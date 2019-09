12:53 Uhr

Wer klaute das Ruderboot vom See?

Die Polizei sucht Zeugen zu einem ungewöhnlichen Diebstahl. Außerdem brannte eine Hecke und es gab einen Auffahrunfall in Balzhausen.

Von Annegret Döring

Gestohlen worden ist ein Ruderboot, das auf einem Baggersee am Unterwiesenbacher Weg, zwischen Höselhurst und Unterwiesenbach lag. Die Polizei gibt den Zeitraum des Verschwindens des Bootes zwischen von Donnerstag, 1. August mittags und Sonntag, 15. September, 12 Uhr an. Das Ruderboot der Marke Barro ist silberfarben und hat einen Wert von 3000 Euro. Das Boot war laut Polizei auf dem See mit Kette und Schloss an einem Baum befestigt. Zum Abtransport dürften die Täter ein entsprechendes Fahrzeug oder einen Anhänger benutzt haben. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050 melden.

Zwei Verletzte nach Auffahrunfall in Balzhausen

2000 Euro Blechschaden sind entstanden bei einem Unfall am Dienstag gegen 17 Uhr auf der Staatsstraße 2025 am südlichen Ortsausgang von Balzhausen. Eine 23-Jährige war nach Angaben der Polizei mit ihrem Fahrzeug auf der Staatsstraße 2025 in Richtung Norden unterwegs. Hinter ihr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Pkw. Auf Höhe des dortigen Ziegelwerkes musste die Frau verkehrsbedingt abbremsen. Der Mann hielt laut Polizei zu wenig Abstand zum Auto der Frau und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Kurz nach dem Ortsschild kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden.

Thujahecke brennt am Abend in Waltenhausen

Am Dienstag gegen 18.50 Uhr, wurde die Feuerwehr Waltenhausen zu einem Heckenbrand in die Birkenstraße im Ort gerufen. Ein Anwohner hatte dort zuvor mit einem Bunsenbrenner Unkraut vernichtet. Dabei geriet jedoch eine Thujahecke in Brand. Etwa sieben Meter der Hecke brannten ab. Der Schaden an der Hecke wurde mit rund 500 Euro angegeben. Weiterhin wurde eine dortige Straßenlaterne in Mitleidenschaft gezogen. Angaben zur Schadenshöhe an der Laterne können momentan nicht gemacht werden, berichtet die Polizei. 16 Feuerwehrleute waren zur Brandbekämpfung im Einsatz.

