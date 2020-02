17:00 Uhr

Welche Impulse es für die Krumbacher Innenstadt gab

Plus Nach drei Jahren Tätigkeit für die Stadt fällt die Bilanz des Fachbüros Cima positiv aus. Welche Projekte auf den Weg gebracht wurden.

Von Peter Bauer

Die Entwicklung der Krumbacher Innenstadt: Das was drei Jahre lang das tragende Thema des Fachbüros Cima (es hat unter anderem in München eine bedeutende Niederlassung). Jetzt beendet das Büro seine Arbeit für die Stadt Krumbach. Bürgermeister Hubert Fischer würdigte im Gespräch mit unserer Redaktion die Arbeit des Büros, es sei viel auf den Weg gebracht worden. Nun aber gehe es für die Stadt selbst vor allem darum, anstehende Projekte konkret umzusetzen. Fischer nannte in diesem Zusammenhang die Ansiedlung des Müller-Marktes auf dem Scheppach-Areal, die Weiterentwicklung des Rendle-Areals und verschiedene Projekte in der Karl-Mantel-Straße (zum Beispiel das ehemalige Kino oder auch ein Wohnbauprojekt in der Hohlstraße). Mit Blick auf die weitere Rolle des Büros Cima spricht Fischer von einer Art „Standby“-Rolle. Wenn Hilfe benötigt werde, sei es denkbar, dass sich die Stadt wieder an das Büro wende.

Wie Solveig Lüthje und Markus Jocher vom Büro Cima im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilten, werde Cima aber weiterhin die Gewinner des jüngsten Krumbacher Jungunternehmerprojekts „Stadt Up“ begleiten. Bild: Peter Bauer Nach Auskunft von Solveig Lüthje und Markus Jocher wurden von Cima in den vergangenen Jahren 65 verschiedene Projekte angestoßen. Unter anderem ging es dabei um eine verbesserte Positionierung des Einzelhandels im digitalen Zeitalter und die Förderung von Betriebsgründungen mit dem Projekt „Stadt Up“, bei dem die besten Konzepte mit 55000 Euro gefördert werden sollten. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Förderung durch ein Netzwerk mit Banken, Steuerberater, Gewerbe- und Handelsverein sowie Einrichtungen wie die Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer Schwaben. Sie alle waren und sind bereit, die angehenden Geschäftsinhaber mit Rat und Tat zu unterstützen. Die Initiatoren hatten sich eine größere Beteiligung bei dieser Aktion gewünscht. Am Ende gab es drei Preisträger, die im vergangenen November ausgezeichnet wurden. Die „Goldmedaille“ ging an Wolfgang Lambacher. „Silbermedaillen“ gab es für Birgit Schlutter und Marc Hettich (wir berichteten). Witterungsbeständige Zaunanlagen Lambacher stellt in der Krumbacher Robert-Steiger-Straße witterungsbeständige Zaunanlagen, Fußböden, Schiebetüren, Fensterläden und Geländer aus Edelstahl und Holz her. Selbstständig gemacht hat sich in der Babenhauser Straße Birgit Schlutter. Sie bietet der wachsenden Zahl von Häkel- und Strickerinnen ein umfangreiches Sortiment. Auf Medienpädagogik und politische Bildung spezialisiert haben sich Marc Hettich und seine Partnerin Sarah Settele. Wie Markus Jocher und Solveig Lüthje jetzt erklären, werde Cima die Preisträger weiterhin in ihrer Entwicklung begleiten. Mit Blick auf ihre dreijährige Arbeit für die Stadt Krumbach zogen die beiden eine positive Bilanz. In Sachen Innenstadtentwicklung sei es gelungen, ein Netzwerk aufzubauen, von dem die Stadt profitiere. Hier sei ein insgesamt „gutes Klima“ geschaffen worden. Bild: Stadt Krumbach Ein wichtiges Thema für die Cima war in den letzten Jahren die Entwicklung eines Parkleitsystems und eine systematische Bestandserfassung der vorhandenen Parkplätze. Ein Schwerpunkt war ferner die Erfassung und Weiterentwicklung von öffentlich zugänglichen Toiletten („Nette Toilette“). Die Neugestaltung der Karl-Mantel-Straße wurde mit verschiedenen Aktionen begleitet. Intensiv sei, so Solveig Lüthje und Markus Jocher, dabei die Abstimmung mit den Anliegern gewesen. Verschiedene Einzelhändler hätten die Möglichkeit zu „Storechecks“ genutzt, um sich weiterzuentwickeln und sich den neuen Herausforderungen des digitalen Zeitalters zu stellen. Das Büro Cima ist in Bayern für zahlreiche Städte aktiv. Markus Jocher und Solveig Lüthje betreuen unter anderem seit Jahren die Stadtentwicklung für die 16000-Einwohner-Stadt Gunzenhausen in Mittelfranken. Tätig ist Cima unter anderem auch im Bereich Augsburg-Ost. Weitere Informationen zum Thema Stadtentwicklung in der Region finden Sie hier: Warum Krumbach und Thannhausen weiter wachsen Stadtentwicklung: Welche Impulse Krumbach guttun Sie wollen den Einzelhandel von Krumbach fit machen

