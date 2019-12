vor 59 Min.

Wenn der Nikolaus mit dem E-Bike nach Ursberg kommt

In Ursberg war Sankt Nikolaus erstmals mit dem E-Bike unterwegs, um Kinder und Erwachsene zu beschenken. Dabei benutzte er ein E-Lastenrad der Schlosserei des Dominikus-Ringeisen-Werks, auf dessen Ladefläche der Sack mit den Geschenken ausreichend Platz fand.

Es ist zwar nicht bekannt, ob Nikolaus und sein Team jetzt ganz auf E-Mobilität setzen, um ihr gutes Werk künftig umweltfreundlich und ressourcenschonend zu vollbringen. Bis in himmlische Sphären hinein herumgesprochen hat sich anscheinend jedoch, dass sich die Anschaffung unterschiedlicher Pedelecs vom E-Lastenrad für Handwerksbetriebe über das normale E-Bike bis hin zu Spezialanfertigungen für Menschen mit Behinderung am Standort Ursberg des Dominikus-Ringeisen-Werks als voller Erfolg erwiesen hat. Jedenfalls können sich Klienten und Mitarbeiter der Einrichtung selbst in der kalten Jahreszeit nicht mehr vorstellen, auf ihre E-Bikes zu verzichten. Im Jahr werden auf diese Weise viele Kilometer gemacht, bei denen man kein Auto mehr braucht. Und ganz nebenbei tut man was für die Gesundheit. Sankt Nikolaus jedenfalls scheint seinen charakteristischen Bauch bereits eingebüßt zu haben. (pm)

