vor 48 Min.

Wenn Roboter Fußballern den Rang ablaufen

Krumbacher SKG-Schüler belegen Platz vier beim „RoboCup“

2050 werden Roboter die amtierenden Fußballweltmeister besiegen – dieses Ziel haben sich zumindest die Tüftler und Organisatoren des RoboCups gestellt. Eine Sparte dieses Wettkampfes stellt der RoboCup Junior dar, an dem das Simpert-Kraemer-Gymnasium (SKG) aus Krumbach unter Leitung von Gerhard Dempf und Johannes Klees schon seit Jahren mit großem Erfolg teilnimmt.

Das Gymnasium stellte sechs Mannschaften, die in den Ligen „Soccer“ und „Rescue“ antraten. Eine dieser Mannschaften konnte sich bereits im Februar mit ihrem Fußball spielenden Roboter für das Finale der deutschen Meisterschaft qualifizieren. Insgesamt nahmen deutschlandweit mehr als 600 Teams von 120 Schulen mit über 1500 Schülerinnen und Schülern an diesem Wettbewerb teil.

Bei diesem Wettbewerb konstruieren und programmieren die Schüler ihre Roboter so, dass diese ohne Steuereingriffe ligenspezifische Aufgaben meistern können. Solche Aufgaben sind zum Beispiel Fußball zu spielen, eine simulierte Opferrettung in einem Hindernisparcours durchzuführen oder das Publikum mit einer anspruchsvollen Bühnenshow zu unterhalten.

Jonas Rampp und Daniel Stempfle aus der 10. Jahrgangsstufe des Simpert-Kraemer-Gymnasiums bauten monatelang an ihrem Roboter „afterbreaker 2.0“ und programmierten ihn, sodass er schließlich völlig autonom gegen andere Roboter Fußball spielen konnte. Beim Finale der deutschen Meisterschaft in Magdeburg, das vom 3. bis zum 5. Mai 2019 stattfand, mussten sie sich in der Liga „Soccer 1 vs 1 open“ gegen insgesamt 13 andere Teams durchsetzen und belegten am Ende den zwar undankbaren, aber höchst erfreulichen vierten Platz.

Die beiden blicken jetzt schon auf das kommende Jahr und planen bereits einen neuen Roboter, mit dem sie in einer anderen Liga antreten wollen.

www.robocupgermanopen.de

