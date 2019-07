vor 45 Min.

Wenn die Stadt als Unternehmen gesehen wird

Welche Auswirkung eine Neuregelung für Krumbach hat

Wie wirken sich Änderungen bei der Umsatzbesteuerung auf die Stadt aus? Dies war Thema in der jüngsten Stadtratssitzung.

Die Umsatzbesteuerung der sogenannten „öffentlichen Hand“ (dazu gehören auch die Kommunen) wird vorangetrieben. Die Kommune wird demnach als Unternehmen gesehen. Für die Kommunen selbst ist die Neuregelung, wie die Vertreter der Stadtverwaltung erläuterten, mit einem erheblichen organisatorischen Mehraufwand verbunden. Alle Einnahmen müssten im Detail auf steuerliche Relevanz durchgesehen werden. So beschloss der Stadtrat nach kurzer Diskussion schließlich einstimmig die Schaffung einer neuen Planstelle. Im Stellenplan 2020 wird eine entsprechende Stelle vorgesehen.

Einstimmig beschlossen wurde in der jüngsten Sitzung des Rates der Wirtschafts- und Finanzplan der Stadtwerke für 2019 und der Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022 mit der Korrektur eines „redaktionellen Fehlers“. Die Jahresabschlüsse der Stadtwerke für 2017 wurden einstimmig „festgestellt“. Ein Thema in der Sitzung war auch die Örtliche Rechnungsprüfung 2017. Zu diesem Thema referierte Ursula Bader, die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses. Unter anderem wies sie darauf hin, dass für die Trocknung des Kellers im Bürgerhaus in Hürben dauerhaft eine elektrische Anlage in Betrieb ist. Der Keller sollte doch „zugeschüttet“ werden, meinte sie. Sie dankte der Stadtverwaltung für die gute Zusammenarbeit. Bei der stichprobenartigen Prüfung seien keine wesentlichen Beanstandungen festgestellt worden. Stadtbaumeister Björn Nübel betonte, dass es keinen Beschluss gegeben habe, den Keller des Bürgerhauses „zuzuschütten“. Die Jahresrechnung für das Jahr 2017 wurde einstimmig „festgestellt“. Die Entlastung zur Jahresrechnung erfolgte mit zwei Gegenstimmen.

Um die Errichtung von zwei Einzelhäusern geht es beim Bebauungsplan „Am Buchkopf“. Das Landratsamt hatte eine entsprechende Bebauungsplanänderung verlangt. Die Krumbacher Stadtverwaltung spricht von einer „moderaten Nachverdichtung“. Christoph Helmes hielt die Argumentation des Landratsamtes für die Erstellung eines Bebauungsplans für nachvollziehbar. Und er halte mit Blick auf die geplante Bebauung an seinen Bedenken fest. Bei zwei Gegenstimmen wurde der Aufstellungsbeschluss sowie der Billigungs- und Auslegungsbeschluss im beschleunigten Verfahren gefasst.

Klemens Ganz (UFWG-Fraktionsvorsitzender) sprach sich dafür aus, die Wasserpumpe am Wasserspielplatz auch nach 18 Uhr, also ein bis zwei Stunden länger, laufen zu lassen. (pb)

Themen Folgen