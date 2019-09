vor 60 Min.

Wer mit den Wölfen heult ...

Nicola Förg liest beim Munding aus ihrem neuen Buch

Nicola Förg, Bestsellerautorin und Journalistin, hat mittlerweile 20 Kriminalromane verfasst, an zahlreichen Krimi-Anthologien mitgewirkt und 2015 einen Islandroman vorgelegt. Die gebürtige Oberallgäuerin, die in München Germanistik und Geografie studiert hat, lebt heute mit Familie sowie Ponys, Katzen und anderem Getier auf einem Hof in Prem am Lech – mit Tieren, Wald und Landwirtschaft kennt sie sich aus. Sie bekam für ihre Bücher mehrere Preise für ihr Engagement rund um Tier- und Umweltschutz.

Nicola Förg liest im Rahmen des Krumbacher Literaturherbstes in einem gemeinsam von Volkshochschule und dem Gasthof Munding veranstalteten Leseabend aus ihrem neuen Buch. Der für Krumbach gebuchte Vhs-Autorentermin ist am Freitag, 25. Oktober (Beginn 19.30 Uhr) und findet im Gasthof Munding in Krumbach, Augsburger Straße 40, statt. Es besteht dort die Gelegenheit zu einem kleinen Imbiss.

Bestseller-Autorin Nicola Förg verwebt im zehnten Band ihrer erfolgreichen Alpenkrimi-Reihe (unter anderem „Tod auf der Piste“, „Hüttengaudi“, „Scharfe Hunde“ und „Rabenschwarze Beute“) um die Kommissarinnen Irmi Mangold und Kathi Reindl atmosphärische Landschaftsbeschreibungen, eine spannende Krimihandlung, charmante und lebensechte Charaktere und die aktuelle Diskussion um die Rückkehr der Wölfe zu einer packenden Lektüre.

„Wer mit den Wölfen heult ...“: Eigentlich sollte Kommissarin Irmi Mangold abgehärtet sein gegen Tod und Verdammnis, aber drei bizarre Fälle, darunter ein toter Mann gefangen in den Schlageisen einer sogenannten „Wolfsgrube“, erschüttern sie tief. Ihr Sabbatical als Almhirtin hin oder her: Sie muss nun doch Tatorte erfühlen, unbequeme Fragen stellen, denn schließlich geht es hier um „ihre“ Kühe und „ihre“ Alm. (k)

Vorverkauf bei Bücher Thurn, Telefon 08282/995199, Abc-Büchershop, Telefon 08282/9953903.

