vor 20 Min.

Wenn die Krumbacherin Sandra Kisch zur Saloondame wird

Plus Welche Verkleidung für die Vorsitzende der Gaudiweiber zum Lieblingskostüm wurde. Eine neue Serie unserer Zeitung.

Von Elisabeth Schmid

Fasching – er ist für viele über Generationen hinweg ein schlichtweg faszinierendes Lebensgefühl. Für Momente in eine andere Rolle schlüpfen, das Spiel mit der eigenen Identität, all das ist immer wieder reizvoll. Und für so manchen sind die persönlichen Faschingserinnerungen auch mit einem ganz besonderen Kostüm, mit einer außergewöhnlichen Verkleidung, verbunden. „Mein Lieblingsfaschingskostüm“: So haben wir unsere neue Serie genannt, in der bekannte Menschen aus der Region – insbesondere natürlich große Faschingsfreunde – über ihre besondere Verkleidung berichten. Heute stellt Sandra Kisch, die Vorsitzende der Krumbacher Gaudiweiber, ihr Lieblingsfaschingskostüm vor.

Fasching ist immer etwas Besonders für Sandra Kisch, Fasching lebt sie. Schon als Kind liebte Sandra Kisch den Fasching. Ihre beiden Schwestern, Petra und Gaby, tanzten beim DCC, dem Deisenhauser Carnevalsclub, in der Garde. Ihre Eltern waren natürlich bei jedem Auftritt ihrer Kinder dabei, genau so wie ihre Tochter Sandra. Sandra Kisch ist am 10. Januar 1978 in Krumbach geboren. Dort ging sie auch zur Schule und lernte später Friseuse. Heute arbeitet sie im Einzelhandel. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Krumbach. Ihr Mann ist ebenfalls ein Faschingsnarr, er ist schon seit Längerem bei den Schlorpern. Als Kind ging die kleine Sandra am liebsten mit der Oma zu den Kinderbällen. „Allerdings, komischerweise nie in Krumbach. Bei uns spielte sich faschingsmäßig alles beim DCC ab“, erzählte sie lachend. Am liebsten verkleidete sie sich als Cowboy oder Indianerin, selten als Prinzessin. Die Faschingszeit sehnte Sandra Kisch immer schon leidenschaftlich herbei. Die tollen Tage wurden und werden dann auch richtig gut ausgeschöpft. Seit 2016 ist Sandra Kisch Vorsitzende der Gaudiweiber. Sie sind relativ neu bei den alteingesessenen Krumbacher Gilden. „Damals saß ich mit meinen Mädels zusammen und aus einer Bierlaune heraus, beschlossen wir zusätzlich zu den anderen Gilden, auch eine Faschingsgilde zu gründen. Daraus wurden die Gaudiweiber. „Die Kostüme wurden Blau, die Federn auf dem Kopf blau-weiß. Zuerst waren wir nur wenige, heute sind wir über 20 Gaudiweiber“, erzählt Sandra Kisch. Mittlerweile haben sie im Jahr mehrere Auftritte und sind im Fasching gut dabei. Ihr Lieblingskostüm war kein Kostüm in ihrer Kindheit, sondern es kam viel später. „So mit Anfang 30 durchstöberte ich mit meiner Schwester einen Faschingskostümkatalog. „Es kam, passte und war einfach toll“ Dort begeisterte uns gleich ein tolles, sexy Saloonkostüm. „Wir haben nicht lange überlegt und das Outfit gleich bestellt. Es kam, passte und war einfach toll. Mein Lieblingskostüm war geboren,“ sagte Sandra Kisch. Vor drei Jahren trugen es ihre Schwester Petra und sie beim Jubiläumsball der Zylinderer. Beide Mädels waren selbstredend ein richtiger Hingucker. Sandra Kisch liebt ihr Saloonkostüm und trägt es auch immer wieder gerne auf den Faschingsbällen. Die Saison geht wie immer mit dem Winterfest der Schlorper los. Alle Gilden treffen sich auf dem Marktplatz in Krumbach und es wird gefeiert. Der Schlachtruf der Gaudiweiber ist: „Krugawe“: Diesen wird man ganz sicher noch oft bei den Faschingsveranstaltungen hören.

