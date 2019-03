vor 40 Min.

Wenn Schwaben eine Partnerschaft mit Berlin anstreben...

...dann ist Theater in Niederraunau. Diesmal gibt es turbulente Verwicklungen beim Stück „Die Liebestombola“ von Autor Siegfried Heinrich.

Von Manfred Keller

Vorhang auf! Das Spiel kann beginnen: Die Niederraunauer Schauspieltruppe hat am vergangenen Wochenende die aktuelle Theatersaison eingeläutet. Am Samstag war Premiere im Theatersaal vom „Grünen Baum“. Die Intendanz der Niederraunauer Mimen hatte für dieses Mal die Komödie „Die Liebestombola“ auf den Spielplan gesetzt. Der Dreiakter stammt aus der Feder des Zeitgenossen Siegfried Heinrich. Und der Autor verspricht, „modernes Volkstheater zu liefern und nicht langweilig ‚herzschmerzverstaubte Lederhosenklischees’ zu bedienen. Diesem Anspruch im Drehbuch („Die Moral steht auf dem Prüfstand“), gilt es in natura gerecht zu werden.

Jetzt ist es also so weit. Die Vorstellung ist ausverkauft. Der Saal zeigt sich rappelvoll, besetzt mit erwartungsfrohen Besuchern. Hinter der Bühne „lampenfiebern“ die Protagonisten dem Premiereneinsatz entgegen. Eben hat es die Souffleuse noch geschafft, sich in den engen Souffleurkasten am Bühnenvorsprung zu zwängen. Dann (endlich und pünktlich) gongt die historische Theaterglocke und signalisiert den Saisonstart beim Theaterverein Niederraunau (TVN). „Bühne frei“ für das muntere Komödienspiel rund um „Die Liebestombola“.

Der Bürgermeister reist in die Bundeshauptstadt Berlin

Und das Geschehen beginnt zunächst ganz pseudoharmonisch mit Einblicken in eine Sitzung des Niederraunauer Pfarrgemeindrates. Hauptpunkt der Tagesordnung ist die Vorbereitung, eine Städtepartnerschaft einzugehen. Und da ist (ganz unbescheiden) Berlin die ausgeguckte Partnerstadt der Begierde. Um Gunst für diese Verbindung zu werben, reist auch gleich der Bürgermeister aus der Schwabenmitte („Ich bin ein Berliner“) zum Bürgermeister- und Kennenlernempfang in die ferne Bundesmetropole. Dieser Dienstreise heimlich angeschlossen hat sich da noch eine weitere Niederraunauer Berühmtheit in Person des Herrn Zahnarztes. Und die beiden tauschen „umständehalber“ schon das erste Mal die Rollen, weil nicht nur das Berliner Rathaus Ziel der zwiefachen Lokalprominenz ist, vielmehr die Erotik-Messe mit der „Liebes-Tombola“ Interesse findet. Dass dem Herrn Bürgermeister beim Messe-Besuch unter dubiosen Umständen der Hauptpreis („Ein Wochenende mit ‚Chantal’) zufällt – gleichzeitig aber das Preisgeld abhanden kommt – ja das bringt das Verwirr- und Verwechslungsspiel auf den Bühnenbrettern jetzt so richtig in Fahrt.

Zumal sich die Handlung in der des Bürgermeisters eigener Pension zu Niederraunau auch immer mehr verknotet und verkompliziert: Da taucht die Vorsitzende des Spandauer Sittlichkeitsvereins auf, um sich vor Ort ein Bild von der „Moral der Niederraunauer Partnerschaftsbewerber“ zu machen. Und in der Folge trudeln quasi im Stundentakt weitere „Feriengäste“ in der bürgermeisterlichen Pension ein: Der Berliner Ganove „Krawatten-Egon“, dann ein Feriengast, der als verkappter „Leitender Kriminaldirektor“ vor Ort ermittelt. Und dann, ja dann mischt die „süße Französin Chantal“ die doch der Hauptgewinn der ‚Liebestombola’ ist, die illustre Gästeschar gehörig auf.

Das sind dann die Momente, in denen die Situationskomik auf den Bühnenbrettern überbordet: Die im Drehbuch skizzierten „handelnden Personen“ gewinnen durch die Darsteller Gestalt. Das gute Dutzend der Niederraunauer Mimen macht daraus Typen im besten schauspielerischen Sinn und die engagierte Schauspieltruppe liefert einmal mehr als eingespieltes und erprobtes Team eine rundum gelungene Gemeinschaftsleistung ab. Gelingt es doch den Darstellern, die den einzelnen Rollen zugeschriebenen individuellen Charaktere zu transportieren.

Dauerschmunzeln im Theatersaal von Niederraunau

Klar doch, dass die durchgängig kurzweilige und mit Lokalkolorit garnierte Spielhandlung für Dauerschmunzeln im Saal sorgte, was wiederum die Spielfreude der Mitwirkenden befeuerte. Dann waren es immer auch trockener Wortwitz und gezielte Pointen, die wiederum durch Szenenapplaus quittiert wurden. Der Schlussbeifall eines humorbedienten Publikums galt eben dieser rundum gelungenen Ensembleleistung der munteren Laienspieler der Theater-Hochburg („Burg“-Schauspieler) zu Niederraunau. Und spätestens jetzt ist das Herzstück des Gemeinschaftswerks ins Scheinwerferlicht zu rücken: Starker Applaus für die Regiearbeit, die sich Maria Kiebler und Arnold Graf teilen. Ein Dankeschön galt zu guter Letzt auf offener Bühne Maria Kiebler, die von TVN-Vorsitzendem Heinz Weber namens des Vereins zum Ehren-Mitglied ernannt wurde. Maria Kiebler ist seit Gründung des Theatervereins Niederraunau im Vorstand aktiv und die letzten Jahre als zweite Vorsitzende mit der Regie betraut.

Die Schauspieltruppe zeigt ihr Stück noch acht Mal, jedoch sind leider alle Karten restlos ausverkauft

