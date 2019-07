vor 2 Min.

Welche Überraschungen unter der Erde in Krumbach lauern

Voraussichtlich noch bis zum Ende dieser Woche wird das Teilstück der Babenhauser Straße (B 300) von der Einmündung in die Nattenhauser Straße bis zur Einmündung in die Südstraße gesperrt bleiben.

Der Kanalbau in der Buchstraße in Krumbach gestaltet sich wegen fehlender Anschlüsse umfangreicher als zunächst gedacht. Welche Auswirkungen das auf den Straßenverkehr auf der B 300 hat.

Von Monika Leopold-Miller

Straßensperrungen und Umleitungen: Sie sind bei Verkehrsteilnehmern alles andere als beliebt. Aber von Zeit zu Zeit müssen Sperrungen sein. So derzeit auch in der Babenhauser Straße in Krumbach, wo es eine Teilsperrung von der Abzweigung zur Nattenhauser Straße bis zur Abzweigung in die Südstraße gibt. Der Grund sind Kanalanschlussarbeiten (wir berichteten). Die Sperrung des Teilstücks der B 300 soll voraussichtlich noch bis zum Ende dieser Woche dauern.

Der Kanal der Buchstraße wird an den Kanal der Babenhauser Straße angeschlossen. Die Buchstraße wird derzeit saniert und ist gesperrt. Wegen dieser Kanalanschlussarbeiten wird das Teilstück der Babenhauser Straße voraussichtlich noch bis zum Ende dieser Woche gesperrt bleiben. Die Umleitung des Verkehrs ist ausgeschildert und führt von Babenhausen kommend über die Südstraße und von der Innenstadt kommend über die Nattenhauser Straße. Die Einzelhändler im betroffenen Bereich (Intersport Wolf, M&W Second Hand und Getränkemarkt Finkbeiner) sind über die Südstraße und den Spitalweg erreichbar, hieß es im Krumbacher Bauausschuss.

Kanaldurchmesser in Krumbach war kleiner als er sein sollte

Die eine oder andere Überraschung könne man bei den Kanalarbeiten erleben, wie in der Sitzung von Wibke Wagner zu erfahren war. Sie ist bei der Stadt Krumbach zuständig für den Tiefbau. Bei einer Kamerabefahrung des Kanals von der Buchstraße zur Nattenhauser Straße sei man plötzlich nicht mehr weiter gekommen. Es musste aufgegraben werden. Dabei wurde festgestellt, dass eine Verbindung, die vorhanden sein sollte, gar nicht gebaut war, wie Wagner sagte. Ähnlich verhielt es sich bei einem Kanal von der Buchstraße in die Babenhauser Straße. Hier war der Kanaldurchmesser kleiner als er sein sollte. „Deshalb müssen wir das Kanalstück austauschen“, erklärte Wibke Wagner.

Krumbachs Bürgermeister spricht von Flickschusterei

Von „Flickschusterei unter der Erde“ und „merkwürdigen Anschlüssen“ sprach Bürgermeister Hubert Fischer. Vor 80 bis 100 Jahren seien die Aufzeichnungen von Kanälen nicht so exakt gewesen. Deshalb seien solche Überraschungen manchmal die Ursache, dass Arbeiten länger dauerten und betroffene Straßen auch länger gesperrt werden müssten. Bürgermeister Hubert Fischer bat in der Sitzung um Verständnis, denn, „jetzt müssen wir es ordentlich machen“.

Aufgrund dieser „Überraschungen“ unter der Erde müsse man auch die Nattenhauser Straße für rund eine Woche sperren. Das sei für Ende Juli geplant.

Die Arbeiten in der Buchstraße sind in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Die Fertigstellung des derzeit bereits laufenden Bauabschnitts I ist für Dezember dieses Jahres vorgesehen. Bauabschnitt II soll im nächsten Jahr ausgeführt werden. Wegen des Bahnübergangs müsse dies in Abstimmung mit der Bahn geschehen. Es müsse mit zeitweiser Vollsperrung gerechnet werden.

Themen Folgen