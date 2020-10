20:00 Uhr

Wer hat ein Foto von der früheren Kirchentür?

Diese Flaschenpost war dort eingemauert, wo einst eine Tür war in der Wallfahrtskirche in Maria Vesperbild.

An der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild wurde im Zuge der Sanierung eine Tür freigelegt. Sie soll wiederhergestellt werden. Brautpaare wurden dort einst gerne fotografiert. Wie sie nun der Wallfahrtsdirektion helfen können.

Der im Jahr 1958 wegen des zunehmenden Straßenverkehrs zugemauerte Westeingang der Wallfahrtskirche im Ziemetshauser Ortsteil Maria Vesperbild ist inzwischen wieder geöffnet worden. Für die Gestaltung der neuen Tür sucht die Wallfahrtsdirektion Maria Vesperbild nun dringend ein Foto von der alten Tür.

Rund um Maria Vesperbild sollen Fotoalben angeschaut werden

In einer Pressemitteilung heißt es, an dieser Tür wurden ungezählte Brautpaare empfangen, sodass es von der Tür bestimmt Fotos geben muss. Die Wallfahrtsdirektion bittet die Bevölkerung um Mithilfe, in den Fotoalben der Eltern und Großeltern nachzuschauen und das Foto zum Abfotografieren kurz zur Verfügung zu stellen.

Beim Öffnen der Tür wurde eine Flaschenpost gefunden, die die Maurer 1958 eingemauert haben.

Das Schreiben lautet: „Im Jahre 1958 von Mai bis Dezember wurde der Turm und Kirche neu verputzt. Wir verdienten damals als Maurer 1,98 DM. Wo diese Flaschenpost gefunden wird war eine Türe. Dieselbe wird heute zugemauert von den Maurern Oskar Maier/Lauterbach 24 Jahr u. Emminger Josef, Schellenbach 32 Jahr alt.

Die Baufirma war Rudolf Bauer, Maurermeister 23 Jahre alt.“ (zg)