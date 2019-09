19.09.2019

„Weltgeistfunken“ mit den Mehlprimeln im Stadtsaal

Musikkabarett-Duo mit Reiner und Dietmar Panitz gastiert in Krumbach

Zwei besondere Vertreter der regionalen Kleinkunstszene sorgen am Dienstag, 22. Oktober, im Krumbacher Stadtsaal (Beginn 20 Uhr) für feinsinnige Unterhaltung: Mit ihrem Gastspiel widmen sich die „Mehlprimeln“ mit Reiner und Dietmar Panitz mit „Eifer und Vergnügen aktuellen politischen, gesellschaftskritischen oder auch ökologischen Themen“. Wieder einmal blühen dabei die „Mehlprimeln als auf den ersten Blick unscheinbare Blumen der Kleinkunst“ in Krumbach auf, wenn die Träger des Bayerischen Dialektpreises 2017 ihr Programm unter dem Titel „Weltgeistfunken“ präsentieren.

Dabei greifen die „Mehlprimeln“ in bekannter Manier Geschichten auf, widmen sich Problemen oder sinnieren über die Welt, stellen „komische und derbe Lieder“ des schwedischen Barden Carl Michael Bellmann vor und belegen einmal mehr, dass sie „spielerisch alle Formen der Kleinkunst“ beherrschen.

Was ist los in dieser Welt? Permanente Schreckensnachrichten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft stürzen auf uns alle herein. Da drängt sich schon auch die Frage auf, ob das wirklich alles wahr ist und – noch schlimmer – wohin das führen soll? Deshalb lädt die Krumbacher Volkshochschule zu einem unterhaltsamen Abend ein: Scharfzüngig, boshaft, politisch unkorrekt lästern und singen die „Mehlprimeln“ über die großen und kleinen Tragödien des Alltags, über die Liebe, das Alter und über das Übermaß an Irrsinn und Heuchelei. Dürfen die das? Natürlich! Vor allem dann, wenn das Ergebnis des Lästerns ein befreiendes und herzhaftes Lachen ist. Die „Mehlprimeln“, ein bayerisches Musikkabarett-Duo mit über 40-jähriger Bühnenpräsenz- und Erfahrung präsentieren an diesem Abend alte und neue, lyrische, lustige, schräge, skurrile und ironische Texte und Lieder. Musikalisch zeigen sie ihre Vielseitigkeit mit Gitarre, Hackbrett, Baritonhorn, Klarinette, Ukulele und konzertreifer Kindertröte. Eigentlich ist der Abend ein Muss für alle, die statt oberflächlicher TV-Comedy wieder niveauvolles und heiteres Musikkabarett „live“ erleben wollen. (k)

sind beim Ticketservice der Mittelschwäbischen Nachrichten Krumbach, Bahnhofstraße 50 erhältlich; Telefonnummer 08282/907-0.

Themen Folgen