Weniger Unfälle: Die Mittelinsel soll in der Bahnhofstraße bleiben

Die provisorische Mittelinsel steht seit Mitte Mai in der Bahnhofstraße in Krumbach und soll mehr Sicherheit für Fußgänger gewährleisten. Geht es nach Polizei und Stadt, soll die Querungshilfe wohl langfristig stehen bleiben.

Plus Der Unfallschwerpunkt Krumbacher Bahnhofstraße ist laut Polizei entschärft. Die Querungshilfe für Fußgänger sorgt dort für mehr Sicherheit, sagen die Verantwortlichen. Sie soll deshalb bleiben.

Von Christoph Lotter

Die Mittelinsel in der Bahnhofstraße hat für viel Diskussionsstoff gesorgt. Aber die Querungshilfe für Fußgänger scheint zu funktionieren. Das jedenfalls berichtet Markus Praschivka von der Krumbacher Polizei auf Nachfrage. „Der überwiegende Teil der Leute nutzt sie“, sagt der Verkehrssachbearbeiter. „Auf der einen Seite denkt man natürlich, die Mittelinsel ist wegen der zwei Ampeln in unmittelbarer Nähe völlig unnötig“, gibt er zu. Aber in der Praxis habe sie sich eben sehr gut bewährt: „Weil sie mehr Sicherheit gewährleistet.“ Seit Mitte Mai ist der provisorische Fahrbahnteiler aufgestellt. Er befindet sich noch in der Testphase. Das könnte sich aber bald ändern.

In der Vergangenheit kam es in der Bahnhofstraße immer wieder zu heftigen Unfällen – teilweise mit tragischen Folgen. Fußgänger hatten die Fahrbahn trotz der Ampeln am Bahnhof und auf Höhe der Heimtierstube dazwischen überquert und wurden im schlimmsten Fall von einem Auto erfasst. Seit die Verkehrsinsel in der Bahnhofstraße steht, ist es unfalltechnisch ruhig geworden, berichtet Praschivka: „Wir stehen der Querungshilfe deshalb überwiegend positiv gegenüber.“

Die Entscheidung über die Mittelinsel in der Bahnhofstraße soll bald fallen

Vorteile hat der Polizist auch für die Autofahrer ausgemacht: „Die neuen Linien auf der Straße sind besser sichtbar. Dadurch ist die Verkehrsführung insgesamt einfacher geworden.“ Auch die nachträglich in eine unterbrochen umgewandelte Linie, die dem Verkehr aus dem Norden das Linksabbiegen in Richtung des Ladens ermöglicht, habe sich bewährt: „Das funktioniert problemlos. Falls wir die Querungshilfe fest installieren sollten, werden wir das so beibehalten.“

Ob diese nun bleibt oder nicht, sei allerdings noch unklar. „Vom Gefühl her würde ich eher sagen sie bleibt“, sagt Praschivka. Aber die Polizei werde bei der Entscheidung sowohl die Stadt als auch das Staatliche Bauamt mit ins Boot holen. Klar ist: „Die Entscheidung wird wohl in nächster Zeit fallen.“

Und geht es nach Krumbachs zweitem Bürgermeister Gerhard Weiß, wird diese wohl zu Gunsten der Mittelinsel ausfallen. Man befinde sich aktuell zwar noch in der Beobachtungsphase. Aber die bisherigen Rückmeldungen zeigen, dass die Querungshilfe gut angenommen wird, sagt Weiß. „Das mag wegen der zwei Übergängen an den Ampeln in unmittelbarer Nähe kurios sein und gegen die Vernunft sprechen“, gesteht er. Weil die Mittelinsel in der Praxis aber wohl tatsächlich für mehr Sicherheit sorgt, hält der zweite Bürgermeister sie auch langfristig für sinnvoll.

Lärmbelästigung: Polizei fährt harte Linie gegen Auto-Poser

Für sinnvoll erachtet Weiß übrigens auch harte Strafen gegen die Auto-Poser, die des nächtens für Lärm auf der Bahnhofstraße und damit für Unmut bei den Anwohnern sorgen. Denn das geht dem zweiten Bürgermeister gehörig gegen den Strich: „Das sind ein paar wenige Unbelehrbare, die offensichtlich Freude daran haben, andere zu ärgern. Diese Personen wollen unvernünftig sein, da hilft eben nur die Strafe“, sagt er. Er appelliert deshalb auch an die Bürger, sich die Kennzeichen der Autos zu notieren und an die Polizei weiter zu geben.

Die Beamten setzen indes auf eine „harte Linie“, wie es Polizist Praschivka beschreibt. Wegen der nächtlichen Lärmbelästigung durch Autos hätten er und seine Kollegen zuletzt mehrere Sonderdienste gefahren. „Wir haben uns in zivil auf die Lauer gelegt“, berichtet der Beamte. Die Auto-Poser seien auch schon mit ihren Fahrzeugen bereit gestanden. Gefahren seien sie aber nicht, sagt Praschivka. „Als hätten sie den Braten gerochen.“ Um gegen die Auto-Poser vorzugehen, müssen die Polizisten sie jedoch auf frischer Tat ertappen. „Falls wir jemanden mit einem Auto erwischen, bei dem die Fahrerlaubnis etwa wegen einer unerlaubten Auspuffanlage erloschen ist, greifen wir hart durch“, warnt der Beamte. Dann droht ein Bußgeld wegen einer Ordnungswidrigkeit, die Polizisten leiten ein Gutachten ein und das Auto wird abgeschleppt. „Da kommen dann schon mehrere hundert Euro zusammen.“

Der neue Radweg soll noch in diesem Jahr fertig werden

Mehr als ein paar hundert Euro soll der neue Radweg an der Bahnhofstraße kosten. Vom Kreisverkehr im Norden Krumbachs bis zur Kreuzung der Bahnhofstraße mit der Lichtensteinstraße soll der Weg sicheres Radeln ermöglichen. Nach Angaben von Bürgermeister Gerhard Weiß beginnt der Bau „schon sehr bald“. Und noch wichtiger: der Radweg soll noch in diesem Jahr fertig werden. Die Beschilderung werde im Frühjahr folgen. Dann, so Weiß, werde man auch einschätzen können, ob eine Weiterführung bis in die Stadtmitte machbar ist.

