17:00 Uhr

"Wer wird Millionär": Thannhauserin gibt Einblicke hinter die Kulissen

Plus Wie die Thannhauserin Christine Schorer ihren Auftritt bei „Wer wird Millionär“ erlebt hat und wie es hinter den Kulissen der TV-Show abläuft.

Von Elisabeth Schmid

Schon vor 20 Jahren schaute Christine Schorer aus Thannhausen mit großer Leidenschaft „Wer wird Millionär?“ Jetzt saß sie Günther Jauch sozusagen „Auge in Auge“ gegenüber.

Sie erinnert sich an die Zeit vor Jahrzehnten: Damals habe sie nicht den Mut gehabt, sich zu bewerben. Das war jetzt anders. Durch eine Onlinebewerbung kam sie nach Beantwortung einiger Fragen in die nähere Auswahl und wurde dann eingeladen. Jetzt wurde die aufgezeichnete Sendung von „Wer wird Millionär?“ bei RTL ausgestrahlt. Mit Bravour meisterte Christine Schorer die Auswahlfrage des Moderators.

Es ging um eine Supermarktfrage, die Antwort hieß: Avocado. Sie brauchte für ihre Antwort nur 1, 95 Sekunden und so fand sie sich Günther Jauch gegenüber auf dem begehrten Kandidatenstuhl.

Thannhauserin war schrecklich nervös bei "Wer wird Millionär"

War Christine Schorer noch am Anfang der Sendung eher entspannt, so sah es auf dem Stuhl dann doch etwas anders aus. „Ich war schrecklich nervös, so hatte ich es mir nicht vorgestellt. Ich habe eine gute Allgemeinbildung und dachte, es kann nichts passieren, ich komme locker bis zu einem höheren Geldgewinn“, erzählte sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Doch schon bei der 200-Euro-Frage gab es Probleme, schnell hatte sie die ersten zwei Joker verbraucht. Trotzdem schaffte es Christine Schorer am Ende, mit einem Betrag von 16.000 Euro, den „heißen“ Stuhl zu verlassen. Auf die Frage des Moderators, was sie mit dem Geld machen wollte, erkläre Schorer sie würde sich einen Brillantring kaufen. Den hatte sie sich schon lange gewünscht. Auch ein Familienurlaub in Australien stünde zur Debatte.

Die Thannhauserin Christine Schorer war vor Kurzem bei Günther Jauch zu Gast. Bild: Sammlung Schorer

Die Erfahrung bei Günther Jauch habe sich für sie gelohnt, da sie auch beruflich (sie arbeitet als Coach für Persönlichkeitsentwicklung) von dieser Erfahrung profitieren könne. Die Atmosphäre im Studio sei mit Blick auf die Corona-Zeit eher ruhig gewesen. Es waren weitere fünf Kandidaten im Studio, aber kein Publikum.

"Wer wird Millionär" ist nicht das erste TV-Format für die Thannhauserin

Nachdem bei der Ankunft bei RTL alle Formalitäten geklärt waren, ging es in die Maske. Das RTL-Team sei aufmerksam und freundlich gewesen. Günther Jauch sei eher etwas reserviert gegenüber den Kandidaten gewesen. „Es war trotz der Corona-Auflagen ein toller Tag, ich würde es immer wieder tun“, meint sie gut gelaunt. Christine Schorer ist verheiratet, hat vier Kinder und lebt in Thannhausen. Sie wurde vor 48 Jahren in Günzburg geboren. Nach Thannhausen kam sie der Liebe wegen, wie sie berichtet. Ihr Mann Christian sei bei allen Unternehmungen dabei.

Sie erzählt, dass sie schon mal bei Thomas Gottschalk als Zuschauerin in der „Late Night Show“ gewesen sei. Vor einigen Monaten wurde sie durch ein Losverfahren ausgewählt, in München einen Filmpreis zu übergeben.

„Beim Filmpreis wurde ich super gestylt, ich fühlte mich wie ein Promi, eine tolle Erfahrung.“ Von der ARD wurde sie zu einer Kreuzfahrt eingeladen.

„Mir macht das alles riesig Spaß, ich möchte auch meinen Kunden beim Coachen vermitteln, das alles möglich ist, man muss sich einfach nur trauen“, meinte sie.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen