Wer noch als Direktkandidat in den Bezirk will

Diese drei der zwölf Kandidaten treten noch im Stimmkreis Günzburg an.

Von Christian Gall

Am Sonntag, 14. Oktober, ist Bezirkstagswahl. Im Stimmkreis Günzburg stehen Kandidaten von zwölf Parteien für ein Direktmandat zur Wahl. Neun davon wurden in unserer Zeitung bereits vorgestellt – sie vertreten Parteien, die entweder schon im Bezirkstag vertreten sind oder bei denen die Mehrheit der Umfragen nahelegt, dass sie nach der Wahl auch im Bezirkstag einziehen werden. Die folgenden Vertreter der Parteien V-Partei³, LKR und Piraten können mit der Erststimme ebenfalls direkt in den Bezirkstag gewählt werden.

Birgit Fahr (V-Partei³) ist 56 Jahre alt und Realschullehrerin. Sie wohnt in Günzburg, ist geschieden und hat zwei Söhne. Innerhalb ihrer Partei ist sie im Vorstand des Landesverbands und Pressesprecherin des Bezirksverbands. Im Verein „Faszination Regenwald“ ist sie Zweite Vorsitzende. In ihrer Freizeit geht sie mit ihrem Hund Gassi, liest und kocht. Biovegane Landwirtschaft und Tierschutz sind die Themen, die ihr im Bezirk am wichtigsten wären, sagt sie. Sie engagierte sich politisch zunächst bei den Grünen und wechselte dann zur V-Partei³, um sich auf Tierrechte und Ernährung zu fokussieren. Gerade an Schulen möchte sie sich dafür einsetzen, dass mehr auf die Ernährung geachtet wird.

Sebastian Kreutz (Liberal-Konservative Reformer) ist 68 Jahre alt, Rentner und arbeitet freiberuflich im IT-Bereich. Er wohnt in der Gemeinde Kammeltal und ist verheiratet. Er hat den Vorsitz des Bezirksverbands seiner Partei inne. Er fordert, dass Zahlen transparenter kommuniziert werden, Verwaltung abgebaut und die Digitalisierung vorangetrieben wird. Gerade ältere Leute sollen seiner Meinung nach Hilfe bekommen, das Arbeiten mit Computern zu lernen – etwa in gemeinsamen Gruppen. In die Politik kam er, weil er von AfD-Mitbegründer Bernd Lucke als EU-Kritiker beeindruckt war.

Wilhelm Gasser (Piratenpartei) ist 58 Jahre alt und arbeitet am Amtsgericht Neu-Ulm als Justizwachtmeister. Ursprünglich hatte er nach seinem Fachabitur eine Ausbildung zum Elektro-Maschinenmonteur gemacht und arbeitete als Betriebselektriker. Gasser ist ledig und hat keine Kinder, führt allerdings seit 25 Jahren eine Beziehung mit seiner Freundin. Im Bezirk Schwaben will er sich für mehr Transparenz bei den Entscheidungen einsetzen – er könne sich etwa vorstellen, dass Sitzungen live im Internet übertragen oder Sitzungsprotokolle veröffentlicht werden. Darüber hinaus wünscht er sich den Ausbau des frei zugänglichen Wlans und will, dass Behörden Open-Source-Software verwenden. In seiner Freizeit engagiert sich Gasser beim Chaos-Computer-Club Neu-Ulm und bei einem Förderverein für Freifunker. (cgal, pwehr)

