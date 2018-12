05:00 Uhr

Wenn der 3. Bürgermeister in Krumbach kam, war oft auch sein ärztlicher Rat gefragt

Dr. Josef Langenbach beendet aus Altersgründen seine Tätigkeit als 3. Bürgermeister in Krumbach. Warum seine Hausbesuche etwas besonderes waren.

Von Peter Bauer

„Ja, manchmal war das tatsächlich auch wie eine Arztvisite“: Dr. Josef Langenbach lächelt hintersinnig, als er über seine zahlreichen Hausbesuche als 3. Bürgermeister erzählt. Wenn eine Goldene Hochzeit, ein 90. Geburtstag oder Ähnliches gefeiert wurde, dann kam oft Josef Langenbach als offizieller Vertreter der Stadt. Und natürlich war da immer wieder auch der Rat des langjährigen Krumbacher Chefarztes gefragt.

Insgesamt über 16 Jahre war Langenbach Krumbachs 3. Bürgermeister. Jetzt, in der Stunde seiner offiziellen Verabschiedung aus diesem Amt im Krumbacher Stadtrat, kam so mancher Hausbesuch wieder in Erinnerung. „Ich habe jetzt aber doch ein gewisses Alter erreicht“, sagte der 83-Jährige. Und so habe er sich entschieden, einen offiziellen Antrag auf „Entlassung aus dem Amt des 3. Bürgermeisters zu stellen. Bürgermeister Hubert Fischer würdigte in seiner Ansprache in der Jahresschlusssitzung des Rates die vielfältige Unterstützung, die er in seiner über zehnjährigen Amtszeit durch Langenbach erfahren habe. Rund 50 bis 100 Termine im Jahr habe Langenbach für ihn übernommen. Das vielfältige ehrenamtliche Engagement Langenbachs wurde 2015 mit der Goldenen Bürgermedaille der Stadt Krumbach ausgezeichnet.

Noch bis 2020 im Krumbacher Stadtratsgremium

Langenbach dankte für das Vertrauen, das ihm als 3. Bürgermeister über all die Jahre entgegengebracht worden sei. Mit Blick auf seine Tätigkeit betonte er, dass er es „gerne getan“ habe. Das hätten wohl auch die Menschen, die er besucht hat, „gefühlt“. Natürlich sei es da auch immer wieder Thema gewesen, dass da „der Doktor aus dem Krankenhaus kommt“ und so hätte mancher Besuch eben auch mitunter den Charakter einer Visite angenommen. Nach der jetzt erfolgten offiziellen „Entlassung“ aus dem Amt des 3. Bürgermeisters möchte Langenbach „noch eine gute letzte Periode im Stadtrat“ verbringen.

Johanna Herold (CSU) bedankte sich im Namen des ganzen Stadtrates bei Langenbach (er gehört der Fraktion der UFWG an) für seine Leistungen. Er sei ein gutes Beispiel dafür, dass man auch im Alter sehr aktiv sein könne.

Wie Langenbach mitteilte, möchte er dem Stadtrat bis zum Ende der Wahlperiode 2020 weiter angehören und auch seine ehrenamtlichen Aufgaben für die Zeit, für die er gewählt sei, wahrnehmen. Wie Bürgermeister Hubert Fischer nochmals in der Sitzung informierte, werde Langenbach bis zum Jahresende als 3. Bürgermeister im Amt bleiben. Im neuen Jahr werde dann ein Nachfolger gewählt. Die UFWG ist mit Blick auf die 2014 erhaltenen Wählerstimmen die zweitstärkste Fraktion im Stadtrat. So sollte die UFWG, wie Langenbach zuletzt betonte, sich darum bemühen, auch künftig den 3. Bürgermeister zu stellen. Die Weihnachts-/Jahreswechselzeit bietet jetzt die Möglichkeit, eine in Ruhe vorbereitete Lösung zu finden.

Rückblick auf das Jahr 2018 in Krumbach

Anlässlich des Weihnachtsessens des Stadtrates im Gasthof Munding blickte Fischer auf das auslaufende Jahr 2018 zurück. Er würdigte die positive Entwicklung Krumbachs und nannte unter anderem die gestiegene Einwohnerzahl. Er dankte allen, die zur Entwicklung der Stadt beitragen. 2. Bürgermeister Gerhard Weiß (CSU) dankte dem Bürgermeister und der Verwaltung für ihr Engagement.

Stadtwerke Aktuelle Entwicklungen bei den Krumbacher Stadtwerken (sie sind für die Bereiche Wasser, Abwasser und das Freibad zuständig) prägten die Abschlusssitzung des Stadtrates für das Jahr 2018. Unter anderem ging es um die Wasser- und Abwassergebühren. Bei den Wassergebühren bleibt es bis 2022 bei 1,14 Euro pro Kubikmeter. Die Herstellungsbeiträge für die Wasserversorgung wurden neu berechnet. So fallen pro Quadratmeter Grundstücksfläche 80 Cent und pro Quadratmeter zulässiger Geschossfläche 3,50 Euro an. Die Entwässerungsgebühr wird bis 2022 weiterhin auf 1,95 Euro pro Kubikmeter und die Niederschlagswassergebühr auf 0,25 Euro pro Quadratmeter (bislang 0,20 Euro) festgelegt. Ferner beschloss der Rat, die Herstellungsbeitragssätze für die Entwässerungseinrichtung pro Quadratmeter Grundstücksfläche auf 2,90 Euro und pro Quadratmeter zulässiger Geschossfläche auf 14 Euro festzusetzen.

Der Geschäftsbericht der Stadtwerke wurde einstimmig zur Kenntnis genommen. Gerhard Ringler (CSU), Klemens Ganz (UFWG), Lothar Birzle (JW/OL), Achim Fißl (SPD) und Christoph Helmes würdigten die Leistungen von Dietmar Müller, der nach 32 Jahren an der Spitze der Stadtwerke in den Ruhestand geht. Und dann beschloss der Rat auch noch die Neufassung der Haus- und Badeordnung für das Freibad. Unter anderem fällt in der neuen Ordnung die Vorschrift, eine Bademütze zu tragen, weg. Gängige Praxis ist dies ohnehin schon seit vielen Jahrzehnten. "

