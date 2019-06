vor 54 Min.

Wenn der Radweg in Krumbach zur Spielstraße wird

Eine Reise um die Welt gibt es am Sonntag entlang der Kammel für Familien in Krumbach. Spiel, Spaß und Action garantiert das Quartiersmanagement der Stadt.

Auch dieses Jahr dürfen sich sowohl Kinder als auch Erwachsene wieder auf die Spielstraße in Krumbach freuen. Der Radweg entlang der Kammel wird am Sonntag, 30. Juni, einen Tag lang umfunktioniert, dort heißt es dann „Spiel, Spaß und Action“, schreibt das Quartiersmanagement der Stadt Krumbach in einer Pressemitteilung.

Der Anfang der Spielstraße ist dieses Jahr beim Krumbacher Fahrrad-Verkehrsübungsplatz in der Lichtensteinstraße. Erneut steht die Spielstraße unter dem Motto „Eine Reise um die Welt“. Kinder können mit einem Reisepass, für den ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben wird, verschiedene Länder-Stationen durchlaufen. Zuerst können sie ein Passbild dafür machen lassen.

Die Jugendfeuerwehr Krumbach ist auch vertreten

Während 2018 Länder wie Malaysia, Marokko, Brasilien und die Schweiz besucht werden konnten, gibt es diesmal neue Länder zu bereisen: In Spanien werden beispielsweise Kastagnetten gebastelt, in den USA wird geskatet und in Kroatien kann man die verschiedensten Meereswesen angeln! Natürlich ist auch Altbewährtes dabei: In Deutschland gibt es wieder einen Brand zu löschen! Dabei steht selbstverständlich die Jugendfeuerwehr Krumbach helfend zur Seite. Ebenso können sich die Kinder wieder über die süßen Tierfreunde von Sajama-Lama freuen.

Höhepunkt der diesjährigen Spielstraße wird auf jeden Fall die Auftaktaufführung des Zirkus MiMa aus Leipheim sein. Um 14 Uhr zeigen die Kinder, was sie alles können und ab 14.30 Uhr sind dann die Stationen der Spielstraße für alle geöffnet. Im Zirkusland können die Kids selbst ins Zirkusleben reinschnuppern und erste Versuche wagen. Für musikalische Begleitung sorgt außerdem um 15 Uhr der Chor des Simpert-Kraemer-Gymnasiums, unter der Leitung von Jochen Schwarzmann. Eine Hüpfburg wird die Spielstraße bereichern.

Für Essen und Getränke ist auch gesorgt, mit Unterstützung von DITIB und dem Interkulturellen Frühstücksteam. Die Spielstraße verspricht auf jeden Fall, ein buntes, abwechslungsreiches Fest für jeden zu werden. Helfer dabei sind die Schule der Phantasie, die Diakonie Neu-Ulm, die Firma UTT und die Jugendsozialarbeiter von Grund- und Mittelschule Krumbach. Der Familienstützpunkt und das Quartiersmanagement Krumbach freuen sich auf einen tollen Tag mit hoffentlich gutem Wetter. (zg)

