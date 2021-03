14:06 Uhr

Weltgebetstag in Zeiten der Corona-Pandemie in Krumbach

Baströckchen, Trommel und mit Palmen geschmückte Teelichter symbolisierten beim Weltgebetstag in der Kirche St. Michael in Krumbach das Land Vanuatu. Frauen von dort hatten die Gebetstagsordnung in diesem Jahr vorbereitet.

Vor Jahresfrist noch gab es ein fröhliches Beisammensein mit kulinarischen Genüssen im Pfarrheim St. Michael. Jetzt ist das Pfarrheim Impfzentrum und man feierte mit Abstand in der Kirche.

Von Annegret Döring

Noch vor Jahresfrist hatte man im Pfarrheim St. Michael einen schönen Weltgebetstag gefeiert, damals vorbereitet von Frauen aus Simbabwe. Es war der letzte öffentliche Termin der Ökumenischen Woche damals in Krumbach, dann wurden pandemiebedingt alle Termine abgesagt. Bei der Zusammenkunft schwang schon die Angst vor der unbekannten Krankheit mit, dennoch kamen die Frauen zusammen und hatten Speisen aus Simbabwe zubereitet, die man gemeinsam genoss. Diesmal war alles anders. Das Pfarrzentrum St. Michael ist jetzt Impfzentrum.

Der Weltgebetstag fand darum in der Kirche St. Michael statt, mit strengen Abstandsregeln und Maskentragegebot. Dort war es natürlich viel kälter als in der heimeligeren Atmosphäre eines Pfarrheims. Dennoch waren viele Frauen gekommen. Diesmal hatten Frauen aus Vanuatu, einem Inselstaat im Pazifik, die Gebetstagsordnung ausgearbeitet. Ihre Lieder konnten die Gottesdienstbesucher aber nur instrumental mit gesprochenen Texten oder von der CD hören, denn Singen ist ja pandemiebedingt derzeit verboten. Die musikalische Begleitung übernahmen Annette Plepla am E-Klavier und Johanna Schwarzmann an der Querflöte. Auch das gemeinsame Essen von Speisen aus Vanuatu ging nicht.

Worauf bauen wir?, diese Frage hatten die Frauen aus Vanuatu in den Mittelpunkt des Gebetstags gestellt. Pfarrerin Agnes Weishaupt predigte über die Worte aus dem Matthäusevangelium im 7. Kapitel, in dem es darum geht, ob man sein Haus auf Felsen oder auf Sand baue. Der Text aus der Bergpredigt regte dazu an, zu überlegen wie man weise lebt und ins Reich Gottes gelangen könnte. Auf das feste Haus Gott bauen, diese Botschaft aus der Bibel, die die Frauen aus Vanuatu als Leitwort ausgesucht haben, blieb bei den Gottesdienstbesuchern im Gedächtnis auf dem Heimweg. Zum Sichtbarmachen von Gottes vielfältiger Welt bekamen die Besucher am Ende noch ein Samentütchen einer bienenfreundlichen Blumenmischung mit auf den Weg sowie das Bild zum Weltgebetstag auf einer Postkarte, das die Künstlerin Juliette Pita aus Vanuatu gestaltet hat.

Themen folgen