, war in seiner Heimatdiözese nicht mehr erwünscht, nahm ab 1876 seinen Wohnsitz in Esslingen und starb dort 1876.

Unter ähnlichen Verhältnissen verlief auch das Leben von Balthasar Fernsemer, der 1814 in Hohenwarth bei Landsberg geboren ist. Gleichfalls katholischer Pfarrer, führte er ab 1850 nach der Herausgabe einer „Inquisionsgeschichte“ einen jahrelangen gerichtsmäßigen Streit mit seinen Augsburger Vorgesetzten. Trotz Exkommunikation ließ er nicht locker. Schließlich erreichte ihn 1856 ein Brief des Domkapitels mit dem Satz, dass „… wir mit tiefem Schmerze den Herrn Pfarrer Fernsemer aus der Gemeinschaft der heiligen römischen katholischen Kirche ausschließen“.

Er musste „ungesäumt“ den Pfarrhof in Dietershofen verlassen und kam nach mehreren Zwischenaufenthalten nach Hürben, wo er Julia Heberle aus Aichen heiratete. Beide gründeten 1871 die „überkonfessionelle Erziehungs- und Lehranstalt für Töchter höherer Stände“, die 1902 zum Englischen Institut wurde und heute Herberge der Berufsfachschule für Musik ist. Er starb im Juni 1889 in Hürben und fand seine letzte Ruhestätte im Ostfriedhof – als Irvingianer allerdings außerhalb der Mauer.

